Ngày 25/4, xã Vĩnh Lợi tỉnh Cà Mau tổ chức giải đua xuồng ba lá, chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Các vận động viên đã có những màn đua xuồng ba lá hết sức gay cấn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Giải diễn ra trên sông phía sau khu hành chính của xã, với sự tham gia của 32 đội đến từ các đơn vị ấp, ban, ngành, trường học,... cùng sự cổ vũ của hàng nghìn lượt người dân ở địa phương.

Sôi nổi đua xuồng ba lá ở Cà Mau (Video: Huỳnh Hải).

Bà Phan Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, cho biết thông qua giải đấu, địa phương mong muốn tiếp tục cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, giao lưu giữa các đơn vị.