Ấn tượng cá mó, sứa biển khổng lồ từ chai nhựa ở Hội An

Ngày 22/12, UBND TP Hội An (Quảng Nam) đã khai mạc Festival Nghệ thuật sắp đặt Môi trường biển Hội An năm 2022 tại cộng đồng du lịch làng chài Tân Thành ở phường Cẩm An.

Festival Nghệ thuật sắp đặt Môi trường biển Hội An diễn ra từ 22/12 đến 24/12 (Ảnh: Ngô Linh).

Đây là một hoạt động nằm trong Tuần lễ du lịch xanh Quảng Nam 2022, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".

Được sự bảo trợ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Festival Nghệ thuật sắp đặt Môi trường biển Hội An 2022 được tổ chức vào dịp cuối năm, giúp gắn kết cộng đồng doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phương với khách du lịch gần xa, trong đó có cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hội An.

Nghệ thuật sắp đặt với 20 tác phẩm, chủ yếu làm từ vật liệu tái chế (Ảnh: Ngô Linh).

Các hoạt động chính trong Festival gồm nghệ thuật sắp đặt với 20 tác phẩm, chủ yếu làm từ vật liệu tái chế, biểu diễn nghệ thuật đường phố, chợ phiên du lịch Tân Thành, ẩm thực địa phương và quốc tế, ký cam kết bảo vệ môi trường biển, cộng đồng tham gia thu gom rác thải tại biển Tân Thành.

"Sợi chỉ đỏ" xuyên suốt các hoạt động tại Festival là thông điệp giảm rác thải nhựa, tái chế, tái sử dụng để bảo vệ môi trường biển, khuyến khích tính sáng tạo trong cộng đồng du lịch địa phương nhằm góp phần phát triển du lịch bền vững trên cơ sở gìn giữ và phát huy những giá trị bản địa.

Đây cũng là tiền đề để Hội An sớm thực hiện mong muốn được tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Ban tổ chức kỳ vọng tinh thần hợp tác và thông điệp của Festival sẽ ngày càng được lan tỏa sâu rộng vượt xa phạm vi thành phố Hội An.

Sau Festival này, mỗi người sẽ cùng nhau bảo vệ loài cá mó (cá vẹt) giúp khôi phục rạn san hô, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng có lợi cho môi trường.

"Chúng ta hãy cùng nhau sống xanh hơn và du lịch có trách nhiệm hơn" là một trong những thông điệp tại sự kiện này cũng như Tuần du lịch xanh Quảng Nam 2022.

Con sứa khổng lồ làm từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng thu hút nhiều du khách đến chụp hình (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Christian Manhart - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam - chia sẻ: "UNESCO sẽ hết sức ủng hộ cho những hành động, sáng kiến bảo vệ môi trường biển tại Hội An. Mặc dù chúng ta có xu hướng coi rác chỉ là rác, thông qua Festival lần này, chúng ta hiểu được cách thức sáng tạo nghệ thuật từ rác thải và cách kết nối mọi người với một mục đích chung thông qua sự sáng tạo và trí tưởng tượng".

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng nêu ý kiến đối với nhiều nơi và ngay cả với Hội An, ngành du lịch cần đóng vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo các tác động môi trường và xã hội từ các hoạt động du lịch được kiểm soát.

Các em nhỏ tham gia vẽ sáng tạo trên các chiếc ô (Ảnh: Ngô Linh).