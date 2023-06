Cận cảnh trái cây độc lạ, khổng lồ hút hàng nghìn khách tại lễ hội ở TPHCM

Ngày 1/6, lễ hội trái cây Nam Bộ 2023 đã chính thức khai mạc tại Công viên văn hóa Suối Tiên, thu hút hàng nghìn người dân TPHCM, du khách khắp các nơi trong nước và khách nước ngoài đến tham dự.

Lễ hội trái cây Nam Bộ 2023 vừa chính thức khai mạc ngày 1/6 (Ảnh: BTC).

Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động ấn tượng, đặc sắc như "Chợ trái cây đặc sản". Du khách được tận hưởng hương vị tươi ngon, thanh mát, bổ dưỡng của hàng trăm loại trái cây đầu mùa chín mọng của các vùng miền trên cả nước. Trong đó có măng cụt Lái Thiêu, xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh Tiền Giang, sầu riêng Đắk Lắk...

Dứa nhiều đầu, một trong nhiều loại trái cây độc lạ xuất hiện năm nay (Ảnh: BTC).

Đặc biệt, nhiều du khách, nhất là trẻ em rất thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng và sờ tận tay "Bộ sưu tập trái cây khổng lồ", với nhiều sản vật độc đáo có cân nặng "khủng".

Các loại trái cây cao cấp có nguồn gốc từ khắp các nơi trên thế giới, như lựu đỏ Ấn Độ, sung Mỹ, cherry Brazil, nho hồng Nhật Bản... cũng xuất hiện.

Cậu bé thích thú ngắm nhìn các quả bí khổng lồ được trưng bày tại lễ hội (Ảnh: BTC).

Song song đó, là hội thi tạo hình nghệ thuật bằng trái cây, thi trái cây ngon an toàn Nam Bộ, quy tụ các chủng trái cây đặc sản, to đẹp và an toàn từ các nhà vườn của 23 tỉnh thành.

Có mặt đông đảo nhất là các gia đình đưa con đi chơi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, khi phía khu du lịch cũng miễn phí vé vào cổng cho trẻ em cao dưới 1,4m.

Chị Kiều Thu (quê Bình Định) cùng gia đình đến vui chơi tại lễ hội cho biết, ngoài việc trải nghiệm các hoạt động đặc sắc của chương trình, chị cũng rất ấn tượng khi nhiều loại trái cây bán ở đây có giá khá rẻ. Như chôm chôm Thái ở bên ngoài hiện có giá từ 20.000 đồng đến 22.000 đồng/kg thì tại đây chỉ bán giá 13.000 đồng.

Nhiều cha mẹ đưa con đến với lễ hội trái cây để vui chơi ngày Quốc tế Thiếu nhi (Ảnh: BTC).

Còn chị Thảo cũng dẫn các bé từ Đồng Nai đến với TPHCM vui chơi, với hy vọng con có một mùa hè thoải mái, ý nghĩa.

"Ngoài đến tận hưởng trái cây, sáng nay tôi cũng đưa các cháu đi vườn thú. Các bé rất thích, vì có nhiều loài vật trước giờ chỉ xem trong tivi, nay mới thấy ngoài thực tế" - người phụ nữ nói.

Lễ hội trái cây Nam Bộ năm nay còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật pha chế thức uống từ trái cây sôi nổi và hấp dẫn, do Chi hội Bartender TPHCM thực hiện. Kế đến là hoạt động biểu diễn chế biến món ăn từ trái cây, do các nghệ nhân của Hiệp hội siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam trổ tài. Món ăn thỏa mãn cả vị giác lẫn thị giác, mang đến cảm giác lạ cho mỗi thực khách.

Hoạt động biểu diễn chế biến món ăn từ trái cây, do các đầu bếp nổi tiếng trổ tài (Ảnh: BTC).

Trong ngày đầu tiên diễn ra, lễ hội trái cây Nam Bộ dự kiến đón 25.000 lượt khách du lịch, khách đến tham quan, mua sắm. Có gần 50 gian hàng trái cây và khoảng 100 chủng loại trái cây đã xuất hiện.

Lễ hội sẽ kéo dài từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/8, hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô vươn tầm khu vực Đông Nam Á, quảng bá du lịch TPHCM nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung và tạo mối quan hệ hợp tác cùng phát triển với các nước trên thế giới.