Tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái được cho là đang có chuyến tham quan Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam) từ ngày 4/3. Tuy nhiên, đến thời điểm này, báo chí, mạng xã hội cũng như người dân tại các địa phương trên chưa ghi nhận được hình ảnh nào của vị tỷ phú tại Đà Nẵng hay Hội An.

Cũng theo báo chí nước ngoài, ông Bill Gates được cho là đến Đà Nẵng và Hội An du lịch sau khi dự đám cưới con của một tỷ phú Ấn Độ.

Bằng chứng thứ 2 cho rằng ông Bill Gates đến Đà Nẵng là chiếc chuyên cơ được cho là của ông có mặt ở sân bay quốc tế Đà Nẵng vào ngày 4/3.

Chiếc chuyên cơ được cho là chở tỷ phú Bill Gates đang đỗ ở sân bay quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Trước đó, một lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng xác nhận việc vị tỷ phú này đến nghỉ dưỡng tại thành phố. Tuy nhiên, đây là chuyến nghỉ dưỡng cá nhân nên lịch trình không được tiết lộ.

Theo thông tin được lan truyền, sau khi tham quan Đà Nẵng, ông Bill Gates dự kiến sẽ dùng bữa tại nhà hàng ở Hội An của doanh nhân là chủ tịch một hiệp hội của tỉnh Quảng Nam.

Nhà hàng này có view là cánh đồng lúa tuyệt đẹp. Tuy nhiên, ông Bill Gates đã hủy kế hoạch dùng bữa tại nhà hàng này vào phút cuối.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chủ nhà hàng này cho biết vài ngày qua ông nhận được rất nhiều cuộc gọi của báo chí và của lãnh đạo địa phương hỏi về việc có hay không ông Bill Gates sẽ dùng bữa tại đây. Tuy nhiên, chủ nhà hàng khẳng định đó chỉ là... tin đồn.

"Vài ngày qua tôi nhận được nhiều cuộc gọi hỏi về việc ông Bill Gates có đặt dịch vụ ở nhà hàng tôi hay không? Tuy nhiên đó chỉ là tin đồn, nhà hàng tôi không nhận được lịch đặt dùng bữa của ông ấy và đoàn tùy tùng. Tôi cũng nghe đồn là ông ấy đã hủy lịch trình đến Hội An", chủ hàng nói.

Tỷ phú Bill Gates và bạn gái tại sự kiện của một tỷ phú Ấn Độ (Ảnh: Mạng xã hội).

Tỷ phú Bill Gates được cho là có mặt ở Đà Nẵng và Hội An nhưng hình ảnh của ông không xuất hiện trên báo chí trong nước và mạng xã hội, một chủ doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng cho rằng, tỷ phú Bill Gates cũng như nhiều tỷ phú khác khi đến Việt Nam làm việc hay du lịch đều có yêu cầu là bảo mật thông tin. Đặc biệt là khi họ đi du lịch.

"Không những họ đến Việt Nam du lịch mới được yêu cầu bảo mật thông tin, họ đến bất cứ đâu cũng đều yêu cầu bảo mật thông tin của họ và người thân của họ. Họ không muốn bị làm phiền", chủ doanh nghiệp lữ hành nói.

Một số doanh nghiệp du lịch ở Đà Nẵng và Hội An khi trao đổi với phóng viên cũng cho rằng, việc tỷ phú thế giới đến du lịch là chuyện cá nhân, không như nguyên thủ các nước đến Việt Nam.

Các doanh nghiệp du lịch cũng cho rằng, nguyên thủ các nước khi đến Việt Nam đều công khai, đài báo đưa tin rầm rộ, đây là việc công cán. Còn tỷ phú đến Việt Nam du lịch hay làm việc là chuyện cá nhân, họ muốn giữ kín lịch trình để không ảnh hưởng đến công việc của họ.

"Các tỷ phú đến Việt Nam muốn diện kiến họ không dễ, vì họ đề cao sự riêng tư, bảo mật", chủ một doanh nghiệp chia sẻ.

Phố đi bộ và ẩm thực tại Hội An chiều tối 6/3, du khách vẫn tấp nập nhưng không có sự xuất hiện của nhân vật VIP - tỷ phú Bill Gates (Ảnh: Công Bính).

Về phía chính quyền địa phương, cả lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Hội An đều không biết thông tin ông Bill Gates đến.

Sáng 7/3, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo thành phố Hội An cho hay, có nghe thông tin ông Bill Gates đến Hội An qua báo chí và dư luận xã hội nhưng đến ngày 6/3 vẫn chưa thấy ông ấy xuất hiện.

Theo vị lãnh đạo Hội An, nếu ông Bill Gates có đến Hội An, thành phố sẽ có phương án đón tiếp trọng thị nhằm bày tỏ sự hiếu khách và tấm lòng của người dân Hội An đối với ông.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo thành phố Hội An cũng cho biết, ông Bill Gates đi du lịch với tư cách cá nhân cũng nên để ông ấy tự do, thoải mái khám phá. Hơn nữa, chắc chắn lịch trình của ông ấy sẽ được giữ kín nên lãnh đạo Hội An cũng không biết.

Còn một lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cũng xác nhận việc vị tỷ phú này đến nghỉ dưỡng tại thành phố. Tuy nhiên, do chuyến đi này mang mục đích nghỉ dưỡng cá nhân nên địa phương không tổ chức các hoạt động chào đón.