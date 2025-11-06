Yamaha lần đầu tiên tổ chức hành trình chinh phục màn đêm cùng Yamaha NVX

Khởi hành từ trung tâm TPHCM, đoàn xe NVX di chuyển qua các cung đường ven thành phố và quốc lộ trong không gian đêm tĩnh lặng, hướng đến Phan Thiết. Đây là lần đầu Yamaha triển khai hình thức “midnight touring” (trải nghiệm lái xe trong đêm) dành riêng cho cộng đồng người dùng NVX.

Hoạt động nhằm hướng đến việc kiểm nghiệm khả năng vận hành của xe trong điều kiện thực tế, vừa mang đến góc nhìn khác biệt về những cung đường quen thuộc.

Khi trời bắt đầu chuyển sáng, các thành viên dừng chân tại điểm ngắm bình minh ở vùng biển Phan Thiết, cùng ghi lại hình ảnh mặt trời mọc và tận hưởng cảnh sắc buổi sớm đặc trưng của vùng biển Nam Trung Bộ.

Hành trình “NVX Midnight Touring” quy tụ đông đảo người tham gia (Ảnh: Yamaha).

Điểm nhấn của chuyến đi nằm ở trải nghiệm vận hành Yamaha NVX 155 phiên bản mới với công nghệ YECVT lần đầu tiên được Yamaha giới thiệu tại Việt Nam.

Không vận hành theo cơ chế vô cấp truyền thống, YECVT sử dụng mô tơ điện để điều chỉnh tỉ số truyền động, hỗ trợ xe phản hồi ga nhạy, duy trì sức kéo tốt khi vượt dốc hoặc tăng tốc nhanh, đồng thời góp phần cải thiện hiệu suất vận hành và sự êm ái trong quá trình di chuyển liên tục.

YECVT - Hệ truyền động vô cấp điện tử độc quyền từ Yamaha (Ảnh: Yamaha).

Trong điều kiện vận hành đêm có mưa nhỏ và quãng đường kéo dài, NVX cho thấy khả năng giữ ga ổn định, vào cua chắc chắn và độ bám đường tốt nhờ bộ lốp bản lớn và hệ thống treo đầm chắc.

Các thành viên trong đoàn chia sẻ rằng họ cảm nhận rõ sự khác biệt của hệ truyền động điện tử YECVT trên những pha tăng tốc. Mỗi lần vặn ga vượt xe, sức kéo lên mượt nhưng dứt khoát, kèm phản hồi ga nhạy, tạo sự tự tin khi giữ tốc độ ổn định trên quãng đường dài.

Ở những khúc cua dài gần Phan Thiết, cảm giác thân xe ít rung, giúp người lái dễ kiểm soát hơn trong đêm tối.

Sức mạnh của NVX đến từ khối động cơ Blue Core 155cc làm mát bằng dung dịch, 4 van, kết hợp cùng công nghệ van biến thiên VVA, đảm bảo vận hành mượt mà ở mọi tốc độ và khả năng tăng tốc ổn định.

Công nghệ VVA hỗ trợ tối ưu hiệu suất ở cả tốc độ thấp và cao, tạo cảm giác lái linh hoạt trên nhiều cung đường khác nhau, đặc biệt khi di chuyển đường trường và chạy đêm.

Một người tham gia đến từ TPHCM chia sẻ: “Chạy đêm mưa nhẹ, đường trơn nhưng xe bám khá chắc, nhất là khi thoát cua hay cần tăng tốc để vượt. Có YECVT nên cảm giác ga lên đều và mạnh hơn, xe không bị hụt lực nên chạy lâu vẫn rất yên tâm”.

Hệ thống đèn LED giúp tăng khả năng nhận diện và an toàn khi di chuyển ban đêm (Ảnh: Yamaha).

NVX 2025 được nâng cấp với hệ thống kiểm soát lực kéo TCS can thiệp khi phát hiện hiện tượng trượt, giúp người lái tăng tốc an toàn hơn và vào cua ổn định hơn.

Đồng thời, hệ thống chống bó cứng phanh ABS trang bị cho bánh trước hạn chế tình trạng bó cứng bánh khi phanh gấp, hỗ trợ kiểm soát xe tốt hơn trong các tình huống khẩn cấp và đảm bảo hiệu quả vận hành.

Đèn LED trước của NVX phát huy hiệu quả rõ rệt khi chạy đêm: vùng sáng rộng, rõ và tập trung, giúp quan sát mặt đường dễ dàng.

Nhịp dừng nghỉ ngắn dọc đường không gây mệt mỏi nhờ yên xe hai tầng, đệm yên được cải tiến êm ái hơn và tư thế lái thể thao nhưng không quá dồn trọng tâm. Cổng sạc USB và màn hình hiển thị lớn giúp người dùng theo dõi hành trình, giữ liên lạc và sử dụng thiết bị định vị tiện lợi trong suốt chặng đi.

Đoàn xe dừng chân ngắm bình minh tại biển Phan Thiết (Ảnh: Yamaha).

Sau chặng đường dài xuyên đêm, đoàn NVX dừng chân tại bờ biển Phan Thiết khi ánh sáng đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên đường chân trời. Các thành viên tranh thủ thư giãn, phục hồi năng lượng và cùng nhau đón khoảnh khắc mặt trời dần lên, nhuộm sắc vàng lên mặt biển.

Ông Okutani Masahiro, Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam chia sẻ (Ảnh: Yamaha).

Chia sẻ về sự kiện, Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam - ông Okutani Masahiro - cho biết: “Với NVX Midnight Touring, Yamaha mong muốn định nghĩa lại về touring (đi phượt bằng xe máy), không chỉ giới hạn với những cung đường chạy vào ban ngày, mà là cách để mỗi chúng ta trải nghiệm sự tự do, phấn khích và cùng chia sẻ niềm đam mê dành cho xe máy với những người cùng sở thích”.

Ngoài ra, mẫu xe cũng được trang bị nhiều tiện ích hỗ trợ người lái như hệ thống khóa thông minh Smart Key, kết nối Y-Connect giúp đồng bộ thông tin xe với điện thoại để theo dõi tình trạng vận hành và lịch bảo dưỡng.

Dung tích cốp rộng đáp ứng nhu cầu mang theo hành lý cho chuyến đi ngắn ngày, phù hợp với phong cách di chuyển linh hoạt của người dùng trẻ.

NVX 155 sở hữu loạt trang bị đảm bảo an toàn tối đa (Ảnh: Yamaha).

NVX Midnight Touring không chỉ là một chuyến đi, đó còn là khoảnh khắc những người trẻ sống trọn tốc độ, tự do và đam mê. Và chính NVX, với khả năng tăng tốc mạnh mẽ, tư thế lái thể thao và loạt công nghệ hiện đại, đã trở thành người bạn đồng hành để biến từng khoảnh khắc trên hành trình ấy thành trải nghiệm đầy năng lượng và cảm xúc.

