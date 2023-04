120.000 đồng/ly nước mía của người Việt ở Australia gây sốt, ép cùng đủ thứ

Trong thời gian qua, hình ảnh về những chiếc xe ép nước mía của Việt Nam xuất hiện ở một số nơi trên thế giới như Hàn Quốc hay châu Phi đang nhận được sự chú ý từ dư luận.

Thực khách Hàn Quốc xếp hàng chờ mua nước mía (Ảnh: NVCC).

Từng "gây sốt" tại Hàn Quốc, thứ đồ uống ngọt mát bình dị của người Việt bất ngờ chinh phục thực khách ở "xứ sở kim chi". Chủ quán người Việt cho biết, vào thời gian cao điểm, cô có thể bán được hơn 1.200 ly mỗi ngày với giá 5.000 won (gần 90.000 đồng/ly).

Trước đó, máy ép nước mía cũng xuất hiện trong phiên chợ tại Angola ở châu Phi khiến thực khách tò mò chờ mua. Theo chủ quán Lindo, máy ép được đưa từ Việt Nam qua, còn mía là nguyên liệu tương đối rẻ, không khó tìm tại địa phương, nhưng đây là lần đầu người dân được nếm thử thứ đồ uống này.

Và mới đây, nước mía tiếp tục nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ thực khách. Món đồ uống bình dân này xuất hiện trong nhà hàng, quán ăn của người Việt khắp thế giới, trong đó có Australia - quốc gia có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc.

Cửa tiệm nước mía của người Việt nằm trong trung tâm thương mại Stockland Merrylands thuộc bang New South Wales, Australia (Ảnh: Nicelocal).

Được biết, tiệm nước mía mang tên Juice Mia do người Việt mở, nằm tại trung tâm thương mại Stockland Merrylands thuộc bang New South Wales, Australia. Quán đã mở được một thời gian, nhưng thực sự gây sốt sau khi đoạn video do blogger có tên Raafat Maamari chia sẻ lên mạng xã hội.

Những đoạn video do blogger đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem. Thậm chí có những video đạt con số kỷ lục lên tới gần 14 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận.

Theo lời chia sẻ, Juice Mia là một cửa hàng nhỏ đặt tại sảnh của trung tâm thương mại. Cửa tiệm dùng loại máy ép mía bằng kim loại nhìn khá giống với những chiếc máy của Việt Nam. Quán dùng loại mía xanh để ép lấy nước.

Cây mía được chẻ đôi, đặt thêm một số loại hoa quả đã sơ chế vào giữa trước khi ép (Ảnh cắt từ clip).

Nét đặc biệt của tiệm nước mía này ở chỗ, thay vì gọt hết vỏ, cửa tiệm vẫn giữ nguyên phần vỏ ngoài được sơ chế sạch sẽ từ trước. Sau đó, nhân viên sẽ chẻ mía làm đôi. Tùy theo khẩu vị của từng khách muốn uống vị nào, họ sẽ đặt thêm một số hoa quả vào giữa thân mía rồi mới ép.

Thực đơn của quán rất phong phú. Ngoài nước mía nguyên chất, khách có thể chọn uống kèm dâu tây, dứa, kiwi, vài lát chanh hay thậm chí thêm vài lát gừng.

Nước mía ép được lọc qua rây loại bỏ cặn bã rồi mới mang phục vụ khách (Ảnh cắt từ clip).

Giá một ly nước mía tại đây từ 6 AUD - 7,7 AUD (93.000 đồng - 120 nghìn đồng) tùy theo cách khách chọn uống loại tự nhiên hay kết hợp với số lượng trái cây.

Hiện video thu hút lượng tương tác lớn với nhiều ý kiến trái chiều bình luận về giá cả. Có người cho rằng, với một ly nước mía bình dân ở Việt Nam chỉ khoảng 10.000 đồng, thì giá thành ở Australia được coi là "quá đắt đỏ".

Tuy nhiên, cũng có nhận định cho biết, chẳng riêng gì Australia, ly nước mía khi "xuất ngoại" sang các nước khác đều có giá khá cao, liên quan tới vấn đề vận chuyển, chi phí nguyên liệu, thuê nhân công và mặt bằng đắt đỏ.