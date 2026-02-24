Bí ẩn người đàn ông ở khách sạn 5 sao giữa lòng Paris, 67 năm mới trả phòng

Kỳ lưu trú dài nhất lịch sử khách sạn

Năm 1957, Jean Le Bon đến Paris với tư cách một nhân viên bán hàng lưu động. Ông dự định chỉ ở vài ngày tại Grand Hôtel de Paris, như một điểm dừng chân giữa chuyến công tác. Thế nhưng, nơi lưu trú tạm thời ấy dần trở thành mái nhà vĩnh viễn của ông.

Từ một đêm quá cảnh, kỳ nghỉ ngắn ngày của người đàn ông kéo dài thành 67 năm. Jean Le Bon sống tại khách sạn cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 2024, trở thành vị khách trung thành và lưu trú lâu nhất trong lịch sử nơi này.

Khách sạn Grand Hôtel de Paris (Ảnh: greekcitytimes).

Gần bảy thập kỷ, ông chọn nhịp sống khách sạn thay cho một căn nhà riêng: Không chủ nhà, không sửa ống nước, không lo những việc vặt cuối tuần. Mỗi sáng của người đàn ông là tiếng gõ cửa của nhân viên dọn phòng, mùi vải mới giặt và những lời chào quen thuộc nơi hành lang.

Khi ông “trả phòng” vĩnh viễn vào năm 2024, tổng chi phí ước tính đã vượt 2,5 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng) - một trong những kỳ lưu trú khách sạn dài nhất từng được ghi nhận.

Tính trung bình, số tiền này tương đương khoảng 37.000 USD mỗi năm (khoảng 960 triệu đồng), tức hơn 100 USD/ngày (khoảng 2,6 triệu đồng) - mức không quá cao so với mặt bằng khách sạn hạng sang tại Paris.

Nhiều khả năng ông được áp dụng mức giá dài hạn đặc biệt hoặc đơn giản là sự gắn bó lâu năm đã mang lại những ưu đãi riêng.

Khách sạn đã tồn tại hơn 160 năm (Ảnh: greekcitytimes).

Điều đáng chú ý không chỉ là con số 67 năm, mà là cách ông định nghĩa lại khái niệm “nhà”. Với nhiều người, phòng khách sạn chỉ là nơi tạm ở. Với Jean Le Bon, đó là sự ổn định.

Nhân viên biết thói quen uống cà phê của ông, những hành lang quen thuộc trở thành không gian sống. Giữa một Paris nơi hàng triệu du khách đến rồi đi, ông chọn ở lại.

Biểu tượng khách sạn lâu đời và những cư dân đặc biệt

Grand Hôtel de Paris hiện hoạt động dưới tên InterContinental Paris Le Grand, một biểu tượng sang trọng của thủ đô nước Pháp. Khách sạn được xây dựng bởi hai anh em Isaac và Émile Pereire, do kiến trúc sư Alfred Armand thiết kế và khánh thành ngày 5/5/1862 dưới sự chủ trì của Hoàng hậu Eugénie - phu nhân của Hoàng đế Napoleon III.

Trong Thế chiến thứ nhất, nơi đây từng được trưng dụng làm bệnh viện quân sự. Giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, khách sạn đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng như Joséphine Baker, Noel Coward và Marlene Dietrich.

Bên trong khách sạn là Café de la Paix - quán cà phê trứ danh từng đón những tên tuổi như Victor Hugo và Émile Zola.

Khi Jean Le Bon chuyển đến vào năm 1957, khách sạn đã 95 tuổi - một chứng nhân của hai cuộc thế chiến, thời kỳ Đức chiếm đóng và nhiều biến động lớn của thế kỷ 20.

Từ căn phòng nhìn ra khu vực đối diện Palais Garnier, ông đã chứng kiến những cột mốc quan trọng của thế giới như phong trào sinh viên tháng 5/1968, sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ, thời khắc chuyển giao thiên niên kỷ, sự bùng nổ của Internet và cả đại dịch toàn cầu.

Dù 67 năm là kỷ lục, Jean Le Bon không phải người duy nhất chọn sống lâu dài trong khách sạn. Tại Anh, vợ chồng David và Jean Davidson từng gây chú ý khi sống trong khách sạn từ năm 1985 thay vì ở căn hộ riêng.

Grand Hôtel de Paris hiện hoạt động dưới tên InterContinental Paris Le Grand (Ảnh: greekcitytimes).

Thực tế, mô hình “khách ở dài hạn” khá phổ biến, nhất là với người lớn tuổi, người góa bụa, giới giàu có hoặc những ai muốn tận hưởng dịch vụ trọn gói mà không phải lo chuyện bảo trì nhà cửa.

Grand Hôtel de Paris và Café de la Paix ngày nay được cải tạo theo phong cách đương đại nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản. Khách sạn vẫn đứng đó, đối diện Nhà hát Opera lộng lẫy. Còn câu chuyện về người đàn ông ở một đêm rồi ở luôn 67 năm đã trở thành một phần ký ức đặc biệt của nơi này.