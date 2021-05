Sữa non tảo Nhật SPIRULABET - giải pháp dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường

Dân trí Theo ADA (Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ), đối với người mắc bệnh lý tiểu đường dinh dưỡng hợp lý chính là đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể, giảm cảm giác đói và thèm ăn và là giải pháp hiệu quả giúp ổn định đường huyết.

Sản phẩm sữa non tảo Nhật SPIRULABET được nghiên cứu theo thể trạng và khẩu vị của người Việt Nam với bộ đôi công thức Sữa Non Colostrum và Tảo Spirulina, kết hợp cùng 27 loại vitamin, khoáng chất, được thiết kế khoa học. Spirulabet dùng để thay thế bữa ăn phụ, giúp duy trì sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tốt cho tim mạch và huyết áp, tốt cho người tiểu đường.

Sản phẩm nổi bật với thành phần sữa non Colostrum, nhập khẩu từ Hoa Kỳ, đây là một loại sữa đặc biệt, một dạng vật chất có màu vàng, đặc dính, xuất hiện vào cuối thời kỳ mang thai và lưu thông qua tuyến vú trong vòng 72 giờ đầu sau khi sinh con và xuất hiện ở hai ngày đầu sau khi sinh con. Do vậy nó được gọi là thức ăn đầu tiên của sự sống. Sữa non có chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cân đối, các kháng thể diệt vi khuẩn, vi rút độc hại và các chất điều hòa miễn dịch giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật đặc biệt với người bệnh tiểu đường. Sữa non có tác dụng kích thích cơ thể sản sinh ra insulin để cân bằng đường huyết trong máu. Hơn nữa, người bệnh tiểu đường còn xuất hiện các bệnh lý liên quan đến hooc môn làm cho cơ thể hỗn loạn, không khỏe mạnh, mất khả năng phục hồi chuyển hóa. Việc sản xuất các insulin bất thường tăng hoặc giảm dẫn đến rối loạn nội tiết gây ra các bệnh rối loạn cương dương, tăng cân, đa nang buồng trứng,….vì vậy việc cân bằng insulin là rất quan trọng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa non có trong Spirulabet còn có các loại kháng thể immunoglobin IgG giúp tăng cường sức đề kháng chống lại các tác nhân gây bệnh do người bị bệnh tiểu đường hệ miễn dịch suy giảm vì thế các loại vi khuẩn, vi rút gây hại rất dễ tấn công.

Thêm vào đó, thành phần tảo xoắn Nhật Bản Spirulina với nhiều công dụng tuyệt vời, được sử dụng và được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố là "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt của loài người trong thế kỷ 21". Hàm lượng protein có trong tảo xoắn được xếp vào loại cao nhất trong các thực phẩm hiện nay, chiếm 56 - 77% trọng lượng khô, cao hơn rất nhiều so với thịt bò và cá (15-25%), đậu tương (35g%), sữa bột (35%), đậu phộng (25%),… Ngoài ra, trong tảo xoắn Spirulina còn chứa nhiều nhóm axit amin mà cơ thể con người không thể tự tổng hợp. Đồng thời, hàm lượng các vitamin (A, B) cùng nhiều khoáng chất (sắt, kẽm,…) cũng được tìm thấy rất cao trong tảo xoắn. Ngoài giá trị dinh dưỡng, tảo xoắn Spirulina còn là nguồn dược liệu quý hiếm có thể sử dụng để điều trị hoặc hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề về sức khỏe đối với con người: Kiểm soát lượng đường trong máu, Giảm thiểu biến chứng của bệnh tiểu đường, Hạn chế dung nạp glucose, Tăng cường hệ miễn dịch, Cung cấp năng lượng cho cơ thể…

Việc kết hợp 2 thành phần quan trọng này cùng các Vitamin, khoáng chất là giải pháp cung cấp nguồn năng lượng vượt trội và hiệu quả. Có thể sử dụng kết hợp cùng các loại thuốc điều trị tiểu đường giúp điều hòa insulin, hỗ trợ thay thế cho các bữa ăn phụ để ngăn việc bạn dung nạp glucose vào cơ thể.

Sữa non tảo Nhật Spirulabet được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP. Với quy trình khép kín chuyên nghiệp và nguồn nguyên liệu sạch cao cấp được tuyển chọn kỹ càng, mang sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt, sữa non tảo Nhật Spirulabet là dòng sữa chuyên biệt đầu tiên ứng dụng thành công công nghệ Freeze Drying (Sấy thăng hoa) từ Nhật Bản, theo đó toàn bộ nguyên liệu được sấy khô qua quá trình thăng hoa của nước dưới nhiệt độ và áp suất thấp, gần như được bảo toàn không bị phá hủy, giữ được nguyên hàm lượng các chất dinh dưỡng trong tảo Spiruline và các thành phần khác.

Spirulabet được điều chế ở dạng bột sữa dễ pha uống, với hương vị vani thơm ngon, có thể kết hợp cùng các thực phẩm khác như trái cây, làm bánh, pha sinh tố...để đa dạng hương vị trong bữa ăn hàng ngày mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sử dụng 1 đến 2 ly sữa non tảo nhật Spirulabet mỗi ngày giúp cung cấp nguồn năng lượng cần thiết đáp ứng dinh dưỡng phù hợp với người bệnh tiểu đường.

Sản phẩm được các chuyên gia và người tiêu dùng đánh giá cao về hiệu quả, an toàn cho người sử dụng.

"Bản thân tôi cũng là 1 người thường xuyên đi khám định kỳ và có phát hiện mình có những triệu chứng tiền tiểu đường nên tôi đã tìm hiểu và biết đến dòng Sản phẩm sữa non Tảo Nhật Spirulabet. Tôi rất tin tưởng vì sản phẩm được nghiên cứu bởi các chuyên gia đầu ngành, với các thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Trong đó, có những chất dinh dưỡng mà chế độ ăn hàng ngày không cung cấp được thì sữa non tảo nhật Spirulabet sẽ giúp bổ sung cân bằng dưỡng chất ổn định đường huyết." - NSƯT Minh Phương chia sẻ về cảm nhận sau khi sử dụng sữa non Tảo Nhật Spirulabet.

