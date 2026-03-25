Con đường "nguy hiểm nhất" nước Anh, từng cướp đi sinh mạng hơn 100 người

Sự việc xảy ra tại vùng ven biển thuộc hạt Essex, khi một tài xế chạy xe giao hàng theo chỉ dẫn của hệ thống định vị và vô tình đi vào tuyến đường thủy triều dẫn ra đảo Foulness. Xe nhanh chóng bị sa lầy giữa bãi bùn mênh mông, buộc người này phải bỏ lại phương tiện và nhờ lực lượng cứu hộ cứu nạn đến hỗ trợ.

May mắn không có ai bị thương, nhưng câu chuyện nhỏ này lại gợi nhắc đến mức độ nguy hiểm của The Broomway - con đường trông có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa rất nhiều rủi ro.

Thực chất, The Broomway đã tồn tại hơn 600 năm, kéo dài khoảng 10km ra cửa sông Thames. Điều đặc biệt là con đường này không “nằm yên”. Nó chỉ xuất hiện khi thủy triều rút, để lộ ra những dải cát và bùn rộng lớn giữa biển.

Một người đi bộ rời khỏi đất liền, băng qua The Broomway (Ảnh: Getty Images).

Lúc nước rút, mặt cát có thể đủ cứng để đi lại, khiến nhiều người có cảm giác như đang bước trên một bãi biển khổng lồ. Nhưng chỉ ít giờ sau, khi thủy triều quay lại, nước dâng lên rất nhanh, tràn qua toàn bộ khu vực - nhanh đến mức nếu không kịp rời đi, người ta gần như không có cơ hội chạy thoát.

Vì vậy, giới chức địa phương luôn khuyến cáo chỉ nên đi cùng người có kinh nghiệm, thông thạo địa hình và tuyệt đối không lái xe vào khu vực này.

Không chỉ nguy hiểm vì nước lên nhanh, The Broomway còn dễ khiến người ta lạc đường. Xung quanh là những bãi cát trải dài giống hệt nhau, nhìn đâu cũng tương tự, nên chỉ cần sương mù hoặc mưa nhẹ là rất dễ mất phương hướng.

Nhà văn Robert Macfarlane từng gọi đây là “con đường siêu thực nhất” mà ông đi qua trong cuốn The Old Ways. Theo ông, nguy hiểm không chỉ đến từ thủy triều mà còn từ chính mặt đất dưới chân: Có chỗ là bùn lầy giữ chặt bước chân, có nơi là cát lún có thể “nuốt” người.

Con đường từng "nuốt chửng" ít nhất 66 mạng người (Ảnh: Getty Images).

Ít nhất 66 nạn nhân đã được chôn cất tại nghĩa trang trên đảo Foulness, nhưng con số thực tế được cho là còn cao hơn, lên đến hơn 100 người, vì nhiều thi thể không bao giờ được tìm thấy. Từng có thời, nhiều người gọi nơi này bằng cái tên lạnh người - con đường tử thần.

Dẫu vậy, trong điều kiện thời tiết đẹp và đi đúng thời điểm, The Broomway lại mang một vẻ rất khác. Không gian mở ra mênh mông, phẳng lặng, tạo cảm giác như đang đi giữa biển khơi.

Hiện nay, con đường này nằm trong khu vực thao trường quân sự do Bộ Quốc phòng Anh quản lý từ năm 1915, nhưng vẫn là lối đi công cộng. Điều đó cũng có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể bước vào, đồng nghĩa với việc đối mặt với rủi ro nếu thiếu hiểu biết.

Người dân được khuyến cáo không được lái xe vào khu vực này (Ảnh: Getty Images).

Từ thế kỷ 19, nhà văn Philip Benton từng ghi lại rằng nhiều người địa phương xem việc băng qua đây là một trải nghiệm đầy kích thích. Có người thậm chí còn chờ nước dâng sát giờ rồi chạy đua với thủy triều, thậm chí bơi qua những lạch nước.

Tên gọi Broomway bắt nguồn từ việc người xưa từng cắm những cây chổi dọc lối đi để đánh dấu đường. Nhưng theo thời gian, nhiều dấu mốc đã biến mất, khiến con đường này ngày càng khó đoán và cũng vì thế mà nguy hiểm hơn.