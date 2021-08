Cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi phạm cướp, giết nữ khách du lịch

Dân trí Một người đàn ông đã bị cảnh sát Thái Lan cáo buộc tội giết người vì liên quan đến cái chết của một du khách Thụy Sĩ trên đảo Phuket, Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi phạm giết nữ khách du lịch

Nghi phạm Teerawat Thothip, một người đàn ông Thái Lan 27 tuổi sống tại Phuket, Thái Lan đã thú nhận hành vi giết nữ du khách Nicole Sauvain-Weisskopf, 57 tuổi.

Thi thể của nạn nhân được phát hiện vào thứ Năm tuần trước tại một nơi hẻo lánh trên đảo Phuket, Thái Lan. Truyền thông Thụy Sĩ đưa tin rằng Nicole Sauvain-Weisskopf là một nhân viên ngoại giao của nước này.

Hiện trường vụ án du khách Thụy Sĩ bị giết hại.

Các nhà điều tra đã tìm kiếm dấu vết nghi phạm bằng cách trích xuất thông tin từ các camera an ninh. Trong quá trình thẩm vấn, Teerawat Thothip được phát hiện có vết trầy xước và bầm tím trên cơ thể, một cảnh sát cấp cao cho biết.

Nghi phạm Teerawat Thothip khai rằng anh ta đã vào rừng hôm thứ Ba, 3/8 và cố gắng tìm những cây quý hiếm để bán nhưng không thành công. Trên đường trở về, anh ta đi qua một thác nước và nhìn thấy bà Nicole Sauvain-Weisskopf. Teerawat Thothip thừa nhận anh ta đã bóp cổ nạn nhân từ phía sau và bà Nicole đã chống cự một lúc trước khi bất tỉnh.

Sau đó, Teerawat Thothip che phủ thi thể nạn nhân bằng một tấm vải màu đen và lấy đi 300 baht (tiền Thái Lan) từ ba lô của nạn nhân và ném giày của bà đi. Teerawat khai đã dùng số tiền đó mua ma túy, đồ uống và sửa chữa điện thoại.

Teerawat Thothip cho biết, lý do anh ta làm điều này vì anh ta không có tiền và không có việc làm do đại dịch Covid-19.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác nhận và báo cáo khám nghiệm tử thi vẫn chưa được nhà chức trách công bố.

Vụ việc rúng động này đã gây ảnh hưởng lớn đến chương trình du lịch Phuket Sandbox của Thái Lan nhằm cố gắng đưa những khách du lịch nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ đến điểm du lịch nổi tiếng của đất nước họ.

Sự an toàn của du khách là một vấn đề quan trọng đối với Thái Lan vì du lịch là ngành then chốt của đất nước, chiếm 12% GDP vào năm 2019. Đất nước này đã ghi nhận hơn 770.000 trường hợp mắc Covid-19 và 6.353 ca tử vong do đại dịch Covid-19. Dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch của xứ sở chùa Vàng.

