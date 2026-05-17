Tỷ phú được ông Trump mời lên “Không lực Một” tới Trung Quốc vào phút chót

Việc Jensen Huang xuất hiện trong đoàn doanh nhân tháp tùng Tổng thống Trump cùng các tên tuổi hàng đầu như Elon Musk, Tim Cook hay lãnh đạo Boeing nhanh chóng gây chú ý.

Theo Reuters, CEO Nvidia được mời tham gia chuyến đi vào phút chót, nhưng sự hiện diện của ông lại được giới quan sát đánh giá mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.

Những người xuống chuyên cơ "Không lực Một" sau Tổng thống Trump lần lượt là vợ chồng Eric Trump, Elon Musk, Marco Rubio, Pete Hegseth, Jamieson Greer và Jensen Huang (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu trước chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Trump ca ngợi đội ngũ doanh nhân đi cùng là “những người giỏi nhất thế giới”. Đằng sau lời khen này là thông điệp cho thấy Mỹ đang xem công nghệ cao, AI và ngành bán dẫn là nền tảng sức mạnh kinh tế - địa chính trị trong thập niên tới.

Nếu Elon Musk đại diện cho xe điện, hàng không vũ trụ và Internet vệ tinh, thì Jensen Huang được xem là gương mặt tiêu biểu của AI, chip GPU và hạ tầng tính toán toàn cầu. Phần lớn các mô hình trí tuệ nhân tạo lớn hiện nay đều phụ thuộc vào GPU do Nvidia sản xuất.

Trong cơn sốt AI toàn cầu, Nvidia từ một công ty chuyên sản xuất card đồ họa cho game thủ đã trở thành tập đoàn công nghệ quyền lực bậc nhất thế giới. Và đứng phía sau sự trỗi dậy đó chính là Jensen Huang - người được nhiều chuyên gia gọi là “kiến trúc sư trưởng” của kỷ nguyên AI.

Từ cậu bé nhập cư tới giấc mơ công nghệ Mỹ

Jensen Huang tên đầy đủ là Jen-Hsun Huang, sinh năm 1963 tại Đài Loan (Trung Quốc). Khi còn nhỏ, ông cùng gia đình chuyển tới Thái Lan sinh sống trước khi sang Mỹ định cư.

Tuổi thơ của vị tỷ phú công nghệ không hề dễ dàng. Năm 9 tuổi, Jensen Huang được gửi vào một trường nội trú tại bang Kentucky.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Jensen Huang từng kể lại quãng thời gian khó khăn khi phải học cách thích nghi trong môi trường hoàn toàn xa lạ. Ông cũng từng làm nhiều công việc phổ thông như phục vụ bàn, lau dọn và rửa bát tại nhà hàng để trang trải cuộc sống.

Jensen Huang đã trải qua giai đoạn khởi nghiệp đầy vất vả (Ảnh: Getty).

Những trải nghiệm thời niên thiếu được cho là đã hình thành nên tính kỷ luật, khả năng chịu áp lực và tinh thần bền bỉ của Jensen Huang.

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Oregon State trước khi lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford - cái nôi đào tạo nhiều nhân tài công nghệ của Mỹ.

Trước khi sáng lập Nvidia, Jensen Huang từng làm việc tại các công ty bán dẫn như AMD và LSI Logic. Khoảng thời gian này giúp ông tích lũy kinh nghiệm quan trọng về vi xử lý và ngành công nghiệp chip máy tính.

Thành lập Nvidia tại quán ăn Denny’s

Năm 1993, khi mới 30 tuổi, Jensen Huang cùng 2 cộng sự Chris Malachowsky và Curtis Priem thành lập Nvidia tại một quán ăn Denny’s ở California.

Khi đó, thị trường chip đồ họa vẫn còn khá nhỏ và chưa được đánh giá cao. Tuy nhiên, Jensen Huang tin rằng tương lai của máy tính sẽ gắn liền với sức mạnh xử lý hình ảnh và đồ họa.

CEO Nvidia Jensen Huang hiện sở hữu khối tài sản 140 tỷ USD (Ảnh: Reuters)

Những năm đầu hoạt động, Nvidia đối mặt với hàng loạt khó khăn tài chính. Công ty từng đứng bên bờ vực phá sản sau thất bại của sản phẩm đầu tiên. Jensen Huang sau này tiết lộ có thời điểm Nvidia chỉ còn đủ tiền duy trì hoạt động trong vài tháng.

Bước ngoặt đến vào cuối thập niên 1990 khi ngành công nghiệp game phát triển mạnh. Các dòng card đồ họa GeForce của Nvidia nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của game thủ trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, điều khiến Jensen Huang khác biệt nằm ở tầm nhìn dài hạn. Ông sớm nhận ra GPU không chỉ phục vụ game mà còn có thể xử lý các phép tính phức tạp với tốc độ vượt xa CPU truyền thống. Đây chính là nền móng giúp Nvidia trở thành trung tâm của cuộc cách mạng AI nhiều năm sau.

