Cà Mau khai mạc Tuần lễ khoa học, văn hóa, thi gạo ngon vùng ĐBSCL

Tối 25/4, Cà Mau khai mạc Tuần lễ khoa học, công nghệ - văn hóa, du lịch và cuộc thi gạo ngon vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ I - năm 2026.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tôn vinh giá trị hạt gạo Việt Nam, quảng bá hình ảnh vùng đất - con người Cà Mau; đồng thời thúc đẩy liên kết phát triển khoa học, công nghệ, văn hóa và du lịch trong thời kỳ hội nhập và đổi mới.

Lãnh đạo ban, ngành Trung ương và tỉnh Cà Mau cùng thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch và cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cho biết ĐBSCL là vùng đất phì nhiêu, trù phú, giàu tiềm năng, đồng thời cũng góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa gạo của cả nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và yêu cầu của thị trường ngày càng cao, mô hình sản xuất truyền thống đang bộc lộ dần những hạn chế.

"Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu phát triển bền vững, việc nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là nhiệm vụ chiến lược, phải dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với văn hóa, thương hiệu quốc gia", ông Thiều nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Thiều cho biết, bên cạnh thế mạnh nông nghiệp, Cà Mau còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, với hệ sinh thái rừng, biển đặc trưng, giàu tiềm năng phát triển du lịch, trong đó có điểm đến Mũi Cà Mau - địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Theo ông, sự kết hợp hài hòa giữa khoa học, công nghệ và văn hóa, du lịch chính là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm, trong đó có hạt gạo góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau thân thiện, tiềm năng.

Tuần lễ khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch và thi gạo ngon vùng ĐBSCL lần này không chỉ là sự kiện, còn là không gian mở nhằm quảng bá tiềm năng, tôn vinh văn hóa, kết nối và khẳng định thương hiệu, nâng tầm vị thế gạo, nông sản vùng ĐBSCL ở trong nước và trên trường quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đọc thơ chia sẻ cảm xúc tại lễ khai mạc (Video: Huỳnh Hải).

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng kỳ vọng rằng, tuần lễ không chỉ dừng lại ở những sản phẩm được trưng bày, mà phải nằm ở những giá trị hữu ích được lan tỏa và ứng dụng ngay sau sự kiện.

“Đó là những tiến bộ khoa học len lỏi vào từng cánh đồng, những cơ hội hợp tác mở ra cho mỗi doanh nghiệp và sự cải thiện thiết thực trong đời sống của mỗi người dân”, ông Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.

Tại lễ khai mạc, tỉnh công bố các giải gạo ngon vùng ĐBSCL lần thứ I - năm 2026. Trong đó, giải nhất thuộc về Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Ba Đình (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau), với giải thưởng 30 triệu đồng.

Cuộc thi này không chỉ là nơi tôn vinh những sản phẩm gạo chất lượng cao, mà còn là dịp để khẳng định thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy sản xuất bền vững, nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo.

Nhiều tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho tuần lễ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Kết lại đêm khai mạc với chương trình nghệ thuật chủ đề “Hạt ngọc phù sa - Vươn tầm kỷ nguyên số”, với các ca khúc như: Hát về cây lúa hôm nay, Hạt gạo miền Tây, Áo mới Cà Mau, Việt Nam hành trình chuyển đổi số… và màn bắn pháo hoa nghệ thuật góp phần tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi cho tuần lễ này.