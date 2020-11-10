Thủy Tiên chia sẻ bí quyết làm món heo quay da giòn siêu nhanh

Dù rất bận rộn nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, Thủy Tiên lại thích tự tay vào bếp nấu nướng cho cả nhà, hoặc làm những món mà mình yêu thích. Mới đây, trên trang Youtube cá nhân, nữ ca sĩ lại tranh thủ cho ra lò video hướng dẫn cách làm món heo quay phơi nắng da giòn rụm. Đáng chú ý, thay vì như nhiều người phải tốn khá nhiều thời gian (trung bình tầm 3,4 tiếng) để chế biến món ăn này, Thuỷ Tiên lại gây ấn tượng với fans khi chỉ cần 20 phút là đã có thể hoàn thành. Cùng xem clip và nhanh tay ghi chú cẩn thận những bí quyết mà Thủy Tiên hướng dẫn nhé!

Thủy Tiên chia sẻ cách làm heo quay phơi nắng trong vòng 20 phút siêu ngon

Bí quyết đầu tiên giúp thịt được thấm vị đậm đà chính là hãy lau khô và khứa nhẹ thịt ở bốn bề mặt. “Trước khi ướp thịt, mọi người nhớ luộc thịt trong nước sôi để khi chiên, thịt không bị cứng và khô nhé!” Thủy Tiên kỹ lưỡng dặn dò. Sau khi đã tẩm ướp, cần đem thịt đi phơi nắng để thịt được thấm đều gia vị.

Nhìn thao tác ướp thịt chuyên nghiệp của Thủy Tiên, mạnh dạn đoán cô đã có nhiều kinh nghiệm làm món này lắm đây nè!

Bí quyết tiếp theo để thịt heo giòn đều, nhất là phần da, Thủy Tiên nhấn mạnh phải chiên thịt ngập trong dầu. Vì thế, cần chọn loại dầu nào có điểm bốc khói cao (trên 240 độ C) như dầu gạo lứt mà Thủy Tiên đang dùng. Bởi, dầu ăn có điểm bốc khói càng cao thì càng giúp thực phẩm vàng đều, giòn rụm và hạn chế được cháy khét, biến chất sinh độc tố cho cơ thể.

Thuỷ Tiên tin dùng dầu gạo lứt Simply không chỉ với món này, mà còn với các món chiên, xào, trộn salad hàng ngày vì không chỉ giúp món ăn ngon hơn, loại dầu này còn có hương thơm thanh nhẹ, không át mùi vị nguyên bản của thực phẩm. Nguồn: Youtube của nhân vật.

Bí quyết cuối cùng trong combo tuyệt chiêu làm món heo quay da giòn độc nhất của Thủy Tiên chính là ăn ngon không quên sức khỏe. Học cách chiên ngon, nhanh nhưng cũng phải đảm bảo an toàn thông qua việc chọn lựa nguyên liệu, thực phẩm nấu nướng tốt cho cơ thể. “Như Tiên nè, muối thì chọn muối hồng, đường thì chọn đường mía thô. Còn dầu ăn thì chọn dầu ăn nguyên chất Simply tốt cho sức khỏe tim mạch” – Bà xã Công Vinh mách nước.

Heo quay phơi nắng cuối cùng cũng đã ra lò. 20 phút có thể làm được món heo quay phơi nắng giòn rụm, chỉ có thể là “Bà Tiên Vlog” siêu nhanh siêu đảm này thôi! Nguồn: Youtube của nhân vật.

Ngoài heo quay da giòn, trên kênh cá nhân của Thủy Tiên cũng thường xuyên cập nhật cách nấu các món ngon cho fans tha hồ xem và học theo. Thế mới biết, không chỉ có một trái tim đẹp, một nhan sắc “vạn người mê”, Thủy Tiên còn là một trong những “nội trợ quốc dân” cực đảm của showbiz Việt.