Người nhìn thấy tương lai AI sớm hơn cả ngành công nghệ

Trong hơn một thập kỷ, Jensen Huang liên tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu GPU dành cho trí tuệ nhân tạo, ngay cả khi nhiều người chưa thực sự tin vào tiềm năng của lĩnh vực này.

Năm 2006, Nvidia ra mắt CUDA - nền tảng cho phép sử dụng GPU để xử lý dữ liệu ngoài đồ họa. Đây được xem là một trong những quyết định quan trọng nhất lịch sử công ty.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ bao gồm Tim Cook, Jensen Huang tham dự một cuộc họp ở Bắc Kinh (Ảnh: China Daily).

Khi AI bùng nổ toàn cầu, đặc biệt sau sự xuất hiện của ChatGPT, nhu cầu chip AI tăng vọt chưa từng có. Các tập đoàn công nghệ như Microsoft, Google, Amazon hay Meta đều phụ thuộc vào GPU Nvidia để huấn luyện mô hình AI.

Trong thời gian ngắn, Nvidia trở thành “xương sống” của cuộc đua AI toàn cầu. Giá cổ phiếu công ty tăng mạnh, đưa Nvidia trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới.

Giới phân tích cho rằng Jensen Huang là một trong số ít lãnh đạo công nghệ nhìn thấy tiềm năng AI từ rất sớm. Chính tầm nhìn dài hạn này giúp Nvidia vượt qua nhiều đối thủ lớn để thống trị thị trường chip AI.

Khối tài sản hơn 140 tỷ USD

Sự bùng nổ của Nvidia giúp khối tài sản của Jensen Huang tăng nhanh chóng trong vài năm gần đây. Theo Forbes, ông hiện sở hữu tài sản hơn 140 tỷ USD và nằm trong nhóm những người giàu nhất thế giới.

Phần lớn tài sản của ông đến từ lượng cổ phần lớn tại Nvidia. Khi AI trở thành xu hướng công nghệ lớn nhất toàn cầu, giá trị Nvidia tăng theo cấp số nhân.

Tuy nhiên, khác với nhiều tỷ phú công nghệ thường gây chú ý bằng phát ngôn mạnh mẽ hoặc lối sống xa hoa, Jensen Huang lại xây dựng hình ảnh khá giản dị. Ông nổi tiếng với phong cách mặc áo khoác da màu đen gần như trong mọi sự kiện công nghệ. Hình ảnh này đã trở thành “thương hiệu cá nhân” của CEO Nvidia.

Jensen Huang thưởng thức món mì tại một nhà hàng bình dân ở Trung Quốc trong tháng 5 này (Ảnh: Weibo).

Trong chuyến tháp tùng Tổng thống Trump tới Trung Quốc, Jensen Huang tiếp tục gây chú ý khi dành thời gian khám phá các con ngõ truyền thống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và thưởng thức món mì nổi tiếng.

Theo truyền thông Trung Quốc, vị tỷ phú công nghệ đứng ăn mì ngay trước cửa quán giữa đám đông hiếu kỳ nhưng vẫn giữ thái độ thoải mái, thân thiện. Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Sức ảnh hưởng vượt khỏi lĩnh vực công nghệ

Hiện nay, Jensen Huang không chỉ là CEO Nvidia mà còn được xem là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tới tương lai công nghệ thế giới.

Mỗi lần Nvidia công bố chiến lược AI hoặc ra mắt chip mới đều khiến giới đầu tư toàn cầu theo dõi sát sao. Nhiều chuyên gia cho rằng Nvidia hiện giữ vị trí tương tự Microsoft trong kỷ nguyên máy tính cá nhân hay Apple trong thời kỳ bùng nổ điện thoại thông minh.

Tầm ảnh hưởng của Jensen Huang cũng vượt khỏi lĩnh vực công nghệ. Ông trở thành biểu tượng thành công của cộng đồng người nhập cư châu Á tại Mỹ và là nguồn cảm hứng cho nhiều doanh nhân trẻ.

Trong các bài phát biểu, Jensen Huang thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấp nhận thất bại và rèn luyện khả năng chịu áp lực.

Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông là: “Tôi mong các bạn phải chịu đựng nhiều đau khổ và thất bại”. Theo vị tỷ phú, nghịch cảnh chính là yếu tố giúp con người phát triển bản lĩnh và tư duy dài hạn.

Ông cũng nhiều lần khẳng định AI sẽ là cuộc cách mạng công nghiệp mới của nhân loại. Theo Jensen Huang, trí tuệ nhân tạo không chỉ thay đổi ngành công nghệ mà còn làm biến đổi toàn bộ nền kinh tế toàn cầu trong tương lai.

Ngoài ra, vị CEO Nvidia cũng nổi tiếng với quan điểm về văn hóa doanh nghiệp khi cho rằng: “Một công ty tồn tại 10 năm nhờ chiến lược, nhưng tồn tại 100 năm nhờ văn hóa”.

Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn trực tiếp điều hành Nvidia và tiếp tục dẫn dắt công ty trong cuộc đua AI ngày càng khốc liệt. Với nhiều người, Jensen Huang không chỉ là doanh nhân thành công mà còn là “kiến trúc sư trưởng” của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo toàn cầu.