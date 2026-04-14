Thất thần trước tiệm vàng vì mất tiền, người bán vé số nhận món quà lớn

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện về một người đàn ông bán vé số ngồi thất thần trước tiệm vàng ở đường Trần Phú, phường Pleiku (Gia Lai) sau khi làm mất túi xách chứa hơn 6 triệu đồng bên trong.

Nhiều người dân đã đến hỏi thăm, kêu gọi giúp đỡ giúp ông Tâm. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi.

Hình ảnh ông Tâm ngồi thất thần trước một tiệm vàng sau khi bị mất tiền (Ảnh: Mạng xã hội Facebook).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Minh Tâm (60 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, Gia Lai) xác nhận mình là nhân vật trong câu chuyện.

Theo ông Tâm, trưa 8/4, trong lúc đi bán vé số dọc đường Phạm Văn Đồng, phường Pleiku, ông sơ ý làm mất túi xách bên trong có hơn 6 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Đây là số tiền ông tích góp sau nhiều ngày bán vé số để nộp lại cho đại lý và phòng khi ốm đau.

Biết được hoàn cảnh của ông, chị Kim Oanh (trú tại phường Pleiku) cùng một số người đã chủ động xác minh thông tin và đứng ra kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội. Chỉ sau hơn một ngày, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp được hơn 21 triệu đồng giúp ông Tâm vượt qua khó khăn.

“Hiện tôi sống một mình và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Khi làm mất số tiền, tôi rất lo lắng. May mắn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tôi vô cùng xúc động và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả người dân đã hỗ trợ, động viên", ông Tâm nói.

Chị Kim Oanh cho biết ban đầu chị cũng băn khoăn, lo ngại thông tin có thể không chính xác. Vì vậy, chị đã kết nối bạn bè để xác minh và trực tiếp liên hệ với ông Tâm trước khi kêu gọi hỗ trợ.

Theo chị Oanh, hình ảnh người đàn ông 60 tuổi ngồi thất thần khiến chị không khỏi xót xa. Khi gặp, ông Tâm cho biết số tiền hơn 6 triệu đồng là khoản tích góp để trả tiền vé số cho đại lý và phòng khi đau ốm nhưng đã mất trong phút chốc.

Ông Tâm nhận được hơn 21 triệu đồng từ nhiều người dân hỗ trợ (Ảnh: Kim Oanh).

Sau khi chị Oanh kêu gọi, cộng đồng mạng đã ủng hộ hơn 7 triệu đồng. Ngoài ra, một người khác cũng đứng ra vận động, quyên góp hơn 14 triệu đồng. Tổng số tiền ông Tâm nhận được lên đến hơn 21 triệu đồng.

“Giữa lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn, tôi rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người đã cùng lan tỏa yêu thương, giúp ông Tâm vượt qua nghịch cảnh, có thêm niềm tin vào cuộc sống”, chị Oanh chia sẻ.