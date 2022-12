Hội An tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật chào năm mới 2023

Ngày 19/12, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An thông tin sự kiện "Hội An - Chào năm mới 2023" với nhiều hoạt động đa dạng, sôi nổi, giàu tính trải nghiệm.

TP Hội An hy vọng sự kiện sẽ khởi đầu cho một năm tràn ngập những niềm vui, hạnh phúc, thành công và phát triển.

Mở đầu là sự kiện "Con đường nghệ thuật và sáng tạo" tổ chức từ ngày 28/12/2022 đến ngày 8/1/2023 tại Vườn tượng An Hội.

Điểm nhấn của sự kiện là trại sáng tác các tác phẩm nghệ thuật từ nguyên vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường như củi lũ, gốm, tre, vải vụn. Qua đó, cổ vũ các sáng tạo nghệ thuật đi đôi với nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, vừa giới thiệu hình ảnh một Hội An theo hướng du lịch xanh và thành phố sáng tạo đến nhân dân và du khách.

Lễ hội "Tinh hoa Trà Việt" Hội An 2022, diễn ra từ ngày 30/12/2022 đến hết ngày 1/1/2023 tại khu phố cổ, là một màu sắc mới của chuỗi sự kiện năm nay.

Đặc biệt, từ 19h30 ngày 31/12/2022 đến 1h ngày 1/1/2023, chương trình nghệ thuật chào năm mới với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật, trình diễn các ca khúc xuân, dạ hội hóa trang diễn ra tại sân khấu Vườn tượng An Hội sẽ mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc thú vị.

Phố ẩm thực Nguyễn Phúc Chu bên cạnh Sông Hoài sẵn sàng phục vụ du khách, người dân đón năm mới (Ảnh: Công Bính).

Đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sau giây phút mọi người nắm chặt tay nhau để nguyện cầu cho thế giới một năm mới an lành, du khách và người dân địa phương sẽ cùng hòa mình trong không gian sôi động của âm nhạc, niềm vui và sự gắn kết.

Trong không khí hân hoan của ngày đầu năm mới, TP Hội An sẽ tổ chức lễ dâng trà đầu năm và chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan khu phố cổ Hội An vào sáng ngày 1/1/2023 tại Đình Hội An. Chương trình là sự nồng nhiệt đón chào và thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Hội An đối với mỗi du khách đến với mảnh đất này.

Lãnh đạo TP Hội An hy vọng sự kiện "Hội An - Chào năm mới 2023" sẽ góp thêm chút hương sắc rực rỡ trong hành trình khám phá của du khách tại thành phố nhỏ xinh đẹp bên bờ sông Hoài trong dịp năm mới.