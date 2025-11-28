Ẩm thực Hưng Yên - những món chuẩn vị Bắc Bộ không thể bỏ qua

Cách Hà Nội chỉ khoảng một giờ di chuyển, Hưng Yên là điểm dừng chân thanh bình với đền chùa cổ kính và làng nghề đậm nét văn hóa Bắc Bộ. Nhờ vị trí gần thủ đô, dễ di chuyển và có thêm nhiều trải nghiệm giải trí hiện đại, nơi đây ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc cho các chuyến đi cuối tuần hay dịp lễ Tết.

Bên cạnh đó, ẩm thực phong phú cũng là điểm níu chân du khách. Nếu muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị Bắc Bộ khi ghé Hưng Yên, du khách có thể tham khảo danh sách quán ăn gợi ý dưới đây.

Phở Thìn

Phở - món ăn được ví như “quốc hồn quốc túy” của Việt Nam - từ lâu đã chinh phục thực khách trong và ngoài nước. Trong số các thương hiệu phở nổi tiếng Hà thành, Phở Thìn 13 Lò Đúc là cái tên quen thuộc. Ra đời năm 1979, quán ghi dấu với nước dùng đậm đà, béo thơm và đặc biệt là cách xào lăn thịt bò đặc trưng.

Giờ đây, du khách đến với Hưng Yên có thể thưởng thức lại hương vị quen thuộc này khi Phở Thìn 13 Lò Đúc đã có mặt tại khu đô thị Ecopark, mang trọn tinh thần phở Hà thành đến với những người yêu ẩm thực địa phương.

Nước dùng được hầm từ xương bò nhiều giờ, tạo vị ngọt thanh mà không lẫn với nơi khác. Món đặc trưng - phở tái lăn - sử dụng thịt bò tuyển chọn, thái mỏng và xào nhanh trên chảo nóng để giữ trọn độ mềm ngọt. Khi chan nước dùng sôi, thịt tái lăn hòa quyện cùng vị nước thanh, tạo nên hương vị cuốn hút trong từng muỗng phở.

Bát phở tái lăn ngút khói, thơm lừng hương thịt bò xào lăn được nhiều thực khách lựa chọn (Ảnh: Phở Thìn).

Bên cạnh tái lăn truyền thống, nhiều thực khách cũng tìm đến quán để thưởng thức phở tái nạm gầu béo mềm hay phở xào mềm thơm. Vào những buổi sáng thu - đông se lạnh, cảm giác được ngồi bên tô phở nóng hổi, nước dùng đậm đà bốc khói, mang đến trải nghiệm thú vị khiến ai đã thử qua đều muốn quay lại.

Bún đậu Làng Ta

Bên cạnh phở, bún đậu mắm tôm cũng là món ngon truyền thống đặc trưng của miền Bắc. Một mẹt bún đậu chuẩn vị không thể thiếu đậu rán vàng giòn, bún lá trắng mát ép miếng vừa ăn, các loại rau thơm đặc trưng và loạt món ăn kèm đa dạng như chả cốm, thịt luộc, dồi rán…

Tại Thái Bình (cũ), bún đậu Làng Ta (266 Lê Đại Hành) là địa chỉ được nhiều thực khách yêu thích. Mỗi suất bún đậu đầy đặn và hấp dẫn với đậu rán vàng giòn, thịt chân giò luộc mềm ngọt, chả cốm thơm dẻo, dồi sụn đậm vị cùng loạt món ăn kèm như nem chua rán, chả ốc, chả mực.

Mẹt bún với đa dạng đồ ăn kèm và đậu mơ rán giòn là điểm nhấn khiến bún đậu Làng Ta hút khách gần xa (Ảnh: Bún đậu Làng Ta).

Điểm nhấn của món là đậu mơ nhà làm của quán. Miếng đậu được rán vỏ ngoài giòn tan, vàng ruộm và thơm lừng, trong khi bên trong lại mềm mướt, béo ngậy, kết hợp cùng vị mặn ngọt đậm đà của mắm tôm, từng miếng đậu như bùng nổ trong khoang miệng.

Bên cạnh phục vụ tại quán, bún đậu Làng Ta còn có dịch vụ mang đi với cách đóng gói cẩn thận, giúp món ăn giữ nguyên độ nóng hổi và giòn thơm. Quán cũng đã có mặt trên ShopeeFood để thực khách có thể dễ dàng thưởng thức mẹt bún đậu chuẩn vị Bắc Bộ tại nhà.

Bếp bà Tuyên

Ngoài các món bún - phở đặc trưng, thực khách tại Hưng Yên còn rất quen thuộc với Bếp bà Tuyên - địa chỉ nổi tiếng nhờ món thực đơn cơm riêng đa dạng. Từ cơm bò sốt vang, gà viên chua ngọt, bò sốt tiêu đen đến cơm dân dã như vịt om sấu, thịt kho trứng cùi dừa, mỗi món đều được chế biến chỉn chu, giữ trọn hương vị truyền thống.

Nhờ sự chăm chút trong từng phần ăn, Bếp bà Tuyên trở thành lựa chọn quen thuộc cho dân văn phòng muốn có bữa trưa nhanh gọn mà vẫn chất lượng. Các món được đóng gói gọn gàng, tiện mang đi, và thực khách có thể dễ dàng đặt qua ShopeeFood để được giao tận nơi mà không cần ra ngoài.

Bếp bà Tuyên đa dạng thực đơn từ bún đến cơm, phù hợp cho thực khách mang đi hoặc giao tận nơi (Ảnh: Bếp bà Tuyên).

Bên cạnh thực đơn cơm phong phú, Bếp bà Tuyên còn phục vụ bún trộn thịt nướng, bún sườn chua, bún gà đùi và bún bò sốt vang. Trong đó, bún sườn chua là món làm nên tên tuổi quán nhờ nước dùng ngọt thanh, hài hòa cùng vị chua nhẹ của giấm bỗng và cà chua chín mềm.

Từ bát phở nóng buổi sớm, mẹt bún đậu giòn thơm đến món cơm dân dã, mỗi món ăn đều để lại dư vị khó quên với du khách ghé Hưng Yên.

Với mong muốn nối dài hành trình khám phá ẩm thực địa phương, ShopeeFood tiếp tục mở rộng hoạt động tại Hưng Yên và mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn: giảm 50%, món ngon 0 đồng và miễn phí vận chuyển.

Ngoài ra, người dùng còn có thể nhập mã NEWSPF40 để được giảm 40.000 đồng cho đơn từ 85.000 đồng (số lượng có hạn). Chỉ với vài thao tác, những món ăn chuẩn vị Bắc Bộ sẽ được giao tận nơi, giúp du khách thưởng thức đặc sản Hưng Yên một cách tiện lợi mà vẫn vẹn tròn trải nghiệm.