Chủ tịch phường Quán Thánh: Không cấm chụp ảnh ở phố Phan Đình Phùng

Phố Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh) được nhiều người mệnh danh là "con đường lãng mạn nhất Hà Nội", "phố thu" Hà Nội bởi quanh năm rợp bóng cây xanh. Mỗi độ Hà Nội vào thu, nơi đây lại tập trung rất đông người, chủ yếu là giới trẻ đến để chụp hình, quay video.

Để phục vụ nhu cầu "săn" ảnh đẹp của nhiều người, không ít dịch vụ ăn theo đã xuất hiện. Theo ghi nhận của phóng viên sáng 22/8, tại khu vực đường Phan Đình Phùng xuất hiện các bãi trông xe tự phát, quán bán nước và rất nhiều gánh hàng rong bán hoa tươi, sấu chín.

Phố Phan Đình Phùng tập trung đông người đến chụp ảnh (Ảnh: Anh Huy).

Nhiều người sẵn sàng xếp hàng chờ đến lượt để đứng vào những góc chụp đẹp (Ảnh: Anh Huy).

Một số cá nhân đã chiếm dụng phần vỉa hè để trông xe. Họ làm vé tạm từ những mảnh bìa cắt thành ô vuông rồi ghi số bằng bút dạ. Mỗi lượt gửi xe là 10.000 đồng.

Nhiều người vì muốn nhanh chóng, thuận tiện đã sử dụng ngay dịch vụ của các điểm trông xe tự phát này.

Ngoài ra, nắm bắt nhu cầu cần mua phụ kiện chụp ảnh, nhiều người bán hoa dạo đã nhập thật nhiều loại hoa sặc sỡ để bán cho khách. Ngoài ra, họ còn trang trí gánh hoa của mình nhiều chủng loại, màu sắc rồi cho thuê suất chụp ảnh theo lượt với giá 15.000 đồng/lượt.

Các cô gái trẻ đứng tràn xuống lòng đường chụp ảnh (Ảnh: Anh Huy).

Lê Thu Thảo (19 tuổi, sinh viên đại học) cho biết, sáng 22/8, Thảo cùng bạn đến đường Phan Đình Phùng để chụp một bộ ảnh về mùa thu. Cô và bạn đã chuẩn bị sẵn hoa tươi ở nhà. Tuy nhiên, khi đến nơi, Thảo và bạn đã mua thêm suất chụp hình với gánh hàng hoa.

Để có những bức hình đẹp, Thảo cùng nhiều người sẵn sàng đứng dưới lòng đường cùng các gánh hoa để có thể bắt trọn khung cảnh phố xá, cây xanh. Nhiều "tay máy" còn bất chấp nguy hiểm, đứng hẳn xuống lòng đường để có thể căn chỉnh được nhiều góc hình.

Nhiều người bán hàng rong đã tập trung tại đây bán hàng (Ảnh: Anh Huy).

Điều này vô tình khiến đoạn đường Phan Đình Phùng những ngày qua liên tục xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Nhiều người dân tham gia giao thông đi qua khu vực này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước ý thức tham gia giao thông của các "tín đồ sống ảo".

Một người dân sinh sống gần khu vực Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, những ngày gần đây, phố Phan Đình Phùng thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông.

Trên vỉa hè, lực lượng chức năng đã dựng một tấm biển cảnh báo yêu cầu người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và nghiêm cấm hành vi đứng dưới lòng đường quay phim, chụp ảnh. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm.

UBND phường Quán Thánh đã dựng biển báo để đảm bảo an ninh trật tự cho khu phố. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn xảy ra (Ảnh: Anh Huy).

UBND phường Quán Thánh đã cử lực lượng kiểm tra và xử lý vi phạm tại các điểm tập trung chụp ảnh trên phố Phan Đình Phùng.

Một số cá nhân đã bị lập biên bản xử phạt hành chính vì chiếm dụng hè phố làm nơi trông giữ xe trái quy định. Nhiều cá nhân bán hoa dạo cũng được yêu cầu giải tán để trả lại sự thông thoáng cho đường phố.

Khi thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, một số người đành tiếc nuối ra về khi chưa có được nhiều góc hình đẹp như ý muốn. Nhiều người thậm chí còn hiểu nhầm rằng, hoạt động chụp ảnh tại con phố này "bị cấm", "không được phép" nên càng thêm ngậm ngùi.

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Hồng Vinh, Chủ tịch UBND phường Quán Thánh cho biết, thời tiết vào thu khiến không gian tuyến phố Phan Đình Phùng đẹp hơn. Người dân nhiều nơi đã tập trung tại đây chụp ảnh, đông nhất là vào dịp cuối tuần.

Nhiều gánh hàng rong đứng dưới lòng đường cho khách chụp ảnh (Ảnh: Anh Huy).

Lực lượng chức năng yêu cầu những người vi phạm giải tán (Ảnh: Anh Huy).

"Việc tập trung đông người dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, lấn chiếm vỉa hè bán hàng kinh doanh. Để đảm bảo an ninh trật tự tại khu phố, chúng tôi đã phải cắt cử một tổ ứng trực gồm công an phường, bảo vệ tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, xử lý.

Lực lượng đã yêu cầu người dân thực hiện các quy định về an toàn giao thông, quy tắc ứng xử nơi công cộng khi tham gia các hoạt động ở đây", ông Vinh nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Quán Thánh, những ngày gần đây, lực lượng chức năng của phường đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm vỉa hè để bán hàng.

Theo Chủ tịch phường Quán Thánh, người dân có thể thoải mái đến phố Phan Đình Phùng chụp ảnh. Điều quan trọng là mỗi người cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc ứng xử nơi công cộng (Ảnh: Anh Huy).

Trước thông tin nhiều người lo ngại hoạt động chụp ảnh tại phố Phan Đình Phùng "bị cấm", ông Vinh khẳng định, pháp luật không cấm người dân chụp ảnh, giao lưu tại nơi công cộng.

Việc phường cử lực lượng kiểm tra, ứng trực khu phố này là nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân, tránh xảy ra tình trạng trộm cắp, mất an toàn giao thông.

"Phố Phan Đình Phùng có không gian đẹp suốt bốn mùa. Chúng tôi khuyến khích người dân đến tham quan khu phố, chụp ảnh, giao lưu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn người dân hợp tác, nghiêm chỉnh thực hiện các quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng", ông Vinh nói.