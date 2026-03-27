Trung ương Đoàn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tối 26/3, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã ôn lại chặng đường 95 năm hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn, gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (Ảnh: Minh Nhật).

Qua các thời kỳ, nhiều phong trào cách mạng đã trở thành biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam như “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, hay tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Trong giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất và phát triển, đặc biệt từ khi thực hiện đường lối đổi mới, thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các thế hệ đoàn viên đã tham gia xây dựng vùng kinh tế mới, đảo thanh niên, các công trình thanh niên, đồng thời đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn và thanh niên qua các thời kỳ không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên mà còn khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh mới, đồng chí đề nghị thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế.

Trung ương Đoàn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (Ảnh: Minh Nhật).

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn cần tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện.

“Tôi mong rằng mỗi đoàn viên, thanh niên luôn tự đặt câu hỏi: mình phải làm gì để đất nước phát triển nhanh hơn, cống hiến như thế nào để xứng đáng với các thế hệ đi trước. Hãy biến khát vọng cống hiến thành hành động cụ thể”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

100 cán bộ đoàn xuất sắc được trao Giải thưởng Lý Tự trọng

Các cán bộ đoàn được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 (Ảnh: Minh Nhật).

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc, được lựa chọn từ 146 hồ sơ đề cử trên cả nước. Trong số đó có 61 đại biểu nam, 39 đại biểu nữ; 47 cán bộ Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 31 cán bộ cấp cơ sở và 22 Bí thư Chi đoàn.

Giải thưởng năm nay tôn vinh 35 cán bộ Đoàn thuộc khu vực địa bàn dân cư, 30 cán bộ Đoàn trường học, 17 cán bộ khu vực hành chính - sự nghiệp, 15 cán bộ trong lực lượng vũ trang và 3 cán bộ khu vực doanh nghiệp.

Chia sẻ bên lề sự kiện, anh Nguyễn Quý Nhật Linh, Bí thư Đoàn thanh niên xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết, việc được vinh danh tại Giải thưởng Lý Tự Trọng không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với tập thể đoàn viên, thanh niên địa phương đã luôn nỗ lực, cống hiến trong thời gian qua.

“Đây là vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm để tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Mỗi hoạt động, mỗi phong trào của Đoàn không chỉ dừng lại ở sự hưởng ứng mà cần thực sự đi vào chiều sâu, tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng”, anh Linh chia sẻ.

Anh Nguyễn Quý Nhật Linh, Bí thư Đoàn thanh niên xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Minh Nhật).

Theo anh, danh hiệu này chính là động lực để tuổi trẻ địa phương tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đặc biệt trong các hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số ở cơ sở.