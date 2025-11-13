Thu cũ đổi mới iPhone 17 Pro Max với chi phí tối ưu tại Di Động Việt

Theo đó, hệ thống Di Động Việt, đối tác bán lẻ chính hãng của Apple tại Việt Nam (AAR), đang khuấy động thị trường với chương trình "Thu cũ đổi mới" độc đáo. Chương trình mở ra cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max với chi phí tối ưu, nhờ mức giá thu vào máy cũ vượt trội.

Giá iPhone 17 Pro Max hiện tại là bao nhiêu?

Tại hệ thống Di Động Việt, sau khoảng hai tháng lên kệ, giá bán của dòng iPhone 17 Pro Max đã có sự điều chỉnh nhẹ, trở nên hấp dẫn hơn đáng kể so với thời điểm mở bán. iPhone 17 Pro Max có giá từ 37,79 triệu đồng đối với phiên bản màu cam 256GB, sẵn hàng tại Di Động Việt.

Bảng giá iPhone 17 Pro Max tại Di Động Việt. Giá bán có thể thay đổi tùy thời điểm, người mua có thể truy cập website didongviet.vn để cập nhật giá mới (Ảnh: Di Động Việt).

Mức giá hiện tại được xem là lý tưởng cho những ai đã kiên nhẫn chờ đợi một thời điểm thích hợp để "xuống tiền".

Thống kê từ hệ thống cũng cho thấy, phiên bản màu cam độc đáo của năm nay đang là lựa chọn được yêu thích nhất. Về dung lượng, hai phiên bản 256GB và 512GB vẫn là những model (mẫu) bán chạy chủ lực, đáp ứng tốt sự cân bằng giữa nhu cầu lưu trữ ngày càng cao và chi phí người dùng bỏ ra.

Thu cũ đổi mới iPhone 17 Pro Max tiết kiệm bao nhiêu?

Điểm hấp dẫn nhất khi mua iPhone 17 Pro Max tại Di Động Việt không chỉ nằm ở giá bán cạnh tranh mà còn ở chương trình Thu cũ đổi mới với khoản trợ giá cao. Cụ thể, khi tham gia lên đời máy mới, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ưu đãi tặng thêm đến 5 triệu đồng, số tiền này được trừ trực tiếp vào giá máy mới.

Khách hàng mua với giá tốt khi tham gia chương trình Thu cũ đổi mới iPhone 17 Pro Max tại Di Động Việt (Ảnh: Di Động Việt).

Di Động Việt xây dựng một "hệ sinh thái mua sắm" toàn diện, cho phép khách hàng cộng dồn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác để tối ưu hóa chi phí đến mức tối đa. Khách hàng có thể được giảm lên đến 7 triệu đồng khi mua kèm MacBook, iPad, Apple Watch hoặc các phụ kiện khác.

Việc thanh toán qua thẻ ngân hàng liên kết cũng có thể mang lại khoản giảm thêm lên đến 2,5 triệu đồng. Di Động Việt còn tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng cho đơn hàng phụ kiện từ 3 triệu đồng, là cơ hội để sắm ốp lưng hay sạc Magsafe chính hãng.

Chương trình Thu cũ đổi mới trợ giá tốt cùng các ưu đãi thanh toán khác (Ảnh: Di Động Việt).

Ví dụ về ưu đãi tại Di Động Việt với giá iPhone 17 Pro Max từ 34,99 triệu đồng, khi trừ đi trợ giá thu cũ đến 5 triệu đồng vào giá máy và trừ ưu đãi thanh toán VNPAY 1,5 triệu đồng thì giá cuối của máy chỉ còn từ 28,49 triệu đồng (giá bán và ưu đãi có thể thay đổi tùy thời điểm). Giá iPhone 17 Pro Max sẽ còn hấp dẫn hơn nếu áp dụng đồng thời cùng các ưu đãi đã đề cập ở trên.

Giải pháp tài chính "30" (Trả góp 0% lãi suất - Trả trước 0 đồng - Phụ phí 0 đồng) cho phép khách hàng nhận máy ngay mà không cần bỏ ra bất kỳ chi phí ban đầu nào. Với việc áp dụng đồng thời các ưu đãi này, một khách hàng có thể tiết kiệm được hàng chục triệu đồng, một chiến lược trợ giá toàn diện mà Di Động Việt mang đến với tư cách là một đại lý ủy quyền chính thức của Apple.

Vì sao nhiều khách hàng chọn Thu cũ đổi mới tại Di Động Việt?

Chương trình Thu cũ đổi mới của Di Động Việt không chỉ hấp dẫn về mặt tài chính mà còn ghi điểm nhờ quy trình chuyên nghiệp, nhanh chóng và minh bạch, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Hệ thống cam kết mức giá thu vào vượt trội so với thị trường chung. Di Động Việt áp dụng quy trình đánh giá máy trong vòng 5 phút ngay tại cửa hàng. Một điểm cộng lớn là hệ thống cam kết không tháo máy để kiểm tra linh kiện bên trong, giúp khách hàng yên tâm về tính nguyên vẹn của thiết bị của mình nếu chưa quyết định đổi máy mới. Ngay sau khi thẩm định báo giá thành công, khách hàng sẽ được hỗ trợ đổi máy mới.

Lựa chọn lên đời iPhone 17 Pro Max với chương trình Thu cũ tại Di Động Việt (Ảnh: Di Động Việt).

Với mức giá đang dần ổn định cùng hàng loạt ưu đãi độc quyền, nhất là chính sách thu cũ đổi mới vượt trội, đây là thời điểm để bạn sở hữu iPhone 17 Pro Max tại Di Động Việt.

