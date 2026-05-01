Xem đua vỏ lãi mini trên hồ nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ở Cà Mau

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 1/5, không khí tại chùa Soryaram (còn gọi là chùa Giữa) ở xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau, nhộn nhịp khi có đông người dân về đây để xem đua vỏ lãi mini (một loại xuồng nhỏ) dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Cuộc đua được tổ chức ở hồ nước bên trong chùa Giữa, với sự tham gia của nhiều đội đua đến từ các địa bàn trong xã và lân cận. Mỗi chiếc vỏ lãi mini có 3 vận động viên, trong đó 2 người ngồi trước bơi chính và người phía sau cầm lái.

Cuộc tranh tài đua vỏ lãi mini diễn ra rất quyết liệt (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đường đua dài khoảng 100m, chia làm 2 bên, mỗi lần đua có 2 đội tranh tài. Đội nào về đích trước sẽ giành chiến thắng. Do chiếc vỏ lãi mini khá nhỏ, các vận động viên phải phối hợp nhịp nhàng, đều tay khi bơi, cũng như người cầm lái làm sao cho vỏ lãi luôn thẳng tiến về phía trước, tránh “lạc” vào trong bờ.

Hai bên bờ hồ, đông đảo người dân đến reo hò cổ vũ, tiếng trống kèn vang lên hết sức rộn ràng.

Xem màn đua vỏ lãi mini trên hồ nước ở Cà Mau (Video: Huỳnh Hải).

Anh Nguyễn Hoàng (trú tại phường Bạc Liêu) cho biết, anh háo hức đến từ rất sớm để chờ xem đua vỏ lãi mini dịp nghỉ lễ.

“Tôi thấy đông đảo bà con đến đây xem rất vui, các đội đua tranh tài quyết liệt lắm, tinh thần ngày nghỉ lễ cũng phấn khởi hẳn”, anh Hoàng chia sẻ.