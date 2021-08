Công an An Giang dùng xe chở lương thực đưa cụ ông đãng trí về nhà

Dân trí Trong lúc làm nhiệm, cán bộ thuộc đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang phát hiện một cụ già yếu ớt đi lạc đường nên đã liên hệ xe và hỗ trợ cụ tiền đi về nhà.

Ngày 6/8, lãnh đạo Công an TP Châu Đốc xác nhận, hình ảnh cán bộ công an hỗ trợ cụ ông xuất hiện trên mạng mấy ngày qua là đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT) Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Do cụ ông không thể ngồi xe mô tô nên cán bộ, chiến sĩ liên hệ được một xe đang chở lương thực trên phường Châu Phú B, đưa cụ về nhà an toàn. Cán bộ, chiến sĩ công an còn hỗ trợ cụ một ít tiền để mua lương thực khi cần.

Trước đó, chiều 4/8 trong lúc đang làm nhiệm vụ cán bộ đội CSGT -TT Công an TP Châu Đốc phát hiện cụ ông tầm 80 tuổi đang đi lang thang trên lòng đường. Trên tay cụ ông mang theo vài nhu yếu phẩm với biểu hiện rất mệt mỏi.

Tổ công tác đã đến hỏi thăm cụ, nhưng cụ bị đãng trí không nhớ địa chỉ nhà, cụ chỉ nhớ nhà mình gần tiệm phở Bé Ba (khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc - PV).

Tổ công tác thấy cụ ông yếu không thể ngồi trên xe gắn máy. Ngay lúc này, một cán bộ trong Tổ công tác đã nhanh chóng liên hệ tìm xe đưa cụ ông về nhà và hỗ trợ cụ thêm một ít tiền.

Theo một số người dân sống ở phường Châu Phú B, TP Châu Đốc cho biết, cụ ông trước đây mưu sinh bằng nghề bán kem dạo và sống đơn độc một mình.

Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Châu Đốc lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng, gắn kết chặt chẽ hơn nữa tình quân dân.

Kim Uyên