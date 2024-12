Nữ du khách 23 tuổi quốc tịch Đức và 19 tuổi quốc tịch Australia, được phát hiện trong tình trạng say khướt tới mức bất tỉnh tại quán bar tại đảo Koh Phi Phi, tỉnh Krabi (Thái Lan), hồi cuối tháng 11.

Khi cảnh sát vào quán, cả hai nữ du khách đều đang mặc bikini. Dù được những người xung quanh đánh thức, cả hai không có dấu hiệu tỉnh lại. Sự việc xảy ra giữa bối cảnh chỉ vài tuần trước đó, vụ ngộ độc rượu ở Lào khiến 6 khách nước ngoài tử vong gây xôn xao truyền thông quốc tế.

Cảnh sát trưởng lấy xe chở hàng đưa hai cô gái về khách sạn an toàn (Ảnh: Viral Press).

Vì hai cô gái không thể tỉnh dậy, Đại tá Surasak Jaidee, Cảnh sát Trưởng đồn cảnh sát Koh Phi Phi, đã nhanh trí lấy một chiếc xe hai bánh chuyên dùng để chở hàng, thồ cả hai về khách sạn.

Đoạn video được các nhân chứng ghi lại cho thấy, cả hai nữ du khách đều gục xuống trong khi cảnh sát cẩn thận đẩy xe lách qua những con phố hẹp.

Cảnh sát thồ 2 du khách say khướt về khách sạn, cho lên giường đắp chăn (Nguồn video: The National Thailand)

Tới khách sạn, nhờ sự hỗ trợ của mọi người, cảnh sát đưa cả hai lên giường, cẩn thận đắp chăn cho họ rồi mới rời đi.

"Tôi cũng có con gái tầm tuổi họ và hiểu cảm giác những bậc làm cha mẹ sẽ lo lắng ra sao khi con bị say rượu. Họ uống say tới mức không thể đứng dậy và nói chuyện. Tôi nghĩ tới bố mẹ họ đang ở nhà. Với tình trạng ấy, cả hai có thể gặp tai nạn như rơi xuống biển. Vì vậy tôi phải đích thân đưa họ về tận giường để đảm bảo cả hai đều an toàn", cảnh sát trưởng nói.

Đảo Koh Phi Phi vốn nổi tiếng với cảnh quan ngoạn mục và cuộc sống về đêm sôi động, thu hút hàng triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới tới trải nghiệm.

Về phần mình, cảnh sát trưởng Jaidee cho biết, du khách tới đây để vui chơi, nhưng không nên quá đà. Đây không phải là lần đầu anh cũng như các đồng đội của mình đích thân hỗ trợ những vị khách vui vẻ quá độ.

"Chúng tôi không muốn phạt họ. Với những trường hợp này, chúng tôi nên xuất hiện kịp thời để hỗ trợ và bảo vệ họ", ông nói.

Đảo Koh Phi Phi là một trong những điểm du lịch hút khách bậc nhất ở Thái Lan (Ảnh: Trip).

Trước đó, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã khuyến nghị các địa điểm vui chơi giải trí tại quốc gia này cần kiểm tra nồng độ cồn của khách nhằm ngăn ngừa những tai nạn, sự cố liên quan tới rượu bia.