8 điểm check -in Tết ở "xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh"

Nằm cùng trục đường đi Gành Đá Đĩa, làng chài An Hải thuộc thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An (Phú Yên). Nơi đây được thiên nhiên ban tặng một cảnh sắc yên ả, thanh bình phù hợp với du khách muốn xả stress sau một năm làm việc vất vả.