Xúc động hình ảnh chiến sĩ công an về thăm nhà nhưng chỉ dám nhìn con từ xa

Dân trí Mới đây, hình ảnh chiến sĩ công an tham gia phòng chống dịch bệnh ở Bến Tre tranh thủ về thăm nhà nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn con gái đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Được biết, chiến sĩ công an trong bức ảnh là Đại úy Nguyễn Văn Sang, trưởng Công an xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Chia sẻ với PV Dân trí, anh Sang cho biết đây là bức ảnh được vợ anh (chị Nguyễn Thị Cẩm Tú) ghi lại vào ngày 7/8. Anh thấy bất ngờ và xúc động khi bức ảnh nhận được nhiều sự quan tâm và động viên từ phía cộng đồng mạng.

Khoảng hơn một tháng này vì tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng, anh cùng đồng đội tham gia công tác phòng chống dịch. Công việc bận rộn ngày đêm nên suốt hơn một tháng qua anh chỉ được nhìn vợ con qua màn hình điện thoại. Cô con gái mới được 5 tuổi, lần đầu phải xa bố lâu đến vậy nên mỗi lần được nhìn anh qua điện thoại bé lại hỏi: "Sao cha chưa về? Khi nào cha mới về?".

Đại úy Nguyễn Văn Sang chỉ dám đứng từ xa nhìn con gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi lần nghe câu hỏi của con anh Sang lại ứa nước mắt chẳng nói được gì vì không biết nên trả lời con sao cho đúng. Tình hình dịch bệnh căng thẳng trở lại, anh và đồng đội đều phải xa gia đình, xa vợ con không biết trước ngày nào mới được về nhà.

Chiều ngày 7/8, tranh thủ khi đi công tác qua nhà, anh Sang đã ghé vào để thăm vợ con nhưng chỉ dám ngậm ngùi nhìn vợ con từ xa. "Lúc thấy tôi con gái òa khóc định chạy ra ôm lấy tôi nhưng bà xã đành phải ngăn lại. Để đảm bảo an toàn cho cả gia đình tôi chỉ có thể đứng nhìn con từ xa", anh Sang nghẹn ngào nói.

Chị Cẩm Tú, vợ Đại úy Sang cho biết: "Từ ngày kết hôn đến giờ đây là lần đầu tiên hai vợ chồng xa nhau lâu đến vậy. Nhưng tôi biết không chỉ gia đình tôi phải chia xa trong những ngày tháng khó khăn này, mà ở ngoài kia có rất nhiều y, bác sĩ, các chiến sĩ công an khác cũng đã phải xa nhà nhiều ngày chưa được về. Sự chia xa của gia đình tôi không là gì so với nhiều gia đình khác trong thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng như hiện tại.

Tính chất công việc của chồng tôi rất bận rộn nên mỗi lần gọi điện cũng không thể nói gì nhiều ngoài việc dặn dò anh phải hết sức thận trọng giữ gìn sức khỏe. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hai mẹ con thiệt thòi mà cảm thấy rất tự hào khi chồng đang tham gia chống dịch", chị Tú chia sẻ.

Chồng tham gia chống dịch, vợ công chức nhà nước nên việc trông con của vợ chồng anh Sang, chị Tú phải nhờ đến ông bà nội. Chị cũng mong ngóng từng ngày để gia đình được đoàn tụ.

Thấy chồng về nhà mà không thể gần gũi trò chuyện với con, chị Tú rất buồn. Con gái anh chị không được chạy ra ôm bố cũng nằm lăn ra đất khóc. Chị phải dỗ dành con và bảo con mang ghế ra hè ngồi để trò chuyện với bố.

Bé liên tục hỏi bố: "Cha ơi sao cha không vào nhà? Nếu cha không vô nhà cha đứng ra chỗ sáng sáng chút con dòm mặt rõ với". Những câu nói ngây thơ của con trẻ khiến cả hai vợ chồng đều muốn rơi nước mắt.

Nhìn vợ con được một lúc, tranh thủ hỏi han được vài câu, anh Sang lại phải trở về đơn vị, anh nói: "Thấy con gái khóc, tôi thương lắm nhưng vẫn phải đi. Chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để mình được trở về với người thân, gia đình".

"Hi vọng các y, bác sĩ và các chiến sĩ đang ở nơi tuyến đầu chống dịch như chồng tôi sẽ thật vững vàng, đại dịch sẽ sớm qua và cuộc sống của mọi người sẽ sớm trở lại như cũ", chị Tú xúc động chia sẻ.

Ngọc Linh