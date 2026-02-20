Hotgirl Thái Lan tung loạt ảnh đón Tết tại Đà Nẵng

Pinto Hathairat, gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội Thái Lan, đã có chuyến du lịch đáng nhớ tại Việt Nam từ ngày 12/2. Cô chia sẻ khoảnh khắc đặt chân đến sân bay với dòng trạng thái "Let’s go Việt Nam", thông báo về chuyến đi đón năm mới và nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Trong suốt những ngày lưu lại, Pinto liên tục cập nhật hình ảnh check-in tại nhiều điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng và Hội An. Cô không bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng cầu Rồng phun lửa, tham quan cầu khóa tình yêu, tượng cá chép hóa rồng, chùa Linh Ứng và dạo phố cổ Hội An trong tà áo dài truyền thống.

Hotgirl Pinto Hathairat chia sẻ những hình ảnh check-in tại cầu Rồng (Ảnh: Pinhathai).

Đặc biệt, người đẹp Thái Lan còn dành nhiều thời gian thưởng thức ẩm thực địa phương, từ món phở trứ danh, bánh mì vỉa hè đến ốc tại nhà hàng ven biển Mỹ Khê.

Những biểu cảm thích thú cùng lời khen ngợi dành cho cảnh đẹp và con người Đà Nẵng của Pinto đã tạo nên sức hút lớn trên mạng xã hội. Các bài đăng liên quan đến cầu Rồng của cô đã nhận được hơn 24.000 lượt thích và hơn 700 lượt bình luận.

Nhiều cư dân mạng Việt Nam đã nhiệt tình gợi ý thêm các món đặc sản như bánh tráng cuốn thịt heo, mì Quảng và gửi lời chúc cô có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại thành phố biển.

Pinto Hathairat dạo phố cổ Hội An và chụp ảnh tại cầu tình yêu (Ảnh: Pinhathai).

Pinto Hathairat không chỉ nổi tiếng tại Thái Lan mà còn được biết đến rộng rãi ở Việt Nam, đặc biệt sau SEA Games 33 khi cô công khai bày tỏ sự mến mộ với tiền đạo Đình Bắc và thủ môn Trung Kiên. Cô từng là võ sĩ và đang theo học ngành y học cổ truyền.

Chuyến đi của Pinto Hathairat một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn của Đà Nẵng đối với du khách quốc tế. Trong những năm gần đây, Thái Lan đã trở thành một trong Top 10 thị trường khách quốc tế tiềm năng hàng đầu của thành phố biển miền Trung này.