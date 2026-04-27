"Bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan" dạo chơi ở TPHCM, thưởng thức nem cuốn

Ngày 26/4, nữ diễn viên Thái Lan Yaya Urassaya chia sẻ loạt khoảnh khắc về chuyến du lịch kết hợp làm việc tại TPHCM, khiến người hâm mộ bất ngờ.

Chuyến đi của cô có mẹ ruột - bà Urai Sperbund - đồng hành. Họ đã đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, chụp hình ở những cung đường rợp cờ đỏ sao vàng và dừng chân ở nhà thờ Tân Định. Công trình phủ màu hồng mang phong cách Gothic pha Roman, xây dựng vào năm 1876, từ nhiều năm nay đã trở thành điểm đến hút khách.

Đặc biệt, hành trình không thể thiếu trải nghiệm ẩm thực. Nữ diễn viên cùng người thân thưởng thức nhiều món ngon đậm chất miền Nam như gà nướng mẹt, bánh ướt cuốn thịt, bánh mì, nem cuốn... Cô còn nếm thử nước mía và trà sữa.

Trên trang cá nhân, mẹ của Yaya Urassaya đã dùng phần mềm chuyển ngữ tiếng Việt, bày tỏ sự thích thú. "TPHCM vui quá. Đồ ăn quá ngon luôn", bà viết.

Bài viết nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận. Trong đó không ít người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin Yaya có mặt ở TPHCM thời điểm này.

Trước đó, cô và tài tử Nadech Kugimiya trở thành tâm điểm của báo chí châu Á khi tổ chức hôn lễ truyền thống tại quê nhà chú rể ở Khon Kaen, Thái Lan.

Cặp đôi Yaya và Nadech bén duyên sau khi cùng đóng phim truyền hình. Họ đã hẹn hò 15 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Hiện cả hai đều là những ngôi sao hàng đầu ở Thái Lan.

Từ đầu năm tới nay, Việt Nam trở thành nơi được nhiều nghệ sĩ Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc lựa chọn. Đặc biệt những điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, TPHCM hay Hà Nội là các lựa chọn hàng đầu.

Trong chuyến đi tới Phú Quốc vào tháng 1 năm nay, diễn viên đài TVB Chu Trí Hiền bày tỏ sự hài lòng với hành trình trải nghiệm Phú Quốc vì nhiều chỗ vui chơi, chụp hình đẹp. Cô tiết lộ đã nhận rất nhiều câu hỏi của mọi người về việc "Phú Quốc có thú vị không".

Người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) khuyến khích bạn bè nên tới đây. Cô khẳng định đây là chuyến đi "thú vị vượt ngoài mong đợi".

Tương tự vào tháng 8/2025, Kao Supassara - nữ diễn viên phim ăn khách "Tuổi nổi loạn" Thái Lan - đã đưa người thân tới nghỉ dưỡng tại biển Khánh Hòa và chia sẻ đây là chuyến đi đáng nhớ.