Xổ số nhanh Keno hút khách

Các điểm bán vé số Vietlott thu hút người chơi Keno nán lại dò số trên màn hình lớn (Ảnh: Vietlott).

Xổ nhanh 5 phút/lần, 191 kỳ quay/ngày

Keno là sản phẩm xổ số điện toán mở thưởng với tần suất 5 phút/lần, tổng cộng 191 kỳ quay/ngày. Trong khoảng thời gian từ 6h04 tới 21h54 hằng ngày, người chơi đều có thể trải nghiệm chơi nhanh, dò số liền tay trên màn hình lớn ở điểm bán vé.

Nhờ quá trình quay số diễn ra nhanh chóng và liên tục, người chơi có thể tham gia nhiều kỳ xổ số Keno trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là điều tạo nên khác biệt giữa Keno và các loại hình xổ số khác.

Dễ hiểu, dễ chơi

Xổ số Keno đơn giản và dễ hiểu. Mỗi kỳ quay thưởng, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 20 con số trong tập hợp 80 con số (từ 1 tới 80). Người chơi có hai cách dự thưởng là Keno theo bậc và Uelo (chẵn - lẻ, lớn - nhỏ).

Cách chơi Keno theo bậc: người chơi sẽ so khớp con số đã mua so với các con số kết quả. Keno theo bậc cho người chơi dự thưởng từ bậc 1 tới bậc 10, bậc càng cao thì giải càng to. Trong đó, bậc 10 là bậc có giải thưởng cao nhất - lên tới 2 tỷ đồng (tối đa 10 tỷ đồng), ngay cả khi không trùng số nào cũng có thưởng (đối với cách chơi bậc 8, 9 và 10).

Cơ cấu giải thưởng cách chơi Keno theo bậc và Uleo (Ảnh: Vietlott).

Cách chơi Uleo: xác định kết quả dựa trên số lượng con số chẵn, số lượng con số lẻ; hoặc số lượng con số lớn (lớn hơn 40), số lượng con số nhỏ (nhỏ hơn hoặc bằng 40).

Uleo có 8 lựa chọn đa dạng: lớn, hòa lớn - nhỏ, nhỏ; chẵn, chẵn 11 - 12, hòa chẵn - lẻ, lẻ 11 - 12, lẻ. Nếu trúng thưởng, người chơi có thể nhận về số tiền gấp tới 20 lần giá trị dự thưởng (tùy chọn chẵn hoặc lẻ).

Người chơi quyết định số tiền dự thưởng

10.000 đồng là mức cơ bản khi mua một vé Keno. Trên thực tế, người chơi có thể nâng mức dự thưởng (bội số của 10.000 đồng) với giá trị tối đa là 1 triệu đồng/vé/kỳ quay. Nhờ vậy, mỗi người chơi sẽ chủ động được ngân sách dành cho Keno phù hợp với điều kiện kinh tế, thu nhập của bản thân.

Chẳng hạn với Keno bậc 4 (chọn 4 số), khi dự thưởng 10.000 đồng và trùng khớp toàn bộ 4 số sẽ nhận về 400.000 đồng. Song nếu bỏ ra 1 triệu đồng dự thưởng, người chơi sẽ nhận được 40 triệu đồng, tức gấp 100 lần giải thưởng cơ bản.

Xác suất trúng thưởng cao

Cũng như sản phẩm xổ số khác, Keno là một trò chơi mang yếu tố may mắn. Song xác suất trúng thưởng lớn theo thống kê là một yếu tố hấp dẫn. Với Keno theo bậc, khi số lượng số trùng khớp càng tăng thì tiền thưởng càng cao. Điều này tạo ra sự hứng thú và kích thích người chơi khi ai cũng mong giành được những khoản tiền thưởng hấp dẫn nhất trong mỗi kỳ quay.

Ví dụ, khi chơi Keno bậc 8 (chọn 8 số), chỉ cần ít nhất 4 số xuất hiện trong bộ 20 số kết quả mở thưởng là người chơi đã trúng thưởng từ 10.000 đồng cho tới 200 triệu đồng (cho mỗi 10.000 đồng dự thưởng). Nếu không trùng khớp số nào thì vẫn hòa vốn.

Giải trí và thư giãn

Trên hết, Keno không chỉ mang tới các giải thưởng bằng tiền mà người chơi còn được hòa mình trong không khí đa cảm xúc. Đó là sự sôi nổi, rôm rả khi luận số cùng những người chơi khác ở điểm bán vé, sự hồi hộp khi trực tiếp theo dõi kết quả xổ số trên màn hình lớn, niềm vui vỡ òa khi trúng thưởng hay một chút tiếc nuối khi chưa may mắn.

Khảo sát tại nhiều điểm bán hàng, nhiều người chơi Keno cho biết, sản phẩm xổ số này mang lại giải trí, thư giãn khi chơi.

Tham khảo cách chơi xổ số Keno tại: https://vietlott.vn/vi/choi/keno/gioi-thieu-san-pham-keno.