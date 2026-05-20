Tây du ký là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển thành công nhất của màn ảnh châu Á. Sau gần 40 năm kể từ ngày phát sóng, tác phẩm vẫn giữ sức hút đặc biệt và trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ngô Thừa Ân, do nữ đạo diễn Dương Khiết thực hiện. Ngay khi ra mắt năm 1986, phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Triệu Hân Bồi từng là em bé nổi tiếng khắp Trung Quốc nhờ vai diễn Hồng Hài Nhi trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Thành công vang dội của tác phẩm cũng đưa dàn diễn viên trở thành những tên tuổi gắn liền với ký ức của công chúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng lựa chọn gắn bó với nghệ thuật. Trong số những gương mặt rẽ sang hướng đi khác, Triệu Hân Bồi là trường hợp đặc biệt.

Dù nổi tiếng từ nhỏ nhờ một vai diễn duy nhất, anh lại chọn con đường học tập và lập nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nhiều thách thức. Hiện, ở tuổi U50, Triệu Hân Bồi được biết đến là chuyên gia công nghệ và doanh nhân kín tiếng tại Trung Quốc.

Sao nhí nổi tiếng sau một đêm

Triệu Hân Bồi sinh năm 1977 tại Bắc Kinh trong một gia đình khá giả. Cha mẹ anh đều làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. Gia đình nhiều đời sinh sống tại khu Vương Phủ Tỉnh - nơi được xem là trung tâm sầm uất bậc nhất Bắc Kinh (Trung Quốc).

Là con một trong nhà, Triệu Hân Bồi từ nhỏ đã nổi tiếng nghịch ngợm và hiếu động. Chính tính cách bướng bỉnh nhưng lanh lợi ấy lại vô tình giúp cậu bé lọt vào mắt xanh của ê-kíp Tây du ký.

Nét diễn tự nhiên và đáng yêu của Triệu Hân Bồi trong "Tây du ký" (Ảnh: Sohu).

Khi chuẩn bị quay tập phim có nhân vật Hồng Hài Nhi, đạo diễn Dương Khiết vẫn đau đầu tìm kiếm diễn viên nhí phù hợp. Thư ký trường quay Vu Hồng - người sau này trở thành vợ của “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng - bất ngờ nhớ tới cậu bé Triệu Hân Bồi mà cô từng gặp trước đó.

Sau khi đoàn phim liên hệ với gia đình, Triệu Hân Bồi nhanh chóng được đưa tới thử vai. Ngay từ lần gặp đầu tiên, đạo diễn Dương Khiết đã ấn tượng với nét tinh nghịch, ánh mắt sắc sảo và vẻ lém lỉnh của cậu bé.

Tuy nhiên, quá trình ghi hình không hoàn toàn thuận lợi. Khi đến phim trường, Triệu Hân Bồi nhất quyết không chịu diễn vì nhân vật Hồng Hài Nhi chỉ mặc một chiếc yếm đỏ. Khi đó, cậu bé đã bắt đầu biết ngại và cảm thấy xấu hổ nơi đông người.

Nhiều thành viên đoàn phim phải thay nhau động viên. Cuối cùng, Triệu Hân Bồi đồng ý quay nhưng đưa ra điều kiện khá đặc biệt, chính là không có phụ nữ nào được đứng xem lúc cậu diễn. Yêu cầu hồn nhiên nhưng đầy cá tính ấy khiến cả đoàn phim bật cười và càng thêm yêu mến cậu bé.

Nhờ sự lanh lợi tự nhiên, những phân đoạn của Triệu Hân Bồi được hoàn thành chỉ trong vài ngày. Sau khi phim phát sóng, nhân vật Hồng Hài Nhi nhanh chóng trở thành một trong những vai diễn nhí được yêu thích nhất của Tây du ký.

Triệu Hân Bồi và cố đạo diễn Dương Khiết trong thời gian làm việc chung ở đoàn phim "Tây du ký" (Ảnh: Sohu).

Chỉ sau một đêm, Triệu Hân Bồi trở thành sao nhí nổi tiếng khắp Trung Quốc. Nhiều đoàn phim và công ty quảng cáo liên tục gửi lời mời hợp tác. Tuy nhiên, cha mẹ anh muốn con trai tập trung học hành nên từ chối toàn bộ lời mời nghệ thuật.

Vì thế, vai Hồng Hài Nhi cũng trở thành vai diễn đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp của Triệu Hân Bồi.

