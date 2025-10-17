Sống tiện lợi và tiết kiệm cùng SAIGONBANK Smart Banking

Hệ sinh thái số toàn diện trong một ứng dụng

Nắm bắt xu thế chuyển đổi số ngành ngân hàng, SAIGONBANK Smart Banking được xây dựng như trợ lý tài chính số, thân thiện, tiện lợi và toàn diện.

Người dùng trải nghiệm tiện ích số hiện đại trên SAIGONBANK Smart Banking (Ảnh: SaigonBank).

Với mong muốn mang đến “Một ứng dụng - vạn tiện ích”, SAIGONBANK Smart Banking không đơn thuần là công cụ tài chính, mà còn là giải pháp toàn diện giúp khách hàng chủ động quản lý chi tiêu, tối ưu thời gian và tận hưởng phong cách sống hiện đại, năng động.

Không chỉ dừng lại ở các giao dịch cơ bản như chuyển khoản hay thanh toán hóa đơn, ứng dụng còn tích hợp hệ sinh thái dịch vụ phong phú, giúp khách hàng có thể đặt vé máy bay, khách sạn, xe, taxi, vé xem phim, mua sắm trực tuyến hay thậm chí đặt sân golf, đặt hoa,... với vài thao tác đơn giản.

Với SAIGONBANK Smart Banking, ngân hàng số trở thành trải nghiệm liền mạch, hiện đại, đồng hành cùng khách hàng ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào.

Mở tài khoản dễ dàng với eKYC, bắt nhịp kỷ nguyên số

SaigonBank đã triển khai tính năng mở tài khoản trực tuyến bằng eKYC (định danh điện tử). Nhờ công nghệ này, khách hàng có thể mở tài khoản ngay trên điện thoại thông minh, với vài bước đơn giản mà không cần đến trực tiếp ngân hàng.

Hướng dẫn mở tài khoản SAIGONBANK Smart Banking bằng eKYC (Ảnh: SaigonBank).

Nhờ kết hợp sự nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật cao, eKYC không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn mở ra hành trình trải nghiệm ngân hàng số thông minh hơn. Đây là bước đi khẳng định định hướng của SaigonBank: Lấy công nghệ hiện đại làm nền tảng để phục vụ khách hàng tốt hơn mỗi ngày.

Quà sinh nhật, ưu đãi giá trị

Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm số, SaigonBank dành sự quan tâm đặc biệt đến tất cả khách hàng. Trong dịp mừng sinh nhật tuổi 38, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SaigonBank) bắt tay cùng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) triển khai chương trình “Sinh nhật rộn ràng - Vạn quà tri ân” từ nay đến hết ngày 30/11. Chương trình là lời tri ân SaigonBank gửi đến khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng trong thời gian qua.

SaigonBank mừng sinh nhật với loạt ưu đãi hấp dẫn dành tặng khách hàng (Ảnh: SaigonBank).

Tham gia chương trình, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, cơ hội rinh quà trên ứng dụng SAIGONBANK Smart Banking. Khi lần đầu trải nghiệm các tiện ích như VNPAY Taxi, đặt vé tàu, xe, máy bay, xem phim, đặt phòng khách sạn, giao hoa, giao hàng, thể thao - giải trí hay đặt sân golf, khách hàng có thể sử dụng mã SGBSN100 để được giảm ngay 50% giá trị giao dịch, tối đa 100.000 đồng.

Song song đó, mã SGBSN25 mang đến ưu đãi đồng giá chỉ 25.000 đồng cho dịch vụ VNPAY Taxi. Với các chuyến có giá trị trên 25.000 đồng đến 50.000 đồng, khách hàng chỉ cần trả 25.000 đồng; còn với chuyến đi từ 50.000 đồng trở lên, sẽ được giảm ngay 25.000 đồng.

200 khách hàng đầu tiên hoàn tất thành công một giao dịch VNPAY Taxi hoặc mua sắm VnShop sẽ nhận được ưu đãi giảm 50% (tối đa 50.000 đồng) khi đặt vé xem phim, thỏa sức thưởng thức phim màn ảnh rộng.

Khách hàng có thể tải SAIGONBANK Smart Banking trên App Store và Google Play để mở tài khoản, trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích cùng loạt ưu đãi sinh nhật hấp dẫn.

Thông tin chi tiết chương trình, khách hàng có thể truy cập website https://www.saigonbank.com.vn/ hoặc liên hệ số hotline trung tâm hỗ trợ khách hàng về SAIGONBANK Smart Banking: 1900 5555 11.