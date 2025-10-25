Tăng cường an ninh nhà trọ với hệ thống kiểm soát ra vào tự động

An ninh - Bài toán lớn trong quản lý nhà trọ

Khi xã hội phát triển, nhu cầu thuê trọ và mô hình nhà cho thuê ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức ngày càng phức tạp về an ninh, trật tự và quản lý cư trú.

Tại hội nghị tổng kết công tác quản lý cư trú gần đây, đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (Công an Bắc Ninh) cho biết toàn tỉnh hiện có gần 14.000 nhà trọ với hơn 600.000 công nhân thuê trọ, nhưng vẫn còn hàng nghìn cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện đảm bảo an ninh.

Quản lý nhà trọ và doanh nghiệp với camera an ninh (Ảnh: Công nghệ 248).

Nhiều khu trọ quy mô lớn với hàng chục, thậm chí hàng trăm phòng, vẫn quản lý thủ công bằng chìa khóa cơ và sổ tạm trú giấy.

Điều này dẫn đến tình trạng không thể kiểm soát ra vào nhà trọ hiệu quả, người lạ có thể dễ dàng xâm nhập, từ đó khó truy vết khi có sự cố, mất nhiều thời gian cho công tác xác minh. Hơn nữa, chủ trọ còn mất chi phí thay khóa, đổi chìa mỗi khi có người thuê mới.

Với xu hướng hiện nay, ứng dụng công nghệ kiểm soát ra vào thông minh - sử dụng khóa từ, vân tay, thẻ từ hoặc camera an ninh để quản lý hoạt động ra nhà trọ, giám sát thành viên và tăng cường bảo mật riêng tư.

Giải pháp an ninh toàn diện - kết hợp máy chấm công và khóa từ

Trong bối cảnh nhu cầu lưu trú tăng nhanh và tình hình an ninh tại các khu dân cư ngày càng phức tạp, công nghệ kiểm soát ra vào tự động kết hợp giữa khóa từ thông minh đã chứng minh vai trò then chốt trong việc nâng cao an toàn, tối ưu vận hành và giảm thiểu rủi ro cho chủ trọ.

Ứng dụng camera an ninh trong kinh doanh nhà trọ (Ảnh: Công nghệ 248).

Áp dụng hệ thống kiểm soát ra vào thông minh kết hợp với khóa từ là bước tiến trong cách chủ phòng trọ đổi mới tư duy quản lý và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hệ thống này giúp hạn chế trộm cắp, xâm nhập trái phép; dữ liệu ra vào được ghi nhận tự động. Chủ trọ có thể theo dõi hoạt động ra vào và quản lý người thuê qua ứng dụng.

Công nghệ này giúp tiết kiệm thời gian, không cần thay khóa khi đổi khách, không phải kiểm tra từng phòng thủ công. Từ đó, giúp chủ trọ, chủ doanh nghiệp giảm chi phí vận hành khi không cần thuê thêm nhân viên bảo vệ hoặc quản lý ca trực.

Đặc biệt, với giải pháp kiểm soát ra vào cổng và camera an ninh, chủ trọ có thể mở rộng phạm vi quản lý cho toàn khu: phân quyền ra vào theo nhóm (người thuê, khách thăm, nhân viên bảo trì…) và nhận cảnh báo khi phát hiện truy cập bất thường.

Ứng dụng khóa từ trong mô hình doanh nghiệp (Ảnh: Công nghệ 248).

Nhờ sự kết hợp đồng bộ này, mọi hoạt động ra vào cổng, đăng ký khách, theo dõi nhân sự, hay kiểm tra lịch sử truy cập đều được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng và minh bạch.

Công nghệ 248 đồng hành cùng người dùng trong thời đại số

Khi mọi hoạt động vận hành và quản lý đều đang được tự động hóa và số hóa, đầu tư vào giải pháp kiểm soát ra vào thông minh không đơn giản chỉ là xu hướng, mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với các chủ trọ.

Tuy nhiên, để hệ thống thực sự phát huy hiệu quả, chủ phòng trọ cần lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín, am hiểu thực tế và có năng lực tư vấn toàn diện. Công nghệ 248 - đơn vị phân phối và lắp đặt camera hàng đầu cung cấp công nghệ được cá nhân hóa để phục vụ an toàn, tiện ích và hiệu quả quản lý tối đa mang đến giải pháp toàn diện - đồng bộ - tối ưu chi phí.

Công nghệ 248 - Đồng hành cùng chủ trọ trong thời đại số (Ảnh: Công nghệ 248).

“Đầu tư vào hệ thống kiểm soát ra vào thông minh không chỉ giúp chủ trọ vận hành an toàn, tiện lợi hơn mà còn là bước đi chiến lược hướng tới mô hình quản lý hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững trong kỷ nguyên số.

Một hệ thống kiểm soát ra vào nhà trọ tự động không đơn giản chỉ giúp giảm rủi ro mà còn nâng cao hình ảnh kinh doanh chuyên nghiệp. Hãy chủ động đầu tư ngay hôm nay để mỗi phút giây vận hành đều an toàn, thông minh và đáng tin cậy hơn”, đại diện Công nghệ 248 cho biết.