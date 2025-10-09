Bánh Việt được ưa chuộng trên thế giới

Khi các chuyên gia ẩm thực thế giới dành lời khen cho bánh Việt

Ngay từ lần đầu thưởng thức bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto, Giáo sư - Tiến sĩ thực phẩm Ruud Bottemanne đã không giấu được sự ngạc nhiên. Ông nói: “Đây là loại cookie ngon khi có sự hòa quyện giữa cookie hạnh nhân truyền thống châu Âu với hương vị châu Á đã tạo nên một trải nghiệm đặc biệt”.

Ông Ruud Bottemanne là chuyên gia hàng đầu về công nghệ thực phẩm của Hà Lan, với hơn 65 năm kinh nghiệm, từng giảng dạy tại 19 quốc gia và được Chính phủ Hà Lan trao tặng giải thưởng Cocma.

Giáo sư Henrik Jeppesen, nhà thiết kế công nghiệp nổi tiếng đến từ Đan Mạch, người từng nhiều lần giành giải Red Dot và IF Design Award, cũng có cùng nhận định: “Đây là một trong những bánh cookie hạnh nhân ngon nhất tôi từng ăn. Hình thức bắt mắt, hương vị tuyệt hảo”.

Chuyên gia Tan Chooi Leng, cựu giám đốc bộ phận chocolate của Barry Callebaut Malaysia - tập đoàn chocolate công nghiệp lớn trên thế giới chia sẻ: “Sun Guzto là một trong những loại cookie ngon, ai cũng nên thử để cảm nhận phép màu trong từng chiếc bánh”.

Còn đầu bếp người Pháp David Broutin - chuyên gia cố vấn bánh nhiều năm kinh nghiệm, từng làm việc trong hệ thống Mövenpick Restaurant cũng như nhiều thương hiệu lớn tại Pháp và Việt Nam, khẳng định: “Nhất Hương đã làm điều chưa ai làm: biến công thức cookie phương Tây thành một sản phẩm mang tính đột phá. Tám hương vị đều cân bằng, nó làm thay đổi quan niệm của tôi về cookie. Đây là bước ngoặt của ngành bánh kẹo Việt Nam”.

Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: GS.TS Ruud Bottemanne (Hà Lan), GS Henrik Jeppesen (Đan Mạch), chuyên gia Tan Chooi Leng (Malaysia), đầu bếp David Broutin (Pháp) dành lời khen cho bánh Cookie Sun Guzto (Ảnh: Fancy).

Những lời khen ngợi ấy đã khiến cái tên Sun Guzto gây ấn tượng khi mới ra mắt, mở ra câu chuyện thú vị về sự sáng tạo không giới hạn trong ngành bánh Việt.

Bí mật phía sau hương vị bánh Việt được khen ngợi

Để tạo nên chiếc bánh nhỏ bé nhưng được các chuyên gia quốc tế khen ngợi, đội ngũ Fancy Foods cho hay đã mất 3 năm nghiên cứu và thử nghiệm. Kết quả là công thức: cookie hạnh nhân giao thoa phong vị Á - Âu, cân bằng tinh tế giữa mặn và ngọt, giữa truyền thống và phá cách, giữa hương vị quen thuộc và bất ngờ mới lạ.

Nếu cookie châu Âu vốn nổi tiếng bởi vị ngọt và hương bơ béo ngậy, thì Sun Guzto mang đến một cách cảm nhận khác. Bên cạnh những vị quen thuộc như bơ, chocolate, mè đen, sản phẩm còn có những biến tấu mới lạ khi lần đầu xuất hiện như tôm, cá, moka, matcha và rong biển - những hương vị đậm chất châu Á, được phối hợp tinh tế để không lấn át mà tôn lên vị béo bùi của hạnh nhân.

Sự kết hợp tưởng chừng không thể hòa hợp ấy lại trở nên hoàn hảo nhờ công nghệ sản xuất theo chuẩn quốc tế, với nhà máy đạt chứng nhận ISO 22000:2018, quy trình nghiêm ngặt, công nghệ tiên tiến, giúp giữ trọn hương vị và độ giòn tự nhiên, mang đến trải nghiệm khác biệt và đẳng cấp cho người dùng.

Sun Guzto là kết quả của ba năm nghiên cứu, sáng tạo và thử nghiệm để cho ra đời một dòng sản phẩm độc đáo: cookie hạnh nhân sáng tạo, giao thoa phong vị Á - Âu (Ảnh: Fancy).

Không chỉ ngon, Sun Guzto còn tốt cho sức khỏe. Thành phần hạnh nhân chiếm tới 20% mỗi chiếc bánh, cùng sự kết hợp với những nguyên liệu chất lượng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và lối sống lành mạnh của người tiêu dùng hiện đại.

Điều khác biệt của Sun Guzto không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở triết lý làm bánh. Mỗi miếng bánh đều gợi được cảm xúc, vừa ngon - bổ dưỡng, vừa có câu chuyện truyền cảm hứng. Không chỉ là đồ ăn vặt “hạng sang” cho giới văn phòng sành ăn, Sun Guzto còn là gợi ý món quà ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè trong dịp tặng quà cuối năm.

Đây có thể coi là số ít dòng cookie trên thế giới kết hợp thành công vị Á - Âu, mặn - ngọt trong một sản phẩm (Ảnh: Fancy).

Là thương hiệu mới thuộc Nhất Hương Group - doanh nghiệp Việt Nam hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành bánh, Sun Guzto tiếp nối sự ra mắt thành công ấn tượng của chocolate Queenam để hiện thực hóa khát vọng đưa bánh Việt vươn ra thế giới. Với định vị cookie hạnh nhân sáng tạo, giao thoa phong vị Á - Âu, sản phẩm hướng đến phân khúc cao cấp, cạnh tranh với các thương hiệu nhập khẩu nhưng vẫn giữ trọn dấu ấn Việt.

Với 8 hương vị, từ quen thuộc như bơ, chocolate, matcha, mè đen đến mới lạ như tôm, cá, moka hay rong biển, Sun Guzto đã phá vỡ định kiến cookie chỉ có vị ngọt và có thể chinh phục bất kỳ nhu cầu nào của khách hàng (Ảnh: Fancy).

Từ những lời khen của các chuyên gia quốc tế đến sự đón nhận của người tiêu dùng trong nước, chiếc cookie nhỏ bé đang chứng minh năng lực sáng tạo và tinh thần vươn tầm của ẩm thực Việt. Bí mật phía sau chiếc cookie được ngợi khen là sự tận tâm, sáng tạo và khát vọng không ngừng của những người làm bánh Việt Nam.