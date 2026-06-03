Cây gai góc, ai cũng ngại đụng lại thành món lạ đãi khách quý ở Đà Nẵng

Trong cái nắng của ngày đầu tháng 6, chúng tôi về vùng biển Tam Thanh (tỉnh Quảng Nam cũ), nay thuộc phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, để thưởng thức món canh xương rồng.

Món ăn được xem là “lạ đời” bởi loài cây vốn nổi tiếng khô cằn, đầy gai nhọn lại có thể chế biến thành một bát canh thơm ngon.

Nguyên liệu chính của món ăn chỉ gồm những đọt non cây xương rồng, vài nắm rau thơm hái sau vườn và cá biển tươi rói vừa cập bến.

Xương rồng được gọt sạch gai, lột lớp màng trắng bên ngoài (Ảnh: Hoài Sơn).

Người dân địa phương cũng gọi đây là món ăn của ký ức khi từ nhiều đời nay, những bụi xương rồng mọc ven biển không chỉ giúp chắn cát, giữ đất mà còn đi vào mâm cơm của ngư dân.

Loại xương rồng dùng để nấu canh thân có 4-6 cạnh. Cây gần như không có mủ nên không đắng, có vị chua tự nhiên, phù hợp để nấu canh. Trước đây, cây mọc nhiều dọc bờ biển, nhưng nay trở nên hiếm hoi khi các tuyến kè chắn sóng được xây dựng, nhiều bụi xương rồng đã bị chặt bỏ.

Bà Nguyễn Thị Minh Hòa (49 tuổi, trú phường Quảng Phú) cho biết món canh này đã có từ rất lâu đời. Từ thuở nhỏ, bà đã được mẹ nấu cho ăn.

“Bây giờ tìm được loại xương rồng này không dễ. Trong làng chỉ còn vài hộ giữ lại sau vườn để lâu lâu nấu canh đãi khách quý. Người biết chế biến món này cũng ngày càng ít”, bà Hòa chia sẻ.

Cây xương rồng dùng để nấu canh (Ảnh: Thùy Quyên).

Theo bà Hòa, để có được nồi canh xương rồng ngon, công đoạn sơ chế nguyên liệu khá cầu kỳ.

Trước hết, người nấu phải chọn những đọt xương rồng non, gọt sạch gai, lột lớp màng trắng bên ngoài rồi thái thành từng lát mỏng. Xương rồng sau khi thái được ngâm trong nước muối một thời gian rồi vắt ráo để loại bỏ hoàn toàn phần mủ trước khi đưa vào chế biến.

Nguyên liệu đi kèm thường là các loại cá biển như cá đục, cá lạt hoặc bất kỳ loại cá nào vừa được đánh bắt còn tươi. Cá được làm sạch, ướp với nước mắm, tỏi, ớt và một số gia vị rồi nấu chín sơ. Khi nước canh sôi, người nấu cho xương rồng vào, tiếp tục thêm rau thơm và nêm nếm vừa ăn.

Nồi canh hoàn thành có vẻ ngoài không bắt mắt nhưng mang hương vị rất riêng. Những lát xương rồng giòn dai, vị chua thanh tự nhiên hòa quyện cùng vị ngọt của cá biển tạo nên cảm giác mát lành, đặc biệt thích hợp trong những ngày hè oi bức.

Chén canh xương rồng có vẻ ngoài mộc mạc (Ảnh: Hoài Sơn).

Lần đầu tiên được thưởng thức món canh cây xương rồng, anh Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi, trú tại phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng) đã cảm nhận được sự độc đáo từ nguyên liệu đến hương vị.

“Canh có vị chua nhẹ, thanh mát, ăn rất lạ miệng”, anh Toàn nhận xét.

Chị Phạm Nguyễn Thùy Quyên (21 tuổi, con gái bà Hòa), chia sẻ đã được mẹ hướng dẫn cách sơ chế và nấu món canh xương rồng. Dù có thể tự tay chế biến nhưng chị vẫn cho rằng hương vị mình nấu chưa thể sánh bằng món canh của mẹ.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, cho biết canh xương rồng là một món ngon ở làng biển Tam Thanh. Nhưng hiện nay ít người còn nấu vì loài xương rồng này khó tìm.