Bí quyết chọn vali Roncato chống trầy xước tại KOS Shop khi đi du lịch

Mùa hè là mùa cao điểm của những chuyến du lịch. Từ những hành trình khám phá đại dương xanh thẳm, cho đến chuyến chinh phục những dãy núi hùng vĩ hay hành trình vượt nghìn dặm, tất cả đều cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mà trước hết là một chiếc vali du lịch bền bỉ, tiện dụng và an toàn.

Lý do nên đầu tư một chiếc vali du lịch cao cấp trong mùa hè

Du lịch mùa hè đồng nghĩa với những chuyến đi liên tục, khí hậu nóng ẩm và di chuyển đa dạng từ xe, tàu đến máy bay. Một chiếc vali kéo chất lượng sẽ là người bạn đồng hành đắc lực, giúp người dùng tiết kiệm sức lực, bảo vệ hành lý và mang đến trải nghiệm hành trình thuận lợi hơn.

Những dòng vali kéo cao cấp Roncato đến từ nước Ý không chỉ có thiết kế nhẹ nhàng, dễ dàng kéo đẩy trên nhiều loại địa hình mà còn có được làm từ chất liệu nhựa Polycarbonate cho khả năng chịu lực tốt, chống trầy xước và chống thấm nước hiệu quả, thích hợp cho thời tiết mùa hè nóng bức hay mưa ẩm.

Ngoài ra, chi tiết như khóa sập hoặc chốt an toàn đặc trưng của vali Roncato giúp hành lý luôn được bảo vệ tối đa, an tâm vì không trầy xước, không bể vỡ khi ký gửi hành lý và tránh bung mở giữa đường, nhất là khi du khách bay quốc tế, qua nhiều trạm kiểm tra an ninh khắt khe.

Dưới đây là những gợi ý vali Roncato theo từng điểm đến mùa hè

Roncato Light và Roncato Ypsilon đồng hành trong những chuyến du lịch biển

NSƯT Chiều Xuân chọn vali Roncato màu đỏ nổi bật cho chuyến du lịch hè.

Những chuyến đi biển tại những thành phố nổi tiếng như Phú Quốc, Đà Nẵng hay Maldives đòi hỏi một chiếc vali vừa thời trang, vừa bền chắc. Roncato Light với thiết kế nhẹ, chất liệu Polypropylene cao cấp từ châu Âu, cùng khả năng chống nước ưu việt sẽ là lựa chọn thích hợp để người dùng thoải mái di chuyển, không ngại ẩm ướt hay cát bụi.

Bên cạnh đó, Roncato Ypsilon còn dòng vali mang phong cách năng động và màu sắc trẻ trung sẽ là điểm nhấn cá tính cho mọi bộ trang phục du lịch biển.

Thám hiểm núi đồi lựa chọn Roncato Box 2.0 Sport bền bỉ vượt mọi địa hình

Với những chuyến công tác gặp khách hàng, đối tác, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, nghệ sĩ thường chọn vali Roncato đen thanh lịch.

Nếu hành trình hè của bạn hướng về những cung đường núi non như Sapa, Hà Giang hoặc thậm chí các chuyến trekking (đi bộ đường dài, leo núi) nước ngoài, hãy trang bị cho mình một chiếc vali kéo Roncato Box 2.0 Sport. Với thiết kế chắc chắn, chống sốc và dung tích lớn, Roncato Box 2.0 Sport giúp bạn an tâm chinh phục mọi thử thách, đồng thời hệ thống bánh xe đôi chịu lực xoay 360 độ linh hoạt đảm bảo di chuyển êm ái trên mọi địa hình.

Roncato Elite nhẹ bền vượt trội thích hợp với hành trình quốc tế

Nếu phải di chuyển nhiều giữa các địa điểm, NSƯT ưu tiên vali trọng lượng nhẹ, bánh xe 360 độ linh hoạt.

Với những chuyến đi dài ngày sang quốc gia khác, du xa hay gần, du khách sẽ cần đến một chiếc vali vừa nhẹ, vừa bảo mật cao. Roncato Elite là dòng vali cao cấp nhất từ thương hiệu Roncato hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe: thân vali từ Polycarbonate, khả năng chống va đập vượt trội, khóa TSA 3 vòng tăng cường an ninh và thiết kế lưu trữ đồ phân chia khoa học. Đây chính là lựa chọn thích hợp cho những chuyến công tác hoặc du lịch quốc tế.

Chọn mua vali tại KOS Shop

Là đại lý phân phối độc quyền Roncato tại Việt Nam, KOS Shop cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, cùng hệ thống showroom rộng khắp để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Tất cả sản phẩm Roncato chính hãng mua tại KOS đều được bảo hành toàn cầu, minh chứng cho chất lượng chuẩn mực từ Ý.