Người có học vấn cao nhất đoàn phim Tây du ký

Rời xa ánh đèn sân khấu, Triệu Hân Bồi tập trung hoàn toàn cho việc học. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh theo học chuyên ngành khoa học máy tính tại Đại học Bắc Kinh - một trong những trường danh giá nhất Trung Quốc.

Không dừng lại ở đó, Triệu Hân Bồi tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu và lấy bằng tiến sĩ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh được xem là người có học vấn cao nhất trong số các diễn viên tham gia Tây du ký năm xưa.

Trong nhiều cuộc hội ngộ cùng đoàn phim, Triệu Hân Bồi từng chia sẻ rằng anh chưa bao giờ có ý định quay lại con đường diễn xuất.

Triệu Hân Bồi từ bỏ diễn xuất sau vai diễn duy nhất trong "Tây du ký" để theo đuổi con đường học tập (Ảnh: Sina).

Theo anh, nghề diễn viên không hề dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Công việc này đòi hỏi sự cạnh tranh, áp lực hình ảnh và cuộc sống riêng tư thường xuyên bị công chúng chú ý.

“Muốn có một cuộc sống ổn định với nghề diễn không đơn giản. Diễn viên phải đối mặt với rất nhiều áp lực và công việc cũng thiếu tính ổn định”, anh từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình.

Dù vậy, Triệu Hân Bồi vẫn giữ tình cảm đặc biệt với đoàn phim Tây du ký. Anh thường xuyên tham gia các chương trình hội ngộ và giao lưu cùng khán giả mỗi khi có dịp.

So với hình ảnh cậu bé Hồng Hài Nhi năm nào, diện mạo hiện tại của Triệu Hân Bồi thay đổi khá nhiều. Anh có vóc dáng đầy đặn, đeo kính và ăn mặc giản dị. Nam doanh nhân cũng thoải mái thừa nhận bản thân khá xuề xòa trong việc chăm chút ngoại hình.

Anh từng hài hước nói trong một cuộc hội ngộ: “Có phải mọi người không nhận ra tôi vì giờ tôi xấu trai hơn trước không?”.

Trở thành triệu phú công nghệ kín tiếng

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ, Triệu Hân Bồi bắt đầu bước vào con đường kinh doanh. Năm 2014, anh cùng bạn bè thành lập một công ty công nghệ và giữ vị trí giám đốc kỹ thuật.

Triệu Hân Bồi hiện là một triệu phú công nghệ và có cuộc sống kín tiếng (Ảnh: Sina).

Dù gặp không ít khó khăn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, công ty của Triệu Hân Bồi dần phát triển ổn định và mở rộng quy mô. Nhờ khả năng chuyên môn cùng tư duy đầu tư, anh trở thành doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Hân Bồi từng góp vốn vào hơn 50 công ty tại Bắc Kinh, Quảng Châu và Hắc Long Giang. Một số nguồn tin cho biết khối tài sản của anh được ước tính hơn 15 triệu USD.

Không chỉ tập trung kinh doanh, Triệu Hân Bồi còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, anh được nhắc tới như một trong những doanh nhân hỗ trợ tích cực cho người dân tỉnh Hồ Bắc.

Dẫu sở hữu sự nghiệp đáng nể, Triệu Hân Bồi duy trì cuộc sống kín tiếng. Anh hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, không sử dụng mạng xã hội và gần như không chia sẻ về đời tư.

Năm 2017, khi đạo diễn Dương Khiết qua đời, Triệu Hân Bồi đã gác lại công việc để tới dự tang lễ và tiễn đưa người từng giúp anh trở nên nổi tiếng.

“Tôi rất yêu mến và kính trọng bà. Không chỉ vì bà đã trao cho tôi vai Hồng Hài Nhi, mà còn bởi tôi chứng kiến bà vượt qua rất nhiều khó khăn để tạo nên một bộ phim kinh điển”, anh chia sẻ.

Ở tuổi U50, Triệu Hân Bồi hiện có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ. Anh quen vợ trong thời gian học cao học, sau đó kết hôn và có một con trai. Theo truyền thông Trung Quốc, bà xã của anh là người phụ nữ thông minh và bản lĩnh.

Không còn là cậu bé Hồng Hài Nhi tinh nghịch năm nào, Triệu Hân Bồi giờ lựa chọn cuộc sống bình lặng, tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Hành trình sự nghiệp của anh trở thành câu chuyện đặc biệt trong làng giải trí Hoa ngữ khi một ngôi sao nhí sẵn sàng rời xa hào quang để tìm kiếm thành công theo cách riêng.