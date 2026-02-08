Ấn Độ: Sập trò chơi đu quay tại lễ hội, một thanh tra cảnh sát tử vong

Theo Times of India, vụ việc xảy ra tối 7/2 (giờ địa phương) tại khu hội chợ ở thành phố Faridabad. Trò chơi dạng đu quay lớn (được gọi là “tsunami ride”) bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật khi đang hoạt động, khiến nhiều người mắc kẹt và bị thương.

Nạn nhân tử vong là thanh tra cảnh sát 59 tuổi đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại lễ hội. Khi phát hiện sự cố, ông đã chạy đến hỗ trợ du khách mắc kẹt. Tuy nhiên, một phần khác của hệ thống trò chơi tiếp tục gãy sập, khiến ông bị thương nặng và không qua khỏi.

Ấn Độ: Đu quay gãy giữa chừng, thanh tra cảnh sát thiệt mạng (Video: Straits Times).

New Indian Express cho hay khoảng 13 người khác bị thương, trong đó có một số cảnh sát và du khách. Phần lớn nạn nhân được xác định bị thương nhẹ và đã được đưa đi điều trị tại cơ sở y tế gần đó.

Sau tai nạn, chính quyền bang Haryana đã lập nhóm điều tra và tạm dừng hoạt động của trò chơi liên quan để phục vụ công tác kiểm tra an toàn. Nhà vận hành trò chơi đã bị lập hồ sơ điều tra với cáo buộc liên quan đến trách nhiệm an toàn vận hành.

Hội chợ thủ công quốc tế Surajkund là sự kiện văn hóa - du lịch lớn, thu hút đông du khách mỗi năm. Tai nạn lần này làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn tại các khu vui chơi đông người ở Ấn Độ, đặc biệt trong các sự kiện lễ hội quy mô lớn.

Các cơ quan quản lý đang tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống trò chơi tại hội chợ nhằm ngăn ngừa sự cố tương tự khi thời gian gần đây, Ấn Độ ghi nhận nhiều sự cố liên quan đến các trò chơi giải trí tại hội chợ và công viên.

Tháng 8/2025, tại bang Gujarat, trò chơi tên “Tower Ride” bất ngờ rơi từ độ cao khoảng 15m tại hội chợ ở Navsari, khiến ít nhất 5 người bị thương, trong đó có trẻ em.

Cũng trong năm 2025, một vụ tai nạn khác xảy ra tại công viên giải trí ở Kochi khi một người đàn ông bị thương nặng do rơi khỏi trò chơi đu quay. Nhân chứng cho biết thiết bị có dấu hiệu thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương đã yêu cầu đóng cửa khu vui chơi để kiểm tra toàn diện.

Trước đó, tháng 4/2025, một phụ nữ 24 tuổi tử vong sau khi rơi khỏi trò chơi tàu lượn tại công viên giải trí ở khu vực Kapashera (Delhi). Báo cáo kiểm tra kỹ thuật cho thấy dây an toàn của ghế ngồi bị lỗi, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Ngoài các vụ có thương vong, một số sự cố khác cũng xảy ra trong năm 2025 như vụ móc treo của một chiếc đu quay tại hội chợ ở bang Madhya Pradesh bị gãy, khiến trò chơi nghiêng và người chơi bị mắc kẹt trên cao.