Tòa lâu đài cổ trở thành “ngôi nhà mới” của thanh niên TPHCM

Từ ngày 14/3, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM chính thức chuyển mình sang một không gian mới tại số 21 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, tạm biệt trụ sở quen thuộc tại phường Sài Gòn để nhường chỗ cho công trình hiện đại sắp hình thành.

Trụ sở tạm thời của Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM là một biệt thự cổ điển mang đậm kiến trúc Pháp, nổi bật với vẻ đẹp châu Âu.

Khu nhà chính rộng khoảng 1.500 m² được tận dụng tối đa để bố trí không gian làm việc, phòng học và các khu vực đào tạo, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn cho giới trẻ thành phố.

Tòa nhà tại số 21 Phạm Ngọc Thạch có lịch sử lâu đời, từng là cơ sở đào tạo đầu tiên của Trường RMIT Việt Nam vào năm 2001 và sau đó là Trường mầm non Thế giới Mặt trời (Little Em’s Preschool) vào năm 2019. Nay, biệt thự cổ này tiếp tục sứ mệnh mới, trở thành "ngôi nhà tạm" cho Nhà Văn hóa Thanh niên, tiếp tục đón chào các hoạt động sôi nổi của người trẻ.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, cho biết đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo thành phố để nhanh chóng ổn định hoạt động tại cơ sở tạm. Khuôn viên rộng hơn 5.000m² với nhiều cây xanh là một điểm cộng lớn, tạo không gian thoáng đãng cho các hoạt động của giới trẻ.

Theo ông Phúc, cơ sở mới đáp ứng tốt nhu cầu vận hành với hệ thống phòng chức năng đầy đủ, đảm bảo các lớp nghệ thuật, năng khiếu, ngoại ngữ và kỹ năng tiếp tục diễn ra ổn định. Dù diện tích không thể sánh bằng trụ sở cũ, đơn vị vẫn nỗ lực duy trì các hoạt động trọng tâm như sinh hoạt câu lạc bộ, đào tạo kỹ năng và các chương trình dành cho thanh niên.

Đối với các sự kiện giải trí, nghệ thuật quy mô lớn, đơn vị dự kiến liên kết với các đối tác để tổ chức tại những địa điểm khác trong thành phố. Ban giám đốc cũng định hướng xây dựng nơi đây thành một không gian mở, linh hoạt, nơi người trẻ có thể gặp gỡ, trao đổi kiến thức và tham gia các hoạt động học thuật.

Ngoài khu nhà chính, khuôn viên còn có không gian dành cho CLB bắn cung.

Khu vườn ngập tràn cây xanh, hứa hẹn trở thành nơi tổ chức các chương trình khởi nghiệp, giao lưu ý tưởng và các buổi thư giãn cuối tuần hấp dẫn cho giới trẻ.

Không gian mới của Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM đã nhanh chóng thu hút đông đảo người trẻ đến trải nghiệm, chụp ảnh và giao lưu.

Anh Chí Thành (35 tuổi) chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi đến đây và khá bất ngờ trước không gian mới. Tôi nghĩ mình sẽ rủ bạn bè quay lại để giao lưu, tham gia các hoạt động tại đây".

Anh Nguyễn Đình Lưu, một người thường xuyên ghé Nhà Văn hóa Thanh niên cũ, bày tỏ sự hào hứng với không gian mới: "Trước đây tôi hay đến Nhà Văn hóa Thanh niên cũ để chơi và chụp ảnh, nên khi dời đi cũng thấy tiếc. Nhưng không gian mới này khá lạ và đẹp, nhiều góc chụp thú vị nên tôi vẫn muốn quay lại, rủ thêm bạn bè đến trải nghiệm".

Trong thời gian hoạt động tại cơ sở tạm, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM vẫn duy trì nhịp sinh hoạt quen thuộc của người trẻ. Song song đó, công trình mới tại địa điểm cũ đang được gấp rút triển khai, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2028. Với quy mô hiện đại lên đến 25 tầng, đa chức năng và sức chứa lớn, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa - sáng tạo mới, tiếp tục nối dài hành trình của nhiều thế hệ thanh niên thành phố.