Shopee và VECOM hợp tác triển khai chương trình "Cùng Shopee mua sắm an toàn"

Chương trình được Shopee hợp tác cùng VECOM (Ảnh: Shopee).

Vừa qua, Shopee phối hợp cùng Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) giới thiệu sáng kiến bảo vệ người tiêu dùng mang tên "Cùng Shopee mua sắm an toàn". Chương trình được thực hiện với mục tiêu tăng cường hướng dẫn người tiêu dùng cách thức mua sắm an toàn trên các nền tảng thương mại điện tử, góp phần giảm thiểu lo ngại về các rủi ro thường gặp phải.

Theo đó, người dùng có thể truy cập thêm nhiều thông tin hướng dẫn mua sắm an toàn bằng cách truy cập trang "Cùng Shopee mua sắm an toàn" qua đường dẫn https://shopee.vn/m/cung-shopee-mua-sam-an-toan.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, chia sẻ: "Khi thương mại điện tử ngày càng trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt, việc đảm bảo an toàn khi mua sắm trực tuyến là một trong những mong muốn cơ bản của họ. Sáng kiến "Cùng Shopee mua sắm an toàn" là một trong những nỗ lực của công ty nhằm nâng cao các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng, đem đến trải nghiệm trực tuyến an toàn, đáng tin cậy, giúp họ an tâm mua sắm trên nền tảng."

Từ trang chủ của ứng dụng Shopee, người dùng có thể dễ dàng truy cập trang thông tin tổng hợp về hướng dẫn mua sắm an toàn cùng các tính năng hỗ trợ, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm trên Shopee.

Theo trang thông tin, người dùng có thể an tâm mua sắm tại Shopee Mall với các sản phẩm chính hãng đến từ nhiều thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế. Khi mua hàng tại Shopee Mall, người dùng có thể dễ dàng mua các sản phẩm yêu thích trực tiếp từ những thương hiệu hoặc các cửa hàng chính thức được ủy quyền trên Shopee, đồng thời tận hưởng các quyền lợi riêng biệt như hàng chính hãng 100%, trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày và miễn phí vận chuyển.

Shop Yêu Thích và Shop Yêu Thích+ trên Shopee là những nhà bán hàng có lượt đánh giá cao từ người dùng, sở hữu dịch vụ khách hàng xuất sắc và khả năng xử lý đơn hàng hiệu quả. Những gian hàng này được nhận dạng bằng nhãn Shop Yêu Thích/ Shop Yêu Thích+ và có thể tìm kiếm thông qua tính năng "Bộ lọc tìm kiếm".

Shopee cũng áp dụng loạt chính sách hậu mãi, dịch vụ khách hàng riêng biệt nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tốt hơn khi mua sắm trên nền tảng như chính sách "Shopee Đảm Bảo" và quy trình trả hàng hoàn tiền đơn giản, nhanh chóng.

Sàn này cũng vừa áp dụng chương trình đồng kiểm cho phép người mua kiểm hàng ngay tại thời điểm nhận hàng từ đơn vị vận chuyển, hoặc quy trình trả hàng hoàn tiền đơn giản và nhanh chóng trong tháng 5 vừa qua.

Chính sách đồng kiểm hàng của Shopee (Ảnh: Shopee).

Ông Trần Văn Trọng, Tổng thư ký VECOM, cho biết: "VECOM hoan nghênh sự hợp tác của Shopee trong dự án 'Cùng Shopee mua sắm an toàn'. Đây là một hoạt động thiết thực trong việc bảo vệ người tiêu dùng và tạo ra môi trường mua sắm trực tuyến an toàn, đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Shopee để triển khai các sáng kiến bảo vệ người tiêu dùng trong tương lai, qua đó mang lại lợi ích đáng kể cho cả người mua và người bán".