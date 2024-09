Cô gái Việt phượt 4 quốc gia hết 35 triệu: Giữa đường gặp rắn, đèo sạt lở

Chuyến độc hành gian truân

Nguyễn Thị Tuyết Minh (30 tuổi, TPHCM) thích đi du lịch, khám phá những điều mới mẻ từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, do điều kiện và thời gian không cho phép, nên đến năm 25 tuổi, cô mới bắt đầu chuyến phượt đầu tiên với quãng đường từ TPHCM đến Quy Nhơn.

Từ đó đến nay, Tuyết Minh đã đi hết 63 tỉnh thành của Việt Nam. Đặc biệt, cô gái này gây ấn tượng với nhiều người yêu thích khám phá bởi chuyến độc hành xuyên biên giới bằng xe máy, đi qua các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan trong 65 ngày hồi năm 2023.

Tuyết Minh thực hiện hành trình xuyên biên giới bằng chiếc xe máy của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tuyết Minh bật mí chuyến đi này vốn là điều cô và những người bạn ấp ủ khá lâu. Tuy nhiên, do kế hoạch có sự thay đổi, nên sau hơn 25 ngày chu du tại Việt Nam cùng bạn bè, cô quyết định tách đoàn, một mình thực hiện hành trình xuyên biên giới qua các nước Lào, Thái Lan và Campuchia.

"Tôi chẳng có động lực nào, chỉ có tuổi trẻ, sức khỏe nên tôi cứ đi thôi", Tuyết Minh bày tỏ.

Tuyết Minh một mình bắt đầu chuyến phượt xuyên biên giới vào ngày 25/7/2023, xuất phát tại cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên). Nữ phượt thủ cho biết chuyến độc hành này đã để lại nhiều kỷ niệm trong cô, bởi xuyên suốt hành trình, cô đã gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Nhớ lại chuyến đi, Tuyết Minh cho biết do thủ tục, giấy tờ khi qua cửa khẩu chiếm nhiều thời gian, nên khoảng 15h cô mới bắt đầu di chuyển vào Luang Prabang (Lào).

"Quãng đường gần 400km, nên tôi phải chạy xe xuyên đêm, đến hơn 0h mới tới nơi. Trên đường đi, tôi gặp rất nhiều rắn, toàn rắn to, nên có chút sợ hãi. Không chỉ vậy, do tôi sử dụng nhiều nên điện thoại bị treo. Tôi buộc lòng phải khôi phục cài đặt điện thoại để tiếp tục sử dụng, nên mọi dữ liệu trong máy đều bị mất", Tuyết Minh nhớ lại.

Trong suốt chuyến đi, cô gái đến từ TPHCM gặp không ít trở ngại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

May mắn, Tuyết Minh nhận được sự hỗ trợ của một người Việt Nam đang lưu trú tại Lào, nên có thể gọi về nước, nhờ gia đình đến trụ sở khôi phục sim điện tử, để cô có thể tiếp tục sử dụng. Vì sự cố phát sinh này, đến hơn 17h30 Tuyết Minh mới rời khỏi Luang Prabang và di chuyển đến Vang Vieng (Lào).

Vì không rõ đường sá nên trên đường đi, cô gái đến từ TPHCM phải đối mặt với nhiều điều bất ổn. Không chỉ mất sóng điện thoại, phải di chuyển trên đường đèo vắng vẻ, tối tăm, thỉnh thoảng chỉ có vài xe tải xuất hiện mà Tuyết Minh còn phải đi qua nhiều đoạn đường vừa sạt lở cách đó không lâu.

"Đoạn đường cuối cùng trước khi đến Vang Vieng, tôi phải đi những đoạn đường xấu kinh khủng với nhiều ổ gà, ổ voi xen kẽ nhau, xe tải, xe container nhiều vô kể. Song, những chiếc xe này lại khiến tôi thấy ấm áp hơn, như những người bạn đồng hành che chở, soi sáng hành trình gần 60km của tôi", Tuyết Minh cho biết.

35 triệu đồng cho 65 ngày xuyên biên giới

Trong những chặng đường tiếp theo, Tuyết Minh còn bị lạc do quá tin vào hướng dẫn của bản đồ Google. Có lúc, cô lạc vào những thửa ruộng khô cằn, lúc lại đi qua những đoạn đường lún bánh xe, bụi đất bám lên người khiến cả bộ đồ đen của Tuyết Minh bất đắc dĩ chuyển thành màu trắng.

Nữ phượt thủ thừa nhận khi bắt đầu hành trình, cô cũng có chút lo lắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuyết Minh cũng đánh giá, thời tiết ở Lào khắc nghiệt, lúc nắng gay gắt, lúc mưa bất chợt khiến cô không kịp trở tay. Dù vậy, với Tuyết Minh, Lào vẫn là một đất nước đẹp và đáng khám phá.

Nữ phượt thủ nói thêm, khi rời khỏi cửa khẩu Stung Treng - Siem Reap (Campuchia), bước vào một cung đường đẹp đến nao lòng, cô bị thiên nhiên chinh phục nên bất giác quên kiểm tra bản đồ, quên mất mình đang "đơn thương độc mã".

"Tuyến đường xuyên rừng giáp ranh giữa biên giới Campuchia - Thái Lan không có một bóng người, sóng điện thoại càng không. Trời dần tối, nhìn phía trước tôi chỉ thấy ánh hoàng hôn, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe công nông ở dọc đường.

Vì đã lỡ đi được một đoạn dài nên tôi không quay lại tìm đường khác, cứ thế cố gắng đi tiếp trên con đường đó đến khi ra đến thành phố Siem Reap", Tuyết Minh chia sẻ.

Không chỉ vậy, tại Campuchia, do đi dưới nhiều trận mưa lớn tầm tã, túi của Tuyết Minh bị ướt, giấy tờ quan trọng cũng lem luốc. May mắn, do thói quen chụp và lưu lại ảnh các loại giấy tờ quan trọng nên khi xuất nhập cảnh, Tuyết Minh cũng không gặp nhiều trở ngại.

Tuyết Minh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến hành trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đi xuyên 4 quốc gia trong 65 ngày là thế, song Tuyết Minh chỉ tiêu vỏn vẹn 35 triệu đồng cho hành trình của mình. Cô lý giải, bản thân chỉ chọn những cơ sở lưu trú bình dân với giá 100.000-150.000 đồng/đêm. Thậm chí, có hôm cô còn được ở miễn phí theo chính sách ưu đãi của ứng dụng đặt phòng.

Về chuyện ăn uống, nhu cầu của Tuyết Minh khá đơn giản, mỗi ngày cô chỉ ăn một bữa và uống nhiều nước. "Chiếc xe tôi chạy tiêu hao khoảng 1 lít nhiên liệu cho 45km. Cứ chạy khoảng 2.000km tôi sẽ thay nhớt xe một lần", cô nói.

Đi để trưởng thành hơn

Tuyết Minh thừa nhận chuyến đi của mình có không ít chông gai, nên cũng không quá bất ngờ khi nhận về những lời ngăn cản của gia đình. Cũng chính vì thế, nữ phượt thủ quyết không liên lạc với ai cho tới khi đặt chân đến nước bạn.

"Tuy nhiên, tôi luôn bật định vị của mình, gửi vị trí địa điểm nơi ở và sẽ báo địa điểm mình đến cho người thân cận nhất, phòng trường hợp rủi ro thì người nhà vẫn có lịch sử di chuyển của tôi", Tuyết Minh chia sẻ.

Đi qua 4 quốc gia trong 65 ngày, cô chi tiêu hết 35 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô gái TPHCM cũng bộc bạch, giây phút tách đoàn và độc hành, cô cũng có chút lo lắng. Song, cô nán lại Điện Biên chuẩn bị mọi thứ, kiểm tra, bảo dưỡng xe cẩn thận cũng như trang bị thuốc men, dụng cụ sửa xe để yên tâm bắt đầu hành trình.

Ngoài ra, vì là nữ giới, thêm phần không biết ngôn ngữ nước bạn nên khi bước ra khỏi đất nước Việt Nam, Tuyết Minh không tránh khỏi những bất tiện trong quá trình sinh hoạt. Dù vậy, hành trình phượt xuyên biên giới dài hơn 15.000km đầu tiên trong đời chính là điều cô không thể nào quên.

"Tôi được đi qua nhiều nơi, khám phá nhiều vùng miền mới. Tôi ấn tượng với vẻ đẹp của đảo Koh Ta Kiev (Campuchia). Nơi đây được bao phủ bởi làn nước trong xanh, không có điện, không có sóng điện thoại... nên mọi thứ đều phải chở từ đất liền ra đảo và sử dụng bằng máy phát điện.

Ở mỗi vùng, tôi được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp khác nhau. Vì thời tiết không cho phép cũng như vì đi một mình nhiều bất tiện, nên có những điểm đến trứ danh tôi đã bỏ lỡ. Chính vì vậy, tôi mong sẽ có dịp trở lại những nơi này để tiếp tục ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên", Tuyết Minh chia sẻ.

Chuyến độc hành xuyên biên giới khiến Tuyết Minh can đảm, trưởng thành hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô gái 9X nói chuyến đi dài này từng khiến cô lo lắng với nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng khiến cô dũng cảm, mở rộng tư duy, tầm nhìn, biết thêm nhiều về văn hóa của mỗi vùng miền, mỗi đất nước, học được tính độc lập và kiên nhẫn.

Trong tương lai, Tuyết Minh ấp ủ nhiều kế hoạch thăm lại những vùng đất đã đi qua cũng như chinh phục thêm nhiều vùng đất mới. Cô tự đặt ra mục tiêu cho bản thân, rằng mỗi năm sẽ đi nhiều, đi xa hơn một chút, đến được nhiều nơi và học thêm được nhiều thứ mới.