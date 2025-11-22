Sen Việt: Tư vấn, thiết kế, thi công điều hòa và thông gió trọn gói toàn quốc

Hàng chất lượng, thợ có nhiều kinh nghiệm

Trong bối cảnh nhu cầu về môi trường sống và làm việc tối ưu ngày càng tăng cao, việc lựa chọn một đơn vị điều hòa chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp đồng bộ là yếu tố quyết định chất lượng và tuổi thọ của hệ thống.

Sen Việt cung cấp dịch vụ tận tâm, chu đáo và nhanh chóng.

Sen Việt là đơn vị tiên phong, cung cấp giải pháp điều hòa và thông gió trọn gói, từ khâu tư vấn, thiết kế, cung cấp sản phẩm đến thi công lắp đặt và bảo trì hậu mãi. Sự khác biệt này được xây dựng trên hai nền tảng cốt lõi.

Sen Việt là đại lý phân phối chính thức của các thương hiệu điều hòa hàng đầu thế giới tại Việt Nam như Daikin, Panasonic, Mitsubishi, nguồn gốc rõ ràng và mức giá cạnh tranh.

Đơn vị sở hữu đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên môn cao, tay nghề giỏi, được đào tạo bài bản, đảm bảo giải pháp tối ưu cho mọi công trình.

Sen Việt cung cấp giải pháp điều hoà không khí tiêu chuẩn cao.

Sen Việt bán giải pháp, không chỉ bán sản phẩm

Sen Việt cung cấp giải pháp trọn gói cho không gian văn phòng, công ty.

Đây là sự khác biệt lớn nhất mà Sen Việt mang lại cho khách hàng. “Chúng tôi hiểu rằng, một chiếc điều hòa tốt đến mấy cũng không thể phát huy hết công năng nếu hệ thống lắp đặt không tối ưu. Bán sản phẩm tức là cung cấp một chiếc máy điều hòa (cục nóng, cục lạnh) với giá tốt. Còn Sen Việt bán giải pháp chính là cung cấp một hệ thống đồng bộ đã được thiết kế kỹ thuật chuyên nghiệp, đảm bảo các tiêu chí như đúng công suất (tránh lãng phí điện năng), tối ưu luồng gió (đảm bảo độ lạnh đồng đều, dễ chịu), thẩm mỹ cao (giấu ống, bố trí thiết bị hài hòa với kiến trúc), và bền bỉ (nhờ quy trình lắp đặt chuẩn mực, vật tư chất lượng)”, đại diện đơn vị chia sẻ.

Khách hàng của Sen Việt nhận được sự an tâm từ khâu thiết kế chi tiết đường ống, vị trí đặt máy đến vận hành thử nghiệm và bảo trì định kỳ sau này.

Sen Việt có đội ngũ kỹ sư kỹ thuật chuyên môn cao tay nghề giỏi.

Điểm mạnh của Sen Việt là kinh nghiệm thực chiến dày dặn hơn 16 năm. Sen Việt không chỉ là đơn vị cung cấp thiết bị, mà còn là đối tác tư vấn - thiết kế - thi công cho hàng trăm dự án đa dạng, phức hợp, cao cấp trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Kinh nghiệm thi công các công trình đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, công suất lớn và tính thẩm mỹ cao đã khẳng định khả năng của Sen Việt trong việc làm chủ công nghệ, tuân thủ quy trình lắp đặt chuẩn mực, đảm bảo hệ thống vận hành bền bỉ, hiệu quả và tối ưu năng lượng.

Quy trình dịch vụ

Sen Việt cung cấp quy trình làm việc khép kín, chuyên nghiệp, đảm bảo sự đồng bộ và chất lượng trọn gói.

Sen Việt cung cấp hệ thống điều hòa thông gió chuyên nghiệp.

Đầu tiên, Sen Việt sẽ tiến hành tư vấn chuyên sâu. Kỹ sư sẽ trực tiếp khảo sát, đánh giá nhu cầu, đưa ra giải pháp kỹ thuật tối ưu (VRV/VRF, công nghiệp, âm trần, tủ đứng...) phù hợp với từng không gian và ngân sách.

Tiếp theo, Sen Việt sẽ tiến hành thiết kế hệ thống đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, tiết kiệm diện tích và tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất tối đa.

Sau đó là công đoạn thi công lắp đặt được tuân thủ quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, sử dụng vật tư đạt chuẩn và cao cấp, đảm bảo độ bền và an toàn cho công trình.

Sen Việt cung cấp chế độ hậu mãi tận tâm với chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ nhanh chóng và cung cấp linh kiện chính hãng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong suốt vòng đời sản phẩm.

Với vai trò là đại lý chính thức của Daikin, Panasonic, Mitsubishi... cùng kinh nghiệm hơn 16 năm thực hiện dự án lớn, Sen Việt mang đến giải pháp điều hòa tổng thể tối ưu, bền vững và hiệu quả cho mọi công trình tại Việt Nam.