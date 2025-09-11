Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC ra mắt người chơi

Không chỉ tái hiện trọn vẹn tinh hoa Võ Lâm từ năm 2005, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC còn được nâng cấp và tối ưu toàn diện để phù hợp với nhịp sống và thói quen của cộng đồng người chơi game thời nay.

Giao diện trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC với ngày ra mắt 11/9 (Ảnh: VNGGames).

“Tân sinh” chốn giang hồ trong ký ức thế hệ cộng đồng người chơi game

Ra mắt lần đầu cách đây 20 năm, Võ Lâm Truyền Kỳ được ví như tượng đài của game online, gắn liền với ký ức tuổi trẻ của hàng triệu người chơi game Việt. Sau hai thập kỷ, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC lần này tiếp tục phát huy giá trị đó, tái hiện trọn vẹn bầu không khí, đồng thời khoác lên mình sự tối ưu mới mẻ để trở nên gần gũi hơn với thế hệ người chơi hôm nay.

Giữ nguyên tinh hoa, thêm hào khí mới

Qua đó, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 vẫn giữ nguyên được những đặc trưng làm nên thương hiệu: Hệ thống ngũ hành tương sinh tương khắc, thập đại môn phái phân tranh, cơ chế cày cuốc kinh điển... Song song với đó, hệ thống chuỗi hoạt động bang hội đề cao tinh thần cộng đồng, chiến hữu với Công Thành Chiến, Phong Lăng Độ, Quả Huy Hoàng... cũng được lưu giữ trọn vẹn, mang lại trải nghiệm thân thuộc cho cộng đồng người chơi game.

Hơn thế, nhằm đáp ứng đa dạng hơn xu thế hiện đại, phiên bản 2.0 được tinh chỉnh toàn diện, tiện lợi và tối ưu hơn ở nhiều mặt: đồ họa được nâng cấp thành FHD với tốc độ khung hình lên tới 60FPS mang đến cảm quan tốt, mượt hơn, hạn chế tối đa vấn đề giật, lag trong các trận đánh lớn; hệ thống Auto được tích hợp ngay trong game giúp bạn thoải mái điều chỉnh khi cần mà không phải phụ thuộc vào các phần mềm thứ 3 tiềm ẩn rủi ro; giao diện kỹ năng môn phái được chia thành từng bảng riêng biệt, dễ tiếp cận với mọi đối tượng người chơi game; cơ chế tìm đường nhanh nhiệm vụ giúp tối ưu triệt để vấn đề thời gian...

Sự thay đổi được đánh giá là mới lạ và thú vị nhất chính là việc bạn có thể sử dụng kỹ năng 9x của môn phái ngay từ cấp 10. Điều này mang tới nhiều biến chuyển trong lối chơi, bởi cộng đồng người chơi game sẽ phải thay đổi thói quen cày cấp, farm (thu thập) nguyên liệu lẫn chiến đấu ở các cấp độ đầu tiên. Ngoài ra, cơ chế trang bị cũng có thêm các dòng đặc biệt, giúp mở ra nhiều hướng khác nhau cho từng hệ phái.

Nhiều hoạt động mừng game ra mắt

Hòa chung không khí ngày khai mở chính thức, ban điều hành Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC sẽ khởi động loạt sân chơi thú vị: Sự kiện đua top Level Kim Mã Chí Tôn và Event Đạt Level nhận thưởng - Anh Hùng Thiếu Niên sẽ đồng loạt khởi tranh, mang tới nhiều phần thưởng độc quyền giá trị như: tượng vinh danh Kim Mã Chí Tôn, Bàn phím cơ Gaming Corsair K70, tai nghe Razer Kraken, hộp quà POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 20,... cùng nhiều phần thưởng ingame (có trong game) khác.

Sự kiện đua top Kim Mã Chí Tôn với phần thưởng tượng vàng 24K (Ảnh: VNGGames).

Ngoài ra, để đồng hành và lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cho sản phẩm, ban điều hành Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC cũng sẽ tổ chức các buổi offline tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Không chỉ là cơ hội để mọi người gặp gỡ, giao lưu, VNGGames cũng sẽ tổ chức event (sự kiện) thi đấu trực tiếp tại chương trình, với phần thưởng hấp dẫn đang chờ đón.

Thông báo sự kiện offline ba miền tại TPHCM ngày 13/9 (Ảnh: VNGGames).

Sự ra mắt của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC không chỉ đơn thuần là bản nâng cấp, mà còn là một lời khẳng định: dòng game xưa nay vẫn vẹn nguyên, chỉ thêm hào khí để thích ứng cùng thời đại. Đây sẽ là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của dòng game từng tạo nên dấu ấn trong cộng đồng.

Lịch mở server với 3 máy chủ đầu tiên vào ngày 11/9 (Ảnh: VNGGames).

Trong bối cảnh nhiều thế hệ cộng đồng người chơi game đang tìm kiếm một “hộp ký ức” để sống lại tuổi trẻ, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC hứa hẹn trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi những người từng gắn bó năm xưa có thể cùng hội ngộ, đồng thời mở ra hành trình mới cho thế hệ tiếp theo.

Để kết nối với cộng đồng, ban điều hành sẽ tổ chức sự kiện offline ba miền với lịch trình: Miền Nam vào 9h ngày 13/9 tại Vikings Cyber Esports Stadium (TPHCM), miền Bắc vào 9h ngày 20/9 tại OEG Stadium (Hà Nội) và miền Trung vào 9h ngày 27/9 tại Unicorn Cyber (Đà Nẵng). Tất cả người tham dự đều nhận được quà kỷ niệm từ tựa game.

Tải game ngay tại https://cdn-nexus.vnggames.com/.../Level%20Up%20-%20V%C3…

Đón xem các thông tin về game tại https://vltk20.vnggames.com/hen-uoc