Tăng cường đề kháng và sức khỏe tinh thần bằng vitamin C từ hoa quả

Dân trí Trong nhóm thực phẩm thiết yếu, hoa quả cung cấp vitamin, khoáng chất phong phú giúp nâng cao sức đề kháng. Mặc dù vậy, không phải ai cũng biết ăn hoa quả đúng cách để nạp đủ lượng vitamin cần thiết, đặc biệt là vitamin C.

Hãy cùng tìm hiểu một số lưu ý sau đây để tận dụng nguồn dưỡng chất dồi dào từ thiên nhiên, giúp tăng cường vitamin C, nâng cao sức đề kháng và sức khỏe tinh thần trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay.

Vitamin C - "vũ khí" gia cố hệ miễn dịch và đề kháng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nạp lại "năng lượng" để gia tăng sức đề kháng và sức khỏe tinh thần là rất quan trọng. Do đó, chúng ta cần duy trì thói quen lành mạnh và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để tăng cường miễn dịch. Trong đó vitamin C là "vũ khí" tự nhiên cần có để cải thiện chức năng hoạt động của các bộ phận khác nhau trong cơ thể, đồng thời giúp gia cố hệ miễn dịch, đủ sức đấu tranh với các mầm bệnh luôn hiện hữu.

Việc tăng cường vitamin C là chìa khóa của một cơ thể khỏe mạnh nhưng chúng ta thường lãng quên trong khẩu phần ăn uống hàng ngày. Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp - Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam chia sẻ: "Vitamin và các chất khoáng là những chất rất quan trọng cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc bổ sung các chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C từ các thức uống chuyên biệt có thể không tốt cho người tiêu dùng. Do đó để có sức đề kháng khỏe mạnh, thay vì những thay đổi đột ngột về dưỡng chất khiến cơ thể không kịp thích ứng, hãy duy trì thói quen lành mạnh, bổ sung các loại thực phẩm, hoa quả tự nhiên chứa lượng vitamin C vừa đủ và đều đặn mỗi ngày là vô cùng cần thiết."

Cách tăng cường sức đề kháng và sức khỏe tinh thần nhờ hoa quả

Để lựa chọn được hoa quả tốt và bổ sung vitamin C nhiều nhất, chúng ta cần tìm hiểu một số lưu ý khi lựa chọn hoa quả để giúp giữ lại đối đa hàm lượng dinh dưỡng và vitamin C tự nhiên.

Ăn hoa quả đúng thời điểm

Phần lớn người Việt có thói quen ăn hoa quả để tráng miệng sau bữa ăn. Tuy nhiên, đây thực chất không phải là một thói quen khoa học. Khi ăn no, đường ruột của bạn sẽ phải làm nhiệm vụ tiêu hóa nhiều loại thực phẩm khác nhau, do đó khó có thể hấp thụ hết lượng dưỡng chất dồi dào trong hoa quả.

Nên ăn hoa quả cách bữa ăn chính 1-2 tiếng.

Thay vì ăn liền sau khi ăn, hoa quả nên được ăn cách bữa chính từ 1- 2 tiếng. Hoa quả chứa hàm lượng đường fructose cao, sẽ giúp cơ thể tăng đường huyết, cung cấp năng lượng cho các hoạt động tiếp theo trong ngày.

Ăn hoa quả ngay sau khi gọt vỏ

Sau khi gọt vỏ, phần thịt quả không còn được bảo vệ bởi lớp vỏ bên ngoài sẽ dần mất đi các dưỡng chất do nhiệt, oxy và ánh sáng tác động. Chưa kể, một số loại hoa quả còn bị thâm đen do hiện tượng oxy hóa, làm giảm sự thích thú khi ăn.

Ngoài ra, việc xay hoặc ép hoa quả thành nước cũng khiến các chất dinh dưỡng bị giảm bớt. BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp cho biết thêm: "Chúng ta nên ưu tiên ăn hoa quả tươi, hạn chế những món qua chế biến với nhiệt và nhiều nước, điều này sẽ giúp cơ thể tối đa hóa lượng vitamin có trong trái cây, đồng thời có thêm nguồn chất xơ rất lợi cho tiêu hóa".

Ăn hoa quả tươi ngay sau khi gọt vỏ giúp hấp thu tối đa chất dinh dưỡng.

Lựa chọn hoa quả có hàm lượng vitamin C cao

Không phải tất cả loại hoa quả đều chứa hàm lượng vitamin C là như nhau. Và trung bình một người lớn cần khoảng từ 70-90mg vitamin C mỗi ngày (theo hàm lượng dinh dưỡng tối thiểu khuyến nghị bởi Bộ Y tế Việt Nam), do đó, việc tìm hiểu và lựa chọn các loại trái cây có lượng vitamin C là điều cần thiết. Ví dụ: Nhiều người thường lầm tưởng cam có chứa nhiều vitamin C trong số các loại trái cây, nhưng thực tế chỉ chứa 48.4mg vitamin C trên 100mg thịt quả. Trong khi đó, Kiwi trung bình chứa từ 88-152mg vitamin C trên 100mg thịt quả.

"Siêu quả" Kiwi xanh và Kiwi vàng có hàm lượng vitamin C cao trên 100mg thịt quả.

Như vậy, chỉ cần ăn một quả Kiwi xanh hoặc Kiwi vàng Zespri là bạn đã cung cấp đủ 100% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày để có hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Trên thị trường hiện nay, siêu quả Kiwi Zespri là sản phẩm được ưa chuộng khi chứa tới hơn 20 loại vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Đặc biệt, một nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi Zespri - nhà cung cấp Kiwi hàng đầu đến từ New Zealand và các nhà nghiên cứu tại Đại học Otago còn chỉ ra việc ăn hai quả kiwi mỗi ngày sẽ giúp giảm căng thẳng tâm lý và điều hòa huyết áp hiệu quả.

Hy vọng với các lưu ý kể trên, bạn có thể trang bị thêm cho mình kiến thức cần thiết để nâng cao sức đề kháng thông qua và sức khỏe tinh thần bằng vitamin C nhờ vào thói quen đơn giản ăn hoa quả đúng cách.

Zespri - thương hiệu Kiwi từ New Zealand - siêu quả cho cả nhà siêu khỏe, cung cấp đủ 100% vitamin C cần thiết mỗi ngày. Hiện nay, dựa trên các giá trị và tính toán hàng ngày của Mỹ theo tiêu chuẩn mật độ dinh dưỡng cho rau và trái cây, Kiwi vàng và Kiwi xanh Zespri là một trong những loại quả bổ dưỡng nổi bật với hàm lượng dinh dưỡng và đầy đủ.

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://www.zespri.com/vi-VN

Tìm kiếm địa chỉ mua hàng tại: https://www.zespri.com/vi-VN/wheretobuy, hoặc chủ động mua hàng online thông qua từ khóa "Kiwi Zespri" để nhận nhanh nhất tại ứng dụng Grabmart và Lazada.

Trường Thịnh