Ngày 3/11, ông Nguyễn Thế Tân, Trưởng phòng Kinh tế xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi), cho biết UBND xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với quán cơm Bà Chín, nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Giang.

Tổ kiểm tra của UBND xã Nghĩa Giang xác định quán cơm Bà Chín có vi phạm về việc niêm yết giá không rõ ràng và bán hàng hóa cao hơn giá niêm yết. Với hai hành vi này, chủ quán cơm Bà Chín bị xử phạt hành chính hơn 8,2 triệu đồng. Chủ quán cũng bị buộc khắc phục vi phạm trong việc niêm yết giá, trả lại số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết cho khách hàng.

Phần thịt còn lại của đĩa gà được tính giá 300.000 đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chủ quán phải liên hệ với khách hàng để hoàn trả số tiền thu chênh lệch so với bảng niêm yết giá. Nếu chủ quán không thể liên hệ được với khách phải nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước”, ông Tân thông tin.

Như Dân trí phản ánh, tài xế N.V.Đ. đăng lên các hội nhóm lái xe bài viết có nội dung “bóc phốt” quán cơm Bà Chín, nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Nghĩa Giang.

Người này cho biết nhóm của mình gồm 4 người ghé quán cơm Bà Chín ăn trưa. Bữa ăn gồm nửa con gà luộc, thịt kho trứng, canh cải nấu thịt, rau lang luộc và cơm trắng. Sau khi ăn xong, anh Đ. bất ngờ khi nhận hóa đơn tính tiền lên đến 640.000 đồng. Trong đó đĩa gà có giá 300.000 đồng, thịt kho trứng 150.000 đồng, canh cải nấu thịt 80.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, cơm trắng 50.000 đồng.

Theo anh Đ., nhân viên của quán không thông báo trước giá món ăn. Do đó khi thấy phiếu tính tiền lên đến 640.000 đồng, anh đã hỏi lại nhân viên phục vụ dẫn đến tranh cãi. Cuối cùng phía quán đồng ý tính đĩa thịt gà với giá 250.000 đồng.

Bà Trần Thị Minh Trinh, chủ quán Bà Chín, cho rằng loại gà mà anh Đ. ăn là gà kiến, được mua tại xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Đây là gà thả vườn nên thịt thơm ngon, do đó giá mua vào lên đến 170.000 đồng/kg. Mỗi con gà nặng hơn 2kg. Sau khi làm sạch, luộc chín sẽ được bán theo con với giá 500.000 đồng/con.

Trên cơ sở phản ánh của báo chí, UBND xã Nghĩa Giang thành lập tổ kiểm tra đối với quán cơm Bà Chín. Qua đó, tổ kiểm tra xác định quán đã bán thức ăn cho khách cao hơn 10.000 mỗi món so với giá niêm yết, một số món ăn được niêm yết giá không rõ ràng.