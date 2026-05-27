VOVO triển khai chính sách trợ giá giai đoạn đầu tại Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và cạnh tranh trong ngành ngày càng cao, VOVO đã ra mắt nền tảng mua sắm trực tuyến cùng các chính sách trợ giá dành cho người dùng trong giai đoạn đầu vận hành.

Theo doanh nghiệp, chính sách này được áp dụng nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận nền tảng dễ dàng hơn, đồng thời từng bước xây dựng cộng đồng người dùng trong giai đoạn đầu phát triển. Đây cũng được xem là quá trình kiểm chứng thực tế đối với mô hình thương mại điện tử theo sở thích mà VOVO đang theo đuổi.

Trợ giá nhằm thúc đẩy trải nghiệm người dùng

Theo VOVO, nền tảng được phát triển theo hướng kết hợp trải nghiệm khám phá sản phẩm với các cơ chế tham gia và giao dịch linh hoạt hơn so với mô hình mua sắm trực tuyến thông thường.

Trong giai đoạn đầu triển khai, công ty áp dụng chính sách trợ giá đối với một số danh mục sản phẩm và hoạt động liên quan nhằm khuyến khích người dùng trải nghiệm nền tảng. Theo doanh nghiệp, đây là phương thức thường được nhiều nền tảng công nghệ áp dụng trong quá trình mở rộng thị trường để thu hút người dùng mới và tăng mức độ tiếp cận ban đầu.

VOVO cho biết nguồn vốn trợ giá được phân bổ theo các phương án hoạt động khác nhau trong hệ thống, đồng thời được theo dõi và điều chỉnh thông qua hệ thống quản lý dữ liệu giao dịch theo thời gian thực.

Hướng tới mô hình thương mại điện tử có tính tham gia cao hơn

Bên cạnh chính sách trợ giá, nền tảng cũng tích hợp thêm một số cơ chế tham gia và giao dịch nhằm mở rộng trải nghiệm mua sắm cho người dùng.

Theo đó, bên cạnh lựa chọn mua và nhận hàng, người dùng có thể tiếp cận thêm các hình thức xử lý linh hoạt như ký gửi hoặc tiếp tục tham gia tùy theo nhu cầu thực tế. Theo doanh nghiệp, các chức năng này được phát triển nhằm tăng mức độ tương tác trong quá trình mua sắm và mở rộng vai trò của người dùng trong toàn bộ hành trình tiêu dùng.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng chú trọng trải nghiệm và khả năng giữ chân người dùng, việc phát triển các cơ chế tương tác mới đang trở thành một trong những hướng đi được nhiều doanh nghiệp công nghệ quan tâm.

Giá trị dài hạn nằm ở trải nghiệm và vận hành

Một số chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế số nhận định, chiến lược trợ giá có thể giúp các nền tảng mới rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường và thúc đẩy tăng trưởng người dùng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, về lâu dài, yếu tố quyết định khả năng phát triển bền vững vẫn nằm ở chất lượng vận hành, tính minh bạch và trải nghiệm thực tế mà nền tảng mang lại cho người dùng.

Về nhận định này, VOVO cho biết bên cạnh việc triển khai chính sách trợ giá, doanh nghiệp cũng tiếp tục hoàn thiện cơ chế sản phẩm, hệ thống vận hành và trải nghiệm công nghệ nhằm nâng cao tính ổn định và minh bạch trên nền tảng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: “Trợ giá là một trong những giải pháp hỗ trợ người dùng tiếp cận nền tảng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn vẫn là khả năng tạo ra trải nghiệm rõ ràng, minh bạch và duy trì được giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng".

Tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tại Việt Nam

VOVO cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, mở rộng mạng lưới đối tác trong chuỗi cung ứng và phát triển thêm các chức năng liên quan đến trải nghiệm người dùng và cơ chế tham gia trên nền tảng.

Hiện nay, Việt Nam được xem là một trong những thị trường thương mại điện tử năng động nhất Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng cao và mức độ đổi mới liên tục. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ, trong đó có VOVO, đang thử nghiệm các mô hình vận hành mới nhằm tìm kiếm hướng phát triển phù hợp hơn với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng số.