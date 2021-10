Tàu du lịch, taxi nằm xếp hàng dài dù được phép hoạt động trở lại

Qua tìm hiểu, gần 2 năm nay, các tàu du lịch chỉ hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng các dịch bệnh. Đầu năm 2021, TP Đà Nẵng khởi động lại các hoạt động du lịch về đêm trên sông Hàn, nhưng được một thời gian thì phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Từ đó đến nay, các tàu này phải nằm yên tại cảng. Đến tháng 9/2021, do ảnh hưởng của bão, các tàu này mới được đưa vào khu vực trên để tránh trú bão (Ảnh: Nguyễn Tri).