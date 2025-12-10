Tâm Trang và cộng đồng tự kỷ: Thấu hiểu sẽ giúp xóa bỏ rào cản về khác biệt

Nơi nghệ thuật cất tiếng thay lời nói

Giữa Sài Gòn nhộn nhịp, có một căn phòng nhỏ luôn đầy ắp sắc màu và sự kiên nhẫn. Đó là My Corner Art Studio, nơi trẻ tự kỷ lần đầu tiên tìm thấy ngôn ngữ phù hợp với chính mình: vẽ. Đối với nhiều người, hội họa chỉ là hoạt động sáng tạo. Nhưng với những đứa trẻ đặc biệt này, đó là cách các em giao tiếp với thế giới. Và người mở cánh cửa ấy cho các em là chị Tâm Trang, một người mẹ đã dành hơn 10 năm đi tìm lối đi cho con trai mình.

Chị Tâm Trang và con trai trong tập 4 Voices of Galaxy (Ảnh: Samsung).

Khi phát hiện con mắc chứng tự kỷ, chị bình tĩnh hơn nhiều phụ huynh khác, nhưng cảm giác hoang mang vẫn không thể tránh khỏi. Chị nhận ra mình đang bước vào một hành trình dài và không có bản đồ. Nhưng chính trong sự tìm tòi lặng lẽ ấy, chị phát hiện Dorjee - con trai mình - có khả năng quan sát và ghi nhớ hình ảnh tuyệt vời.

Đó là khoảnh khắc khiến chị nhận ra nghệ thuật không chỉ là niềm vui, mà có thể trở thành con đường để các em đi. Bằng suy nghĩ đó, My Corner Art Studio ra đời.

My Corner và hành trình gieo lại niềm tin cho phụ huynh

Hơn ba năm sau, My Corner trở thành điểm tựa cho hơn 20 trẻ tự kỷ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là lớp học hoàn toàn miễn phí. Với chị Trang, miễn phí không phải để thu hút, mà để phụ huynh không xem đây là một nơi cho con đến chơi. Chị muốn cha mẹ nhìn nghệ thuật như một lộ trình nghề nghiệp nghiêm túc dành cho con. Khi được hỏi thế nào là đồng hành, chị trả lời: “Đồng hành nên mang ý nghĩa có thể dạy cho con một cái nghề để mở rộng cơ hội, cho con được ra ngoài để làm chính con”.

Điều kỳ diệu xảy ra khi cộng đồng mở lòng và thấu hiểu (Ảnh: Samsung).

Đó không chỉ là quan điểm giáo dục, mà còn là triết lý sống. Chị Trang chia sẻ: “Các bé tự kỷ không phải là thiên tài. Chúng tôi cũng không mong rằng mình đào tạo được họa sĩ, mà đơn giản là mình đào tạo cho các con có việc làm phù hợp để có thể kiếm tiền, được hãnh diện bởi công sức lao động của mình”.

Nhiều phụ huynh đến My Corner lần đầu chỉ hy vọng con có một nơi để giải tỏa năng lượng. Nhưng chỉ sau vài tháng, những bức tranh hoàn thiện, những sản phẩm in từ tranh của con và sự tiến bộ rõ rệt đã khiến họ thay đổi cách nhìn. Họ bắt đầu tin vào khả năng của con mình. Sự tin tưởng đó là viên gạch đầu tiên để xây dựng một tương lai mà trước đây họ chưa từng dám mơ.

Công nghệ giúp thấu hiểu sâu hơn và mở cánh cửa tương lai

Trong lớp học của chị Trang, công nghệ không phải là yếu tố chính, nhưng lại đóng vai trò quan trọng. Khi giáo viên mô tả bằng lời, nhiều bé không hiểu hoặc hiểu rất ít, do chức năng xử lý thông tin của các bé còn hạn chế. Nhưng khi xem hình minh họa, các em lập tức bắt nhịp. Đó là lý do chị Trang cùng giáo viên dùng Gemini Live tích hợp sẵn trên Samsung S25 Ultra để mô phỏng hình mẫu. Chị có thể thay đổi chi tiết, màu sắc, bố cục chỉ bằng vài thao tác, các bé cũng từ đó mà hiểu yêu cầu.

Công nghệ trở thành cầu nối giữa hai thế giới, một phía là người lớn với ngôn ngữ lời nói, một phía là trẻ tự kỷ với ngôn ngữ hình ảnh.

Gemini Live hỗ trợ truyền tải thông tin (Ảnh: Samsung).

Chị Trang chia sẻ, dù Dorjee đã vẽ hơn 3 năm, nếu bảo bé vẽ theo ý con, bé sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng khi được gợi ý cụ thể bằng hình ảnh, bé có thể vẽ đúng từng chi tiết. Điều đó chứng minh rằng điều các em thiếu không phải khả năng mà là phương tiện để tiếp nhận thông tin. Công nghệ đúng lúc đúng chỗ đã giúp thu hẹp khoảng cách đó.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất tại My Corner là khi những bức tranh của các bé được treo thành triển lãm nhỏ, theo gợi ý của Gemini Live. Nhiều người đến triển lãm cảm thấy bất ngờ không phải vì năng khiếu, mà vì họ nhận ra đằng sau sự im lặng là cả một thế giới mà trước đây mình chưa có dịp hiểu đúng.

Triển lãm tranh của trẻ tự kỷ được cộng đồng đón nhận Ảnh: Samsung).

Sứ mệnh của chị Trang là mong muốn những đứa trẻ này được cộng đồng nhìn nhận bằng khả năng thật sự và điều đó đang dần trở thành hiện thực. Mỗi tuần, những đứa trẻ ấy đều đặn đến lớp, rèn luyện và trưởng thành. Phụ huynh đồng hành không bỏ ngang. Cộng đồng lan tỏa bằng cách mẹ này giới thiệu cho mẹ khác. Tất cả đều đến từ sự tiến bộ của chính các bé, không từ bất kỳ chiến dịch truyền thông nào.

Voices of Galaxy chọn kể câu chuyện My Corner Art Studio trong tập 4 không chỉ vì đây là hành trình của một người mẹ dũng cảm. Câu chuyện này mở ra một chương mới: tác động cộng đồng. Những gì chị Trang làm cho con trai mình đã lan rộng đến hàng chục gia đình khác. Và những gì công nghệ làm trong lớp học ấy không phải là thay thế con người, mà giúp con người mở lòng thêm một chút để hiểu nhau hơn.