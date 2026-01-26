Cây cầu “đáng sợ nhất thế giới”, nhiều tài xế hoảng loạn khi lái xe qua

Đó là cầu Lake Pontchartrain Causeway, công trình dài gần 39km bắc qua hồ Pontchartrain (bang Louisiana, Mỹ). Đây hiện là cây cầu liền mạch dài nhất thế giới bắc qua mặt nước, thường xuyên được xếp vào danh sách "Những cây cầu đáng sợ nhất hành tinh".

Cây cầu gồm 2 nhịp song song, nối liền khu vực Metairie với thành phố Mandeville, được xây dựng trong giai đoạn 1940-1950, khi thành phố New Orleans cần một tuyến giao thông ngắn hơn, đáp ứng tốc độ phát triển nhanh chóng của vùng này.

Cây cầu dài 39km (Ảnh: Getty).

Điều đáng kinh ngạc là nhịp cầu đầu tiên được hoàn thành chỉ trong 14 tháng, dù chiều dài lên tới hàng chục cây số. Mỗi năm, cây cầu này đón khoảng 12 triệu lượt xe qua lại.

Nhịp cầu hướng về Mandeville là đường thu phí, thời gian di chuyển trung bình khoảng 30 phút trong điều kiện thời tiết và giao thông thuận lợi.

Tuy nhiên, nỗi sợ không đến từ chiều dài của cây cầu, mà vì trên cầu có những đoạn tài xế không nhìn thấy đất liền ở cả hai phía, chỉ còn bầu trời và mặt nước mênh mông.

Theo nhiều người từng trải nghiệm, có một đoạn dài tới hơn 12km, nơi người đi trên cầu cảm giác bị cô lập hoàn toàn giữa không trung, khiến họ mất phương hướng và lo lắng tột độ.

Dọc tuyến cầu có các điểm cho phép quay đầu, nhưng tài xế không được tự ý tiếp cận. Nếu quá hoảng sợ, họ buộc phải chờ cảnh sát Causeway hoặc đội hỗ trợ Motorist Assistance Patrol (MAP) đến hộ tống di chuyển.

Lực lượng này túc trực thường xuyên để xử lý tai nạn, sương mù dày đặc hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Tính đến năm 2011, cầu Lake Pontchartrain Causeway từng giữ kỷ lục Guinness là cây cầu dài nhất thế giới bắc qua mặt nước.

Sau khi cầu Qingdao Jiaozhou Bay của Trung Quốc được đưa vào sử dụng, Guinness tách hạng mục thành hai loại: Lake Pontchartrain Causeway giữ danh hiệu cầu liền mạch dài nhất bắc qua mặt nước, Qingdao Jiaozhou Bay Bridge giữ kỷ lục tổng chiều dài cầu bắc qua mặt nước lớn nhất.

Dù là một kỳ tích kỹ thuật, cây cầu này vẫn khiến trải nghiệm của người qua lại không mấy dễ chịu. Tạp chí BBC Science Focus từng gọi đây là “một trong những cây cầu đáng sợ nhất thế giới”.

Một người từng đi qua cầu chia sẻ: “Khi tôi đi trên cầu, có lúc bầu trời và mặt nước có màu y hệt nhau, hồ thì phẳng lặng hoàn toàn. Gần như không thể phân biệt đâu là trời, đâu là nước. Cảm giác như đang lái xe trên một cây cầu xuyên qua mây”.

Nhiều tài xế cảm thấy cây cầu dài này rất dễ gây mất phương hướng (Ảnh: Getty)

Một người khác kể: “Tôi từng lái qua cây cầu này trong một cơn bão. Thật sự kinh hoàng”.

Một tài xế khác cho biết ông từng hoảng loạn khi qua cầu, phải nhờ cảnh sát hỗ trợ, trấn an. Thậm chí, cảnh sát còn gọi cho bạn ông đến đón và khuyên ông không nên tiếp tục lái xe.

Trong khi đó, nhiều người lại có trải nghiệm lái xe qua cầu rất bình thường. “Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ và đi qua cầu, mặt trời lặn, xe chạy trông như đang hướng về phía tận cùng thế giới. Còn bây giờ, với tôi, nó chỉ là… 30 phút lái xe bình thường”, một tài xế nói.