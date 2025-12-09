Shopee mang đại nhạc hội đến với công nhân mùa cuối năm

Sự kiện là một phần nằm trong chuỗi chương trình của Shopee dành riêng cho người lao động tại các khu công nghiệp (KCN) trên cả nước dịp cuối năm. Bắt đầu từ đầu giờ chiều, sự kiện sôi nổi với loạt hoạt động tương tác, từ trò chơi phản xạ đến thử thách đội nhóm thu hút đông đảo người tham gia.

Phần quà dành cho người chiến thắng là các đồ dùng thiết yếu và ưu đãi có thể sử dụng khi mua sắm trên Shopee.

Tại KCN Bàu Bàng, Bình Dương ngày 23/11, các trò chơi xoay quanh chủ đề mẹo mua sắm trực tuyến thu hút đông đảo người tham gia (Ảnh: BTC).

Gian hàng tiếp thị liên kết Shopee là điểm nhấn của khu vực trải nghiệm. Nhiều công nhân quan tâm tìm hiểu cách tham gia chương trình, ưu điểm của việc chia sẻ sản phẩm và cơ chế nhận thưởng.

Không ít người đã mở ngay ứng dụng Shopee và trải nghiệm trực tiếp (Ảnh: BTC).

Đến buổi tối, sân khấu đại nhạc hội chính thức lên đèn. Hàng nghìn công nhân đổ về khu vực trung tâm để theo dõi chương trình.

Tiết mục khai mạc đại nhạc hội “Bùng nổ âm nhạc cùng Shopee” đầy sôi động diễn ra tại KCN Bàu Bàng, Bình Dương (Ảnh: BTC).

Không khí sự kiện được nối dài đến KCN Vân Trung, Bắc Ninh qua đêm nhạc vào ngày 6/12. Sân khấu rực sáng với phần trình diễn của Ngô Lan Hương qua loạt ca khúc quen thuộc Đi giữa trời rực rỡ, Yêu đừng sợ đau, Anh muốn đưa em về. Ngay sau đó là các tiết mục sôi động đến từ HuyR.

Không gian đêm nhạc “Bùng nổ âm nhạc cùng Shopee” tại Bắc Ninh trở thành một đêm concert đúng nghĩa (Ảnh: BTC).

Không khí đêm nhạc bùng nổ khi Hòa Minzy bước ra sân khấu. Chỉ sau vài câu hát đầu tiên của Bật tình yêu lên, nhiều nhóm công nhân đã đứng dậy hòa nhịp, tiếp tục hát theo Kén cá chọn canh và reo hò khi cô ca sĩ kết màn bằng ca khúc Bắc Bling.

Người lao động KCN Vân Trang, Bắc Ninh hòa mình với phần trình diễn của Hòa Minzy (Ảnh: BTC).

Điều đặc biệt có tại đêm đại nhạc hội Bắc Ninh là hàng nghìn người lao động hòa giọng cùng nghệ sĩ, hô vang “Chúc mừng sinh nhật Shopee” (Ảnh: BTC).

Đối với người lao động, khoảnh khắc chung vui này không chỉ là dịp thư giãn, giải trí sau một năm bận rộn mà còn là cơ hội tìm hiểu về cách mua sắm trực tuyến, làm quen với các tính năng và các hoạt động tiện ích trên Shopee. Chuỗi sự kiện tại các khu công nghiệp thể hiện nỗ lực của Shopee trong việc nâng cao và duy trì trải nghiệm mua sắm kết hợp với giải trí cho người dùng, đặc biệt trong dịp cuối năm.

