Bí ẩn "hố tử thần" Jacob: Hai người mất tích, một thợ lặn suýt vỡ nội tạng

Chuyến lặn định mệnh lúc nửa đêm

Vào một đêm muộn tháng 9/1979, Kent Maupin (20 tuổi) và Mark Brashier (21 tuổi), hai thợ lặn còn trẻ nhưng đầy kinh nghiệm, đã quyết định thực hiện chuyến thám hiểm tại giếng Jacob (Texas, Mỹ).

Mục tiêu của họ là vào đến khoang thứ tư, nơi sâu nhất được mệnh danh là "vùng tử thần" vì từng cướp đi sinh mạng của nhiều thợ lặn trước đó.

Hai thợ lặn trẻ đã cố gắng lách qua khe đá hẹp chỉ rộng khoảng 38cm (Ảnh: Mr Piu).

Bất chấp những lời cảnh báo, cả hai đã tháo bỏ các thiết bị bảo hộ cồng kềnh để cố lách qua một khe đá hẹp chỉ rộng khoảng 38cm, được gọi là "ống sinh" (birth canal). Một người bạn đi cùng đã bàng hoàng chứng kiến Mark lặn ngược vào đường hầm tối tăm mà không có dây bảo hiểm hay đèn dự phòng.

Đó cũng là lần cuối cùng hai chàng trai được nhìn thấy...

Cuộc giải cứu kinh hoàng

Ngay sau khi nhận tin dữ, Don Dibble - một thợ lặn cứu hộ kỳ cựu - lập tức có mặt tại hiện trường. Trong nỗ lực tiếp cận khoang thứ tư để tìm kiếm nạn nhân, Don bất ngờ bị một trận lở sỏi đá chôn vùi nửa thân người ở độ sâu hơn 40m.

Thợ lặn cứu hộ kỳ cựu Don Dibble được giảm áp ngay sau khi trở về từ cuộc giải cứu (Ảnh: Waterline Stories).

Trong cơn hoảng loạn và nỗ lực thoát thân khi bình khí cạn kiệt, Don đã vô tình nuốt phải một lượng lớn không khí nén. Khi ông được đồng đội kéo lên mặt nước một cách nhanh chóng để cứu mạng, lượng khí này giãn nở đột ngột theo áp suất, khiến vùng bụng của ông phình to như một quả bóng.

Các bác sĩ sau đó mô tả ca phẫu thuật cấp cứu của ông giống như đang nỗ lực giải phóng một "quả bom khí" trong dạ dày đã bị rách toạc, để giữ lấy tính mạng cho người thợ lặn anh hùng.

Nỗi đau kéo dài hai thập kỷ

Dù lực lượng cứu hộ đã huy động cả những thiết bị hút bùn hiện đại nhất, cuộc tìm kiếm vẫn phải dừng lại vì địa hình quá hiểm trở và rủi ro sạt lở quá cao.

Cha của Kent Maupin, trong nỗi đau tột cùng, đã phải đưa ra quyết định khó khăn là dừng cuộc tìm kiếm vì không muốn có thêm bất kỳ ai phải hy sinh tính mạng dưới hố sâu đó nữa.

Phải mất một thời gian dài sau đó, nhờ một trận lũ lớn, một phần thi thể của Mark Brashier mới được dòng nước đẩy ra ngoài. Tuy nhiên, với gia đình Kent Maupin, sự chờ đợi đã kéo dài đằng đẵng đến tận 21 năm.

Chỉ đến khi dòng chảy của suối thay đổi và lớp sỏi đá dịch chuyển, hài cốt của Kent mới chính thức được tìm thấy, khép lại hành trình tìm kiếm dài nhất trong lịch sử "hố tử thần" này.

Giếng Jacob vẫn đứng đó, trong xanh và mê hoặc, nhưng bên dưới là một "mê cung" đầy sỏi đá không ổn định (Ảnh: iStock).

Trải qua hơn 40 năm, giếng Jacob vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với những thảm kịch không thể quên. Câu chuyện của Don Dibble và hai chàng trai trẻ năm ấy là minh chứng cho sự thật: Thiên nhiên không bao giờ nhân nhượng trước sự chủ quan và đôi khi, cái giá phải trả cho đam mê khám phá là quá lớn.

Từng là "mê cung" hang động đầy mê hoặc, giếng Jacob ngày nay lại đối mặt với một bi kịch khác từ thiên nhiên: Những mạch nước ngầm đang dần cạn kiệt do hạn hán kỷ lục, khiến giếng nước xanh thẳm huyền thoại biến thành hồ nước tù đọng và lệnh cấm bơi lội đã được ban bố vô thời hạn.

Một biểu tượng của sự mạo hiểm đang dần lùi vào dĩ vãng, để lại lời cảnh báo đắt giá về sự khắc nghiệt của thiên nhiên.