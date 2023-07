Tình trạng "câu trộm WiFi" trong các hộ gia đình

Câu trộm WiFi ảnh hưởng đến tốc độ truy cập internet

WiFi bị "câu trộm" là mật khẩu của WiFi đã bị người khác biết và sử dụng trái phép, điều này có thể làm ảnh hưởng đến tốc độ sử dụng mạng WiFi của gia đình. Chẳng hạn khi người "câu trộm" xem video trực tuyến trên mạng hoặc tải một file dung lượng lớn từ internet sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ đường truyền, khiến việc sử dụng mạng internet của gia đình bạn bị chậm đi.

"Buổi tối về nhà tôi chỉ mong xem được trận bóng đá hay, mà mỗi lần đến đoạn cao trào là mạng yếu khiến tôi bỏ lỡ nhiều pha bóng gay cấn. Rất nhiều lần tôi tìm cách xử lý và gọi tổng đài hỗ trợ nhưng tình hình không khả quan hơn. Đến khi nhờ một người bạn hướng dẫn kiểm tra thì tôi mới phát hiện 4 thiết bị lạ đang kết nối trong khi Wi-Fi nhà tôi vẫn cài mật khẩu" - anh Quang Hưng (34 tuổi, Hà Nội) bức xúc chia sẻ.

Việc bị câu trộm WiFi ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng internet của người dùng (Ảnh: FPT Telecom).

Chị Thu Thảo (25 tuổi, TPHCM) hiện là giáo viên của một trường cấp 2 tại TPHCM. Sau giờ dạy trên trường, chị còn nhận dạy thêm với mỗi lớp khoảng 7-8 học sinh. Khi đó, dạy học online qua Zoom hay Meeting vẫn là hình thức chị lựa chọn do những thuận lợi về địa điểm, thời gian linh hoạt của cả giáo viên và học sinh.

"Nhiều lần đang dạy học, cứ đến tầm 8-9 giờ tối là mạng lại yếu, màn hình bị đơ cứng, âm thanh cũng nhiễu nặng khiến chất lượng dạy học giảm đi đáng kể. Mình gọi tổng đài báo thợ kiểm tra thì mới nhận được thông tin là mạng nhà mình bị hàng xóm bắt trộm. Mình bức xúc và cũng ngạc nhiên vì mạng WiFi nhà mình có cài sẵn mật khẩu rồi", chị Thảo cho hay.

Gia đình bị câu trộm WiFi và những nguy hiểm tiềm ẩn

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Trường An cho biết, việc câu trộm Wi-Fi rất dễ thực hiện khi hiện nay người lạ có thể dùng nhiều cách để "bẻ khóa" mật khẩu. Đơn giản nhất, họ sử dụng điện thoại tải app miễn phí đã có sẵn trên kho ứng dụng, đăng nhập dễ dàng rồi bẻ khóa những địa chỉ Wi-Fi có bảo mật yếu. Thậm chí, nhiều người còn lợi dụng các thiết bị công nghệ hiện bán trên thị trường để thực hiện hành vi này.

Nhiều người lầm tưởng việc câu trộm WiFi là vô hại nhưng luôn chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn. Hacker (tin tặc) sau khi bẻ khóa có thể khai thác các lỗ hổng bảo mật để lấy cắp dữ liệu cá nhân như thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng,... Những người này có thể truy cập trái phép Camera IP, xem các hình ảnh, video riêng tư, cho lây nhiễm virus mã độc vào hệ thống mạng nội bộ để phá hoại.

Nguy hiểm hơn, tin tặc có thể biến hệ thống mạng của nạn nhân trở thành Botnet (mạng máy tính ma) để thực hiện các hành vi phạm tội công nghệ cao như phát tán mã độc, gửi email lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp danh tính,…

Giải pháp công nghệ giúp phát hiện và phòng tránh tình trạng bị câu trộm Wi-Fi

Hiện nay đã xuất hiện rất nhiều giải pháp như phần mềm, ứng dụng… để giúp người dùng phát hiện những đối tượng truy cập WiFi khi chưa được phép, tuy nhiên không phải ai cũng có đủ kiến thức về công nghệ để có thể cài đặt và sử dụng.

Thấu hiểu điều này, FPT Telecom đã nghiên cứu và phát triển ứng dụng Hi FPT có kèm tính năng phát hiện và kiểm soát toàn bộ lượng thiết bị truy cập vào mạng WiFi gia đình khi sử dụng internet FPT, giúp khách hàng trải nghiệm quá trình sử dụng internet mượt mà nhất có thể.

Khách hàng sử dụng ứng dụng Hi FPT của FPT Telecom để quản lý thiết bị truy cập WiFi (Ảnh: FPT Telecom).

Không phức tạp trong quá trình cài đặt hay cần nhiều thao tác sử dụng, Hi FPT cho phép người dùng có thể kiểm soát được toàn bộ các thiết bị truy cập mạng, đồng thời giúp quản lý và điều khiển thiết bị nhanh chóng, thuận tiện.

Hi FPT là ứng dụng được phát triển bởi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), cung cấp những tính năng phục vụ khách hàng trong việc quản lý các dịch vụ viễn thông, điều khiển thiết bị WiFi từ xa, đảm bảo an toàn kết nối mạng; các yêu cầu khách hàng cần hỗ trợ về dịch vụ internet, nâng cấp băng thông, phục vụ thanh toán hoặc thay đổi các thông tin hợp đồng online... Hiện ứng dụng Hi FPT đã ra mắt version 7.0 với nhiều tính năng độc đáo được cung cấp.

Tải ứng dụng ngay tại https://hi.fpt.vn/qr.