Thi nhau giải mã dòng chữ lạ ở bãi biển “quyến rũ nhất hành tinh”

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh dòng chữ xuất hiện trên bãi biển Mỹ Khê (thành phố Đà Nẵng) kèm nội dung “mời anh, em dịch”, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Dưới các bài đăng, nhiều người tỏ ra thích thú, thi nhau giải mã dòng chữ. Không ít ý kiến cho rằng đây là dòng chữ quen thuộc, song được cách điệu nên khó nhận ra.

Mô hình chữ "Da Nang Beach" được đặt tại biển Mỹ Khê (Ảnh: Hoài Sơn).

Một số tài khoản hài hước đưa ra các đáp án như “Da Nang Beach”, “Da Nang Promax”, trong khi nhiều người bày cách phải nhíu mắt mới có thể hình dung rõ nội dung. Nhiều người còn rủ nhau đến bãi biển để xem và check-in với dòng chữ độc đáo này.

Theo ghi nhận, mô hình dòng chữ được đặt dưới bãi cát thuộc Công viên bãi biển Mỹ Khê (phường An Hải).

Mô hình được tạo thành từ các khối màu cam, đặt nằm dọc theo trên bãi cát. Mỗi ký tự được cách điệu theo dạng hình tam giác lớn, nhỏ khác nhau. Phía sau mô hình là không gian biển, tạo nên phông nền để du khách check-in.

Chị Trần Minh Anh (du khách đến từ Hà Nội) cho biết lúc đầu bản thân đứng gần không đọc được chữ, nhưng khi lùi ra xa mới nhận ra chữ “Da Nang Beach”. Chị Minh Anh đánh giá đây là ý tưởng khá thú vị, sáng tạo, khiến mọi người tò mò.

"Mấy hôm nay thấy trên mạng rầm rộ nên tôi cũng ra xem thử. Đúng là phải đứng đúng góc mới đọc được, khá thú vị khi vừa giải đố, vừa có nơi để chụp ảnh", chị Minh Anh chia sẻ.

Mô hình nhìn ở góc khác sẽ khó đọc ra chữ hơn(Ảnh: Hoài Sơn).

Lãnh đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, dòng chữ trên là “Da Nang Beach” (biển Đà Nẵng). Các ký tự được thiết kế theo phong cách hình khối cách điệu, lấy cảm hứng từ hình ảnh những cánh buồm vươn mình trên sóng biển.

Dòng chữ được tạo dựng nhằm trở thành điểm nhấn, giúp du khách lưu lại hình ảnh khi đến tham quan, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh biển Đà Nẵng.

Bãi biển Mỹ Khê tại Đà Nẵng, Việt Nam được tạp chí kinh tế Mỹ Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh vào năm 2005. Nổi tiếng với cát trắng mịn, sóng hiền hòa, nước ấm quanh năm và hàng dừa xanh, Mỹ Khê là điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo du khách quốc tế.