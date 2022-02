Thử thách đổi mới của thương hiệu thời trang VMSTYLE dành cho GenZ

Sự ra đời của FMSTYLE

Từ một cửa hàng nhỏ ở quận Tân Bình năm 2015, FMSTYLE Sài Gòn phát triển thành công với một hệ thống 24 cửa hàng. Thương hiệu đặt khách hàng làm trọng tâm, đáp ứng nhu cầu, đa dạng sản phẩm, giá cả và mang lại những chất lượng dịch vụ tốt nhất. Sau một thời gian cùng với một đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, thương hiệu đã được các bạn trẻ ủng hộ và tin dùng.

Sự bùng nổ và phát triển của các local brand Việt cùng với sự du nhập mạnh mẽ của các thương hiệu nước ngoài đã khuấy động thị trường thời trang trong nước. FMSTYLE Sài Gòn quyết định thay đổi làm mới mình. Với một tầm nhìn sứ mệnh mới, VMSTYLE vươn mình trở thành một trong những thương hiệu thời trang Việt hàng đầu dành cho giới trẻ gen Z.

Lớn là phải thay đổi

Khởi nguồn từ việc thay đổi tên và logo thương hiệu, VMSTYLE mang ý nghĩa tự hào thương hiệu Việt. VM là sự kết hợp của hai ký tự đầu V và cuối M trong chữ Việt Nam. Không chỉ thay đổi nhận diện thương hiệu, VMSTYLE thay đổi chiến lược tiếp cận khách hàng cùng với chiến dịch #TRENDINGVMSTYLE cùng với câu thông điệp: THE NEW ME - THE NEW VM.

Để tiếp cận các bạn trẻ từ độ tuổi 16 đến 25 trong tập khách hàng mới, VMSTYLE quyết định tập trung đăng tải nội dung quảng bá của mình trên nền tảng Tiktok. Với hơn 55% các bạn trẻ Gen Z liên tục sử dụng nền tảng, Tiktok đang là sân chơi hấp dẫn với những nội dung dạng video sáng tạo ngắn. Nhận thấy sự đam mê và thích thú của giới trẻ về văn hóa hiphop, VMSTYLE tìm hiểu sâu hơn vào văn hóa Gen Z để thể hiện phong cách gần gũi hơn với tập khách hàng tiềm năng.

"Thương hiệu thời trang cần có một bản nhạc thời trang"

Một giai điệu mang âm hưởng thực sự thời trang và phong cách trẻ. Một giai điệu nói lên cả phong cách lẫn lý tưởng mà VMSTYLE hướng đến.

Tiên Tiên là sự lựa chọn nghệ sĩ hợp tác đầu tiên để khởi đầu chiến dịch. Sở hữu một chất giọng đặc biệt và khả năng sáng tác, cô ca sĩ đa tài còn có khả năng sử dụng nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Ca khúc Damn Good là sự kết hợp hài hòa với anh chàng producer Aazuki - gương mặt sản xuất âm nhạc quen thuộc cho các thương hiệu thời trang hàng đầu của Việt Nam. Ca khúc pha trộn giữa Techno kết hợp với Retrowave đặc trưng đậm chất thời thượng đã cuốn hút người hâm mộ ngay từ những giây đầu tiên.

VMStyle đã liên tục tìm kiếm và nghe hơn 1000 bài hát khác nhau. Khi Damn Good vang lên, VMStyle vô thức gõ tay theo từng nhịp bass. Sự liên tưởng đến từng bước đi catwalk thời thượng và mạnh mẽ hiện lên trên từng nhịp nhạc. VMStyle nhìn nhau và thốt lên rằng: "Đây chính là điều mà VMStyle đang chờ đợi".

Khó khăn bắt đầu là khi phải phối lại bản nhạc theo tinh thần Tiktok chưa đầy 72 tiếng. Vội vàng liên hệ với Tiên Tiên vào buổi chiều muộn, mọi thỏa thuận được diễn ra một cách nhanh gọn chỉ vỏn vẹn trong ngày 18/11. Bản phối Damn Good Remix đã được ra đời chỉ sau 72 tiếng đồng hồ.

Thông qua cảm hứng từ lời nhạc gốc của Damn Good, VMSTYLE mong muốn gửi lời tri ân đến khách hàng đã yêu quý và đã đồng hành với thương hiệu trong suốt hành trình vừa qua.

Ý tưởng việt hóa trào lưu Tutting

VMSTYLE chọn lựa bộ môn nghệ thuật tutting đã một thời khuấy động trào lưu của giới trẻ làm điểm nhấn. Tutting dance là bộ môn nghệ thuật chuyển động tay và các ngón tay lấy cảm hứng từ sự chuyển động hình học. Yêu cầu từ VMSTYLE là Việt hóa những động tác tutting mạnh mẽ ấy để kể về câu chuyện thay đổi tên thương hiệu từ FMSTYLE Sài Gòn sang VMSTYLE.

Góp phần là người biên đạo vũ đạo chính trong chiến dịch The New Me - The New VM, Quang Đăng và đội ngũ của Life Dance đã giúp kể ra câu chuyện chuyển đổi tên và logo thương hiệu thông qua những chuyển động hình học đầy sáng tạo.

VMSTYLE liên hệ và chọn Quang Đăng sau nhiều lần thảo luận. Vì nhận xét thấy sẽ chỉ có Quang Đăng mới có thể biên đạo và thể hiện được tốt nhất câu chuyện thương hiệu của mình qua tài năng ngôn ngữ nghệ thuật của anh.

Chỉ vỏn vẹn 3 ngày ngắn ngủi kể từ lúc gửi Đăng đoạn demo nhạc vào ngày 23/11 cho đến khi team Đăng hoàn tất và gửi lại thành phẩm vào ngày 26/11. Ban đầu phía VMSTYLE vô cùng lo lắng vì sợ thời gian gấp rút sẽ không kịp cho anh và ekip thực hiện nội dung. Nhưng tính chuyên nghiệp của anh khiến VMStyle vô cùng thán phục. Một video dance vô cùng bắt mắt, lôi cuốn và đúng như yêu cầu từ VMSTYLE được trình làng.

Chỉ sau một đêm đăng tải trên kênh Tiktok của VMSTYLE ngày 2/12, video đã mang về hơn 1.8 triệu lượt xem. Con số ấy không ngừng nghỉ tăng dần khi đã cán mốc với 18 triệu lượt xem cùng hơn 129K lượt tim.

Không dừng lại thông điệp quảng bá về sự đổi tên, VMSTYLE tiếp tục mở ra phong trào nhảy lại theo các động tác được cô nàng Bùi Thảo Ly - Ciin chính tay biên đạo. Chỉ sau 3 ngày được đăng tải trên trang Tiktok riêng của VMSTYLE, video đã có hơn 2 triệu lượt xem và hơn 20 ngàn lượt tim yêu thích. Động tác của cô nàng còn được các hot tiktoker như Lê Bống, Vũ Thị Khánh Huyền, Phương Ku, Kim Dung,... hưởng ứng cover lại thử thách.

Hiện nay, VMSTYLE vẫn luôn chào đón các nội dung cover vũ điệu #TRENDINGVMSTYLE đến từ cộng đồng Gen Z được tag với tên kênh của thương hiệu.

VMSTYLE - Thể Hiện Phong Cách GenZ Cùng #TRENDINGVMSTYLE

#TRENDINGVMSTYLE dưới giai điệu Damn Good Tiktok Remix được ví như làn gió mới mẻ, không đại trà. Như chính VMSTYLE đang lột xác vươn đến gần hơn với khao khát dẫn đầu. Sáu năm hành trình, bước ngoặt thay đổi VMSTYLE càng minh chứng rõ ràng sự quyết liệt với khát vọng riêng của mình. Hãy luôn cùng VMSTYLE tạo phong cách mới dẫn đầu xu hướng Gen Z